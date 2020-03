Timmam seši punkti; 'Himki' svarīga uzvarā cīņā par Eirolīgas 'play-off'

Latvijas basketbolists Jānis Timma piektdien guva sešus punktus ULEB Eirolīgas 28. kārtas spēlē, kurā viņa un Daira Bertāna pārstāvētā Maskavas apgabala "Himki" komanda svinēja svarīgu uzvaru.

"Himki" mājās ar rezultātu 82:68 (26:18, 15:22, 23:14, 18:14) uzvarēja Turcijas klubu Stambulas "Fenerbahce Beko".

Timma laukumā pavadīja 28 minūtes un 21 sekundi, grozā raidot divus no astoņiem "trīnīšiem", bet netrāpot savu vienīgo divpunktu metienu. Viņš arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, vienu reizi pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un tika pie četriem efektivitātes koeficienta punktiem.

Savukārts Bertāns 13 minūšu un 55 sekunžu laikā netrāpīja savu vienīgo tālmetienu, izcīnīja vienu bumbu zem groziem, pieļāva vienu kļūdu, tika pie četrām piezīmēm un izprovocēja divus noteikumu pārkāpumus.

Maskaviešiem ar 23 punktiem rezultatīvākais bija Aleksejs Šveds, bet pa 15 punktiem bija Devinam Bukeram un Jonasam Jerebko. Viesiem 13 punktus guva Bobijs Diksons.

Savukārt Rolands Šmits palika uz rezervistu soliņa, kamēr "Barcelona" atspēlēja 17 punktu deficītu un mājās ar rezultātu 83:80 (21:21, 21:20, 15:27, 26:12) uzvarēja Minhenes "Bayern".

Barselonas komandā ar 28 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un desmit izprovocētām piezīmē izcēlās Nikola Mirotičs, bet 16 punkti bija Korijam Higinsam. Pretiniekiem 19 punkti un astoņas bumbas zem groziem bija Gregam Monro.

Citviet kārtējo reizi izcilu sniegumu demonstrēja Šeins Larkins. Aizsargs ar 40 punktiem kaldināja viņa pārstāvētās Stambulas "Anadolu Efes" komandas uzvaru mājās ar rezultātu 91:79 (29:24, 22:17, 21:14, 19:24) pār Pirejas "Olympiacos".

Larkins novembrī vienā spēlē guva 49 punktus un laboja Eirolīgas rekordu, bet piektdien viņš kļuva par pirmo basketbolistu, kurš 40 punktu atzīmi sasniedzis divas reizes. Ar 44 efektivitātes koeficienta punktiem viņš būs kārtas vērtīgākais spēlētājs, pie šī goda tiekot sesto reizi sezonā.

Vēl uzvarētājiem ar 12 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Vasilije Micičs, bet pretiniekiem 14 punktus guva Okteiviuss Eliss.

Citā spēlē Belgradas "Crvena zvezda mts" savās sienās ar 92:76 (27:20, 22:23, 30:15, 13:18) apspēlēja Telavivas "Maccabi FOX". Belgradas komandā pa 22 punktiem bija Kevinam Panteram un Billijam Beironam, bet viesiem 19 punktus guva Tailers Dorsijs.

Savukārt Vitorijas "Kirolbet Baskonia" savās mājās ar 73:72 (15:15, 14:24, 19:20, 25:13) pieveica Berlīnes "Alba".

Uzvaras grozu divas sekundes pirms pamatlaika beigām guva Mets Dženings, kurš realizēja tālmetienu. Mājiniekiem ar 24 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Tornike Šengelija, bet viesiem 16 punktus guva Markuss Ēriksons.

STOP WHAT YOU ARE DOING AND WATCH THIS! 😱🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QbCaWc3ZeH