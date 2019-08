Timma: Štelmahers nedod atlaides ne spēlētājiem, ne saviem mērķiem

Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības galvenais treneris Roberts Štelmahers nedod atlaides ne spēlētājiem, ne saviem mērķiem, atzina valstsvienības vieglais uzbrucējs Jānis Timma.

Latvijas izlase nedēļas sākumā aizvadīja savus pirmos treniņus Štelmahera vadībā. Izlasei nākamie mači paredzēti vien februārī, tādējādi treniņos tika atstrādātas tikai pamata lietas.

Timma Štelmahera vadībā jau spēlējis "Ventspils" komandā, kuru pārstāvēja no 2012. līdz 2014. gadam.

"Izcīnījām čempiontitulus Latvijā un Baltijā. Viņš man daudz ko iemācījis un esmu no Roberta daudz ieguvis. Viņš bija viens no pirmajiem, kurš mani iestūma vīriešu basketbolā un palīdzēja saprast, kā viss notiek un kam jābūt gatavam. Par Robertu varu pateikt tikai to labāko," pauda Timma.

"Štelmaheram piemīt neatlaidība un cīņasspars – ja ko apņemas, tad izdara līdz galam. Viņš nedod atlaides ne spēlētājiem, ne saviem mērķiem. Ko viņš pasaka, to arī izdarām un nonākam līdz rezultātam. Roberts māk uzkurināt komandu un iedot papildu enerģiju, pārliecību un motivāciju. Īstajā brīdī var pateikt īstos vārtus," turpināja basketbolists.

Krāslavietis Latvijas valstsvienībā debitēja 2013. gadā, kā arī pirms tam bija spēlējis jaunatnes izlasēs.

"Pirmā vasara ilgākā laika posmā, kad izlases krekls tiek uzvilkts tikai pāris dienas. Lai gan nav spēļu, tāpat trenējos, taču tiek zaudēta būšana kolektīvā un nav iespējams kopā darīt lietas, ko mīlu un kas man sagādā baudu. Būt kopā ar čaļiem – tas laiks ir zelta vērts. Sezonās visi esam pa klubiem, bet vasara bija tas laiks, kad sanākam kopā un komandā runājam latviešu valoda. Šogad tas izpalika, par ko ir ļoti žēl. Komandā ir labs sastāvs, kas varēja labi nospēlēt Pasaules kausā. Kaut kādu apstākļu sakritības dēļ tas šoreiz nav izdevies. Iesim tālāk un gatavosimies nākamajam turnīram," skaidroja 27 gadus vecais basketbolists.

Otro gadu pēc kārtas Timma rīko basketbola nometnes bērniem.

"Patīk sagādāt bērniem prieku un baudu, jo manā laikā nekā tāda nebija. Mēģinu viņus vairāk motivēt un rādīt savu piemēru. Nometnēs piedalos kopā ar bērniem, un viņiem ir interesanti, ka pienāku klāt un pamācu, kā arī dienas viesi izstāsta savu basketbola dzīves ceļu. Var redzēt, ka viņiem deg acis. Pēc tam saņemu vēstules, kurās saka paldies par nometni. Redzu, ka tas dod rezultātu, un bērniem tas patīk. Tas ir tas, ko vēlos panākt ar nometņu rīkošanu," stāstīja Timma.

Latviešu basketbolists sezonu noslēdza Maskavas apgabala komandā "Himki", ar kuru jūnijā parakstīja divu gadu līgumu. Jūlijā par viņa komandas biedru kļuva Dairis Bertāns.

"Dairis nevienam nebija jāiesaka. Viņš parādījis savu vārdu un basketbola prasmes visai Eiropai un arī Ziemeļamerikai. Man pajautāja, es pasmaidīju, un viss bija skaidrs. Spēlēt ar izlases basketbolistu vienā komandā – bieži negadās," teica Timma.

"Himki" rindas starpsezonā papildināja arī Sergejs Karasjovs, kurš Timmam ir labs draugs.

"Man varbūt uzzvana un pajautā par spēlētājiem, bet gala lēmumu pieņem treneris un ģenerālmenedžeris. Tik ļoti neesmu iekšā komandā. Ceru, ka šogad varēsim ar "Himki" komandu sasniegt kaut ko lielu. Pagaidām arī viss uz to iet. Labi jāpastrādā sagatavošanās posmā un jāsabalansē komanda, lai viens otru zinātu un saprastu. Varētu palīdzēt draugs draugam laukumā un komanda būtu kā viens vesels. Ja tā būs, tad viss būs kārtībā," uzsvēra Timma.

Tāpat būtiskas sastāva izmaiņas veikusi "Himki" principiālā pretiniece Maskavas CSKA, kas turklāt papildinājusi sastāvu ar Latvijas izlases saspēles vadītāju Jāni Strēlnieku,

"Starp šīm komandām sāncensība bijusi jau vairākus gadus. "Himki" vienmēr cenšas pārspēt CSKA. Ceru, ka šosezon tas izdosies," pauda Timma.

Timma, nespējot izkarot vietu Pirejas "Olympiakos" sastāvā, aizvadītās sezonas pavasarī tika izīrēts "Himki" vienībai, kur kļuva par vienu no tās līderiem. Tiesa, traumas dēļ sezona viņam beidzās priekšlaicīgi.

"Dzīvē viss saliekas pa vietām. Esmu priecīgs, ka pavadīju laiku Grieķijas basketbolā un ieguvu pieredzi. Neko nenožēloju un nepārdzīvoju. No katras komandas un situācijas jāņem tas labākais un jāmācās. Katru spēlētāju var izmantot vairākos variantos – varbūt "Olympiakos" neiekļāvos spēles zīmējumā. Viennozīmīgi Pirejā nebija tā, kā Maskavā," stāstīja Timma.

Attiecībā uz Strēlnieka spēlēšanu izlasē CSKA jau noteicis, ka sezonas laikā nelaidīs Latvijas basketbolistu uz Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm. Timma ar savu klubu šajā jautājumā vēl nav runājis.

"Kad būs pārrunas, tad būs vairāk vai mazāk saprotams. Nekad neesmu atteicis izlasei. Ja iespējams palīdzēt, vienmēr esmu gatavs būt klāt un uzvilkt sarkanbaltsarkano kreklu. Nekas šajā ziņā nav mainījies, taču tas būs kluba lēmums," komentēja Timma.

Timma "Himki" sastāvā iepriekšējā sezonā VTB Vienotajā līgā 13 spēlēs vidēji iemeta 16,1 punktu un izcīnīja 3,5 atlēkušās bumbas, palīdzot komandai sasniegt finālu, kur gan nācās piekāpties Maskavas CSKA. Tiesa, ceļazīme uz ULEB Eirolīgu tik un tā bija kabatā.

Savukārt "Olympiakos" sastāvā latvietis šosezon ULEB Eirolīgā 23 mačos vidēji guva 3,4 punktus, kamēr Grieķijas čempionātā 14 cīņās viņam caurmērā 6,07 punkti.

Timmam pavasarī bija atgriešanās Krievijā, jo viņš no 2015. līdz 2017. gadam pārstāvēja Sanktpēterburgas "Zeņit" komandu, bet pēc tam vienu sezonu uzspēlēja Spānijas klubā Vitorijas "Kirolbet Baskonia".

Savas karjeras laikā Timma pārstāvējis arī "ASK Rīga", ASK/"Juniors", "Liepājas lauvas", "Ventspils", "VEF Rīga" komandas.

Basketbolistu 2013.gadā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) draftā ar kopējo 60. numuru izraudzījās Memfisas "Grizzlies", bet divus gadus vēlāk viņš nonāca Orlando "Magic" paspārnē.