Timmam 13 punkti 'Himki' zaudējumā Eirolīgas mačā

Jānis Timma trešdien guva 13 punktus ULEB Eirolīgas 23.kārtas spēlē, bet viņa un Daira Bertāna pārstāvētā Maskavas apgabala "Himki" Telavivā zaudēja.

Timmas un Bertāna pārstāvētā Maskavas apgabala "Himki" viesos bija spiesta piekāpties Telavivas "Maccabi FOX", kas uzvarēja ar 80:77 (20:28, 16:19, 24:13, 20:17).

Timma 32 minūtēs un 40 sekundēs laukumā realizēja trīs no pieciem divpunktu un divus no desmit trīspunktu metieniem, kā arī iemeta vienu no diviem "sodiņiem".

Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, pa vienai rezultatīvai piespēlei, pārķertai bumbai, bloķētam metienam, personiskajai piezīmei un izprovocētam noteikumu pārkāpumam pretiniekam, kā arī lietderības koeficients septiņi.

Bertāns nebija spēles pieteikumā.

Viesiem "double-double" - 18 punkti un desmit rezultatīvas piespēles - Aleksejam Švedam, bet par punktu mazāk Jonasam Jerebko. Mājiniekiem Elijam Braientam 21 punkts un sešas zem groziem izcīnītas bumbas.

Toties uzvaru pēdējā minūtē viesos ar Nikolas Mirotiča divpunktnieku izrāva Rolands Šmits un "Barcelona", kas ar 77:76 (18:21, 19:22, 16:23, 24:10) "Valencia" komandu.

Šmits četrās minūtēs un 14 sekundēs laukumā punktus neguva, garām aizmetot visus trīs divpunktu metienus. vēl viņam arī viena kļūda, divas piezīmes un lietderības koeficients mīnus septiņi.

Uzvarētāju labā 26 punkti un astoņas izprovocētas piezīmes Mirotičam, bet mājiniekiem 17 punkti Fernando Sanemeterio.

Belgradas "Crvena zvezda mts" mājās pieveica Atēnu "Panathinaikos Opap" ar 78:73 (9:21, 26:11, 11:25, 32:16).

Uzvarētāju labā 24 punktus guva Kevins Panters, bet viesiem pa 12 punktiem sakrāja Dešons Tomass un Georgijs Papajanis, kurš izcīnīja arī piecas atlēkušās bumbas.

Vēl vienā mačā Sanktpēterburgas "Zeņit" savā laukumā piekāpās Stambulas "Fenerbahce Beko"ar 68:73 (15:19, 17:22, 18:13, 18:19).

Mājinieku rindās pa 16 punktiem sakrāja Ostins Holinss un Gustavo Ajons, bet viesiem 13 punktus iemeta Leo Vestermans.

Turnīra līderpozīcijā ar 20 uzvarām 23 spēlēs ir Stambulas "Anadolu Efes" komanda, kurai ar 17 panākumiem seko "Barcelona" un Madrides "Real", bet tālāk ar 16 uzvarām ir Maskavas CSKA. Maskavas apgabala "Himki" ar deviņām uzvarām ieņem 12.vietu, bet Vilērbānas ASVEL ar tikpat panākumiem ir 14.pozīcijā.