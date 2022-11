Timma nonācis pazīstamā Spānijas kluba 'Joventut' redzeslokā

Latviešu basketbolists Jānis Timma, kurš joprojām ir bez komandas, izsaucis interesi pazīstamajā Spānijas klubā Badalonas "Joventut", vēsta apskatnieks Kema de Lukass.

Timma šosezon nav spēlējis nevienā klubā, bet novembrī viņš palīdzēja Latvijas izlasei pirmo reizi kvalificēties Pasaules kausa finālturnīram. Kaut arī ilgu laiku bijis bez spēļu prakses, uzbrucējs apliecināja savu lietderību - divos mačos pret Grieķiju un Lielbritāniju viņš vidēji izcēlās ar 14,0 punktiem un 5,5 atlēkušajām bumbām.

Vēl pirms spēļu aizvadīšanas Timma lika manīt, ka drīz pievienosies kādam klubam, taču līdz šim tas vēl nav noticis.

