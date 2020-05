Tonijs Pārkers kļūs par 'Olympique' prezidentu un sapņo par NBA komandas iegādi

Bijušais Francijas basketbolists Tonijs Pārkers 2023. gadā kļūs par Francijas futbola granda Lionas "Olympique" prezidentu, bet viņš nākamo desmit gadu laikā gribētu iegādāties Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu, viņš atklāja intervijā "theundefeated.com".

2019. gadā Pārkers noslēdza savu basketbolista karjeru, kurā viņš četras reizes ar Sanantonio "Spurs" kļuva par NBA čempionu. Pēc aktīvā spēlētāja karjeras beigām viņš turpina darboties basketbolā, un viņam pieder ULEB Eirolīgas komanda Vilērbānas ASVEL, kurā spēlē latvietis Rihards Lomažs.

Tomēr izcilais Francijas basketbolists 2023. gadā no Žana-Mišela Olā pārņems "Olympique" prezidenta amatu.

"Nekad nebiju iedomājies, ka kaut kas tāds ar mani notiks. Tā ir lieliska iespēja. Tā ir viena no TOP 50 komandām pasaulē. Tur ir viena no labākajām struktūrām, kas uzbūvēta ar milzīgu budžetu. Tā ir lieliska iespēja augt un strādāt ar vienu no labākajiem produktiem," pauda Pārkers. "Olā ir viens no labākajiem sporta organizāciju prezidentiem Francijas vēsturē, jo viņš sāka no pašas apakšas, bet tagad viņi ceļ arēnu arī ASVEL basketbola komandai. Mēs tikko investējām e-sportā un nopirkām Sietlas sieviešu futbola komandu. Mēs augam."

Viņš uzsvēra, ka no Olā mācījies biznesa viltības, kā arī viņš palīdzējis bijušajam basketbolistam nekustamā īpašuma biznesā un palīdzējis nodibināt attiecības ar pilsētas mēru un sponsoriem.

"Kādu dienu mans sapnis ir iegādāties NBA komandu. Šobrīd man un "Olympique Lyonnais" grupai ir citi mērķi, bet piecu līdz 10 gadu laikā to varētu izdarīt, ja būs iespēja," sacīja Pārkers.