Bijušajam Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Ņujorkas "Knicks" komandas trenera asistentam Džošua Longstafam, kurš šajā vienībā nodibināja labas attiecības ar Latvijas izlases basketbolistu Kristapu Porziņģi, atgriešanās Latvijā sagādājusi lielu prieku, portālam "Delfi" atklāja Longstafs, vienlaikus uzsverot, ka Porziņģis jūtas priecīgs par nonākšanu Dalasas "Mavericks" klubā.

NBA, Latvijas Basketbola savienības (LBS) un Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) organizētajā "Basketball Without Borders" nometnē mājoja vispārēji pozitīva atmosfēra. Taču no malas šķita, ka neviens no Latvijas viesiem procesu neizbauda tik ļoti, cik Milvoku "Bucks" trenera asistents Džošua Longstafs. Neizgulējies un aklimatizācijas procesu vēl neizgājis, bet ar mirdzošām acīm un smaidu sejā Longstafs aizvadīja sarunu par pavadīto laiku Latvijā un Porziņģi.

"Biju ar sievu atvaļinājumā Meksikā. Tikko bijām zaudējuši izslēgšanas spēlēs Toronto "Raptors" komandai, un centos tikt no visa projām, lai atpūtinātu prātu. Taču pagājušās nedēļas sākumā saņēmu zvanu no "Basketball Without Borders", ka nometnē atbrīvojusies vieta," par nokļūšanu pasākuma treneru sastāvā stāstīja Longstafs.

Vēl neilgi pirms nometnes sākuma loma tajā bija paredzēta Kameronam Hodžsam. Bijušais "Spurs" kluba treneris, kurš nesen pārgāja uz darbu Filadelfijas "76ers" komandā, pēdējā brīdī tomēr nespēja nokļūt Latvijā, kur jau iepriekš palīdzējis valstsvienībai un Dāvim Bertānam, gatavojoties 2017. gada Eiropas čempionātam basketbolā. Longstafs labprāt viņu aizvietoja.