Traumu guvušais Bertāns īsā laikā izcils no perimetra, 'Mavericks' uzvarā savainojums arī Dončičam

Latvietis Dāvis Bertāns naktī uz piektdienu īsā laika nogrieznī iemeta trīs tālmetienus un guva traumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā, kamēr Dalasas "Mavericks" tika pie savas 28. uzvaras šosezon.

"Mavericks" savā laukumā ar 111:106 (40:22, 30:21, 25:33, 16:30) apspēlēja Ņūorleānas "Pelicans" vienību.

Bertāns šoreiz laukumā pavadīja tikai 5:33 minūtes, taču šajā laikā bija efektīvs, jo viņš trāpīja visus trīs izpildītos trīspunktniekus, tādējādi gūdams deviņus punktus. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas un +/- rādītājs +3.

Latvietis vienīgo reizi laukumā parādījās pirmās un otrās ceturtdaļas mijā, un tika ziņots, ka basketbolists iedzīvojies kājas muskuļa sastiepumā, bet traumas nopietnība pagaidām nav zināma.

Injury news from tonight's game, Davis Bertans (left calf strain) will not return. Mavs 70 Pelicans 43 with the 3Q about to start on BSSW