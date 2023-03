Timma trešajā spēlē Puertoriko čempionātā gūst 14 punktus

Latvijas basketbolists Jānis Timma svētdien guva 14 punktus viņa pārstāvētās Umakao "Grises" komandas zaudējumā Puertoriko čempionāta (BSL) spēlē.

"Grises " viesos ar 99:109 piekāpās Gvainabo "Mets" vienībai, piedzīvojot trešo zaudējumu sezonas pirmajās trīs spēlēs.

Timma 31 minūtēs un 35 sekundēs laukumā realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem. Tāpat viņa kontā trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēli, trīs kļūdas, divas pārtvertas bumbas. Timma arī nopelnīja divas personīgās piezīmes un izprovocēja trīs piezīmes pretiniekiem, maču noslēdzot +/- rādītāju +2 un efektivitātes koeficientu 8.

"Grises" rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Luiss Rivera Rosario, bet 17 punktus guva Džeimss Montijs Skots.

Uzvarētāju sastāvā 28 punktus guva austrālietis Mičels Krīks, bet Eds Deiviss, kurš 12 sezonu laikā Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) aizvadīja 722 mačus, sakrāja 19 punktus un 16 atlēkušās bumbas zem groziem.

BSL 12 komandas, kas sadalītas divās grupās, izspēlē četru apļu turnīru, pēc kura astoņas (pa četrām no katras grupas) labākās komandas iekļūst izslēgšanas spēlēs un cīnās par čempionu titulu.

Nākamo maču "Grises" aizvadīs trešdien, kad viesos tiksies ar Sangermanas "Atleticos", kura čempionātu uzsākusi ar divām uzvarām.