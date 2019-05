Timmam desmit punkti; ‘Himki’ pusfināla sērijā panāk 1-1

Pirmo uzvaru VTB Vienotās līgas pusfināla sērijā piektdien izcīnīja Latvijas basketbolista Jāņa Timmas pārstāvētā Maskavas apgabala “Himki” vienība, kas ar rezultātu 103:98 (21:23, 27:24, 31:25, 24:26) izbraukumā pārspēja Kazaņas “Unics” komandu.

Latvietis izpelnījās otro lielāko spēles laiku Rima Kurtinaiša vadītajā komandā, laukumā pavadot 31:07 minūti, kurās Timma guva desmit punktus (2/2 divpunktniekos, 2/3 trīspunktniekos), savāca četras atlēkušās bumbas un pārķēra trīs bumbas.

Spēlētāja kontā arī trīs kļūdas, četras piezīmes, viena rezultatīva piespēle, turklāt arī komandas labākais plus/mīnus rādītājs – Timmam esot laukumā 'Himki' uzvarēja pretiniekus ar +16.

Rezultatīvākais uzvarētāju rindās bija Aleksejs Šveds, kurš guva 24 punktus un atdeva desmit rezultatīvas piespēles, bet mājinieku labā ar 23 punktiem izcēlās Ēriks Makolums.

Komandas trešo sērijas spēli aizvadīs pirmdien, 27. maijā, kad tās tiksies Himku pilsētā.

Otrs pusfināls tika uzsākts ceturtdien, kad Maskavas CSKA ar 98:82 pārspēja Sanktpēterburgas "Zenit" komandu.

Jau ziņots, ka sērijas pirmajā spēlē Timma atzīmējās ar 23 punktiem, trāpot septiņus no desmit tālmetieniem. Krāslavietis kļuva par pirmo basketbolistu šajās VTB Vienotās līgas izslēgšanas spēlēs, kurš realizējis septiņus trīspunktu metienus.

Tas ir arī rekords visā līgas vēsturē, kas nu jau iespēts septiņas reizes.

