Tokijas olimpisko spēļu pārcelšana liek Bogutam beigt basketbolista karjeru

Tokijas olimpisko spēļu pārcelšana par vienu gadu likusi ilgstošo baksetbolista karjeru beigt pieredzējušajam Austrālijas izlases spēlētājam Endrū Bogutam, vēsta ESPN.

35 gadu vecais Boguts profesionālajā basketbolā aizvadījis 15 gadus, lielāko daļu spēlējot Nacionālajā basketbola asociācijā. Šovasar viņš plānoja vēl pēdējo reizi spēlēt Austrālijas izlases sastāvā Tokijas olinpiskajās spēlēs, tomēr tagad basketbolista plāni mainījušies.

"Varu teikt, ka pēdējā laikā daudz netrenējos. Toties varu iedot bučas bērniem pirms iešanas gulēt un nolikt viņus gulēt. Es priecājos, ka to varu tagad darīt," saka Boguts, kurš ar sievu Džesiku aaudzina divus dēlus Luku un Nikolu. "Kopš sezonas beigām neesmu spēlējis basketbolu, un ir patīkami, ka no rītiem vari pamosties un nav vairs tās sajūtas, it kā tu staigātu pa stikliem."

Boguts neslēpj, ka diez vai spēs atrast motivāciju trenēties un uzturēt sevi sportiskā formā vēl vienu gadu, jo Covid-19 pandēmijas dēļ Tokijas olimpiskās spēles pārceltas uz 2021. gadu. Oficiāli galējo lēmumu Boguts gan plāno paziņot tikai maijā.

"Varu uzspēlēt jebkurā dienā, bet grūti ir nomest svaru un piecas vai sešas reizes nedēļā doties uz treniņiem," piebilst Boguts.

2005. gada NBA draftā viņu ar pirmo numuru izvēlējās Milvoki "Buck", kurā Boguts nospēlēja līdz 2012. gadam. Vēlāk viņš spēlēja Goldensteitas "Warriors", Dalasas "Mavericks", Losandželosas "Lakers" un Klīvlendas "Cavaliers" vienībās. Pēdējās divas sezonas viņš pārsvarā spēlēja Austrālijā, pārstāvot Sidnejas "Kings". 2015. gadā Boguts kopā ar Goldensteitas "Warriors" kļuva par NBA čempionu.