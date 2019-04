'Trīnīšu' lietus: Valmierā attīstās uz reģiona resursiem balstīta basketbola sistēma

Vai joprojām vēlaties spēlētājus ņemt tieši no Valmieras apvidus? Jums komandā [Edmunds Elksnis, Valters Liepiņš] ir rūjienieši, Madona [Toms Kohanovs] atrodas mazliet tālāk, bet arī Vidzeme.

Mums ir mērķis šeit izveidot internātu, tādu Vidzemes centru. Esam jau ar daudziem treneriem runājuši, gan no Rūjienas, Limbažiem, Cēsīm un tajā skaitā arī no Madonas. Vēl gan ļoti daudz darāmā, lai to saliktu visiem saprotamā veidā. Tomēr tas Latvijas basketbola fons mazliet gan aģentu dēļ, gan nesakārotās sistēmas dēļ ir tāds, ka treneriem daudz kur jau agrīnā vecumā noņemti spēlētāji. Tāpēc tas uzticības moments ir diezgan iedragāts.

Tagad cenšamies šajā reģionā to atjaunot, runāt ar treneriem, veidot tādu vīziju, lai visi būtu ieguvēji un zinātu, kam un kāpēc mēs strādājam. Ja mums tas izdosies, mēs būsim ļoti spēcīgs reģions, kas vienmēr izaudzinās labus spēlētājus. Valmiera, Rūjiena, tas piemērs jau bijis 20 gadus. Šeit ir labs basketbols ar tradīcijām. Domāju, ka lieki pieminēt [Dairi un Dāvi] Bertānus, [Rolandu] Šmitu, un tā tālāk.

Pieskāries interesantam tematam. Ja pareizi saprotu, tad Valmieras pašvaldība atalgo trenerus par rezultātiem Latvijas Jaunatnes basketbola līgā [LJBL] ar prēmijām. Jums ir labi rezultāti un savā ziņā varbūt pat pateicīga sistēma, lai būtu motivācija strādāt. Citādi patiešām jebkurā brīdī spēlētājs var aizbraukt projām un sporta skolai ar treneri par to maz tiek. Labi, varbūt spēlētājs pats pasaka paldies, piemin kādā intervijā. Citādi izpaliek darba augļi. Tā situācija Valmierā ir pietiekami apmierinoša, lai šādi te strādātu?

[Jautājuma laikā jau piekrīt, ka šādi var izpalikt darba augļi] Prēmijas jau ir mazākais. Par to jāsaka paldies Valmieras pašvaldībai un bērnu sporta skolai. Tās mēs gājām un izcīnījām. Prēmija nav tikai par rezultātu Jaunatnes līgā. Vērā tiek ņemti vairāki faktori.

Šķiet, ka dalība izlasē arī.

Precīzi visus nezinu, bet, jā, arī izlase, bērnu skaits grupās, treneru stāžs. Vairāki kritēriji, lai treneri motivētu strādāt labāk, vairāk un kvalitatīvāk. Lai viņš būtu maksimāli ieinteresēts tajā un varētu arī nopelnīt.

Paskatāmies uz to ciniski. Piemēram, futbolā situācija, varbūt ne Latvijā, bet globāli ir tāda. Ja esi Amsterdamas "Ajax" un audzini labus spēlētājus, tad par to tev tiek finansiāls labums. Basketbolā gandrīz vai tāda situācija, ka beigās nopelna tikai pats spēlētājs un aģents. Bet jūs darāt tādu darbu, pateicoties kuram Eiropai nāk labi basketbolisti.

Mēs vasarā gājām to prezentēt pilsētas vadībai. Vēlme ir līdz sezonas beigām to visu izdarīt un nākamo gadu sākt jaunā sistēmā. Esam jau vienojušies ar pašvaldību, sporta skolu – ka tas ar klubu ir viens vesels kopums. Tas ir tieši ar vēlmi pasargāt treneri, kurš audzina šo spēlētāju. Lai nebūtu tā, ka viņš kādu dienu atnāk uz treniņu, bet tas spēlētājs ir aizvilināts kaut kur citur.

Otrs faktors ir pasargāt Valmieras pašvaldības un iedzīvotāju naudu, kura tiek ieguldīta arī spēlētājā. Pašvaldība nodrošina pašu pamatdaļu – Jaunatnes līga, treniņu zāles, treneri, transports, inventārs. Citas lietas savukārt pilsēta vai sporta skola nedrīkst darīt. To atkal mēs kā klubs varam darīt. Palīdzēt ar fizioterapiju, papildu treniņiem. Esam izveidojuši LBL3 un LBL2 komandu, lai ir trepes, pa kurām iet uz augšu un attīstīties. Tiek ieguldīti milzīgi līdzekļi.

Mēs gribam pasargāt Valmieras pašvaldības naudu, nevis viens cilvēks atnāk, paņem spēlētāju un labākajā gadījumā varbūt pasaka "paldies". Bet naudu vai darbu viņš nav ieguldījis nekādu tajā spēlētājā. Kādam tas ir labs bizness – neieguldot neko, dabūt visu. Savukārt mēs pazaudējam ieguldīto darbu un naudu. Domāju, ka tām lietām jābūt kaut kādā veidā sakārtotām.

Es labprāt gribētu, ka to dara [Latvijas Basketbola] savienība. Tā varētu mēģināt mazliet ierobežot, kā tas notiek, kurš drīkst ar ko runāt un kā notiek pārejas. Pagaidām mēs mēģinām to paši sakārtot savā vidē, lai visiem būtu skaidri nosacījumi un godīgas spēles noteikumi.

Kā treneri tiks pasargāti? Spēlētājiem slēdzot līgumus ar klubu?

Jā, būs trīspusēji līgumi. Ja spēlētājs grib pāriet uz "Barcelona", tad klubam jāsamaksā transfērs. Esam daudz konsultējušies ar savu futbola komandu. Viņiem viss ir ļoti vienkārši, jo viņiem pat nevajag līgumus ar bērniem. Futbolā to sakārtojusi FIFA [Starptautiskā futbola federācija], kas visu regulē. Ja spēlētājs no Valmieras pāriet uz Barselonu, vai ir līgums vai nav, viņiem jāsamaksā summa X, jo viņš izaudzis Valmierā. Futbolā tas visā pasaulē ir sakārtots. Basketbolā diemžēl nav.

Varbūt FIBA nav izdarījusi pietiekami labi savu darbu?

Kad [LBS ģenerālsekretārs] Edgars Šneps bija atbraucis, arī ierosināju, ka varbūt jārunā ar FIBA. Domāju, kas basketbols pasaulē ir pietiekami liels sporta veids. Šādas lietas vajadzētu sakārtot. Tā ir biznesa vide, kurā jābūt ētikas principiem, kā cilvēki strādā. Viss nedrīkst būt balstīts uz viltu, apmānīšanu un pārvilināšanu. Ja būtu skaidri nosacījumi, kā tas notiek, tad arī tā vide būs daudz draudzīgāka un motivējošāka treneriem.

Šobrīd arī daudz treneru slēpj savus bērnus. Viņi baidās, ja kaut kur bērni parādīsies, tad viņus nocels. Mēs neesam bērnu skaita ziņā tik bagāta valsts. Ja Rūjienā, Valmierā vai Liepājā U-13, U-14 vecumā noņem komandas līderi, tad tā komanda kļūst divreiz vājāka. Tādā vecumā visi nekad nebūs ļoti labi spēlētāji. Domāju, ka tā būtu arī tajā pašā Rīgā. Kaut vai NBA. Klīvlenda ar Lebronu [Džeimsu] vai bez Lebrona, tās ir divas dažādas komandas. Tas nav nekas unikāls. Vienkārši tur Tu nopērc vietā kādu citu nākamajā dienā, bet jaunatnes līgā Rūjienā neizvilksi vēl vienu 13 gadīgo, kurš ieņems to pašu vietu. Tāpēc treneriem zūd motivācija strādāt. Viņš varbūt ieguldījis viņā vairākus gadus no pirmās klasītes, izveidojis labu komandu, bet 14 gados, hops, spēlētājs prom.

Varbūt vajag noteikumus, ka trenerim tiek atalgojums no procentiem, kas pienākas aģentam?

Pilnībā piekrītu. Instrumenti ir vairāki un dažādi. Jābūt vēlmei tās lietas sakārtot, lai tās būtu godīgas. Domāju, ka "godīgas" ir īstais vārds. Lai viens pret otra darbu izturētos godīgi un ar cieņu. Arī tā Spānija... Protams, ka Porziņģis izaudzis caur Spāniju, vēl pāris labi piemēri ir.

Rolands Šmits gan jau ir labs piemērs.

Jā. Bet, vai Rolands Šmits nebūtu izaudzis caur Latviju? Pietiekami labs un spēcīgs čalis bija. Vai kāds Latvijā taisījis pētījumu, teiksim, pēdējo desmit, piecpadsmit gadu laikā, cik aizbraukuši uz Spāniju un cik no viņiem izauguši par labiem basketbolistiem? Ja skatāmies uz Latvijas vīriešu izlasi, tad ceļš caur Latviju īstenībā izrādījies veiksmīgāks. Dairis Bertāns, Jānis Strēlnieks, Jānis Timma, Žanis Peiners, Mareks Mejeris, lielākā daļa.

Latvijas piemērs parāda, ka, pacietīgi, pragmatiski strādājot, arī caur šejieni var izaugt. Protams, ka braukšanai uz Spāniju ir visādi faktori. Aģents bieži vien vairāk ieinteresēts nopelnīt, nevis panākt, lai spēlētājs būtu tieši tur, kur viņam vajadzētu būt. Nevis, lai viņš spēlētu daudz minūtes un spēlētu komandā, kas uz viņu tiek balstīta.

Tāpēc mēs Valmierā veidojam pateicīgu vidi. Šeit ir viss. Pilsēta ir maziņa, tuvu Rīgai. Mums ir LBL3, LBL2, EYBL [Eiropas Jauniešu basketbola līga], augstākās līgas komanda, augstskola. Pilsēta pati par sevi ir ļoti forša uz Latvijas fona. Teātris, kino, utt. Sporta bāzes, zāles, apstākļi ir izcili. Vienkārši jārada sistēma un tikai jāstrādā. Tiem puišiem nekur nebūs jāskrien projām, ja viņiem būs laba vide un treneri.

Ja tu aizbrauc projām, savā ziņā Tu esi viens no vairākiem. Tur trenerim arī prasa rezultātu un viņam neinteresē, kas tu esi. Šeit tomēr mēs strādājam ar tiem saviem talantiņiem, kuru mums nav tik daudz kā serbiem vai spāņiem, kuriem ir desmit garie vienā vecumā. Trijiem nesanāks, bet tāpat trīs citi izaugs. Mums katrā vecumā ir viens, varbūt divi. Tie latviešu treneri tomēr par saviem spēlētājiem ceļas un krīt, mēģina aizvilkt līdz galam, citreiz varbūt pat nepamatoti velk viņus. Tie spēlētāji varbūt to nevar, bet mēs cīnāmies, jo viņi mums nav tik daudz un mēs apzināmies to situāciju. Tāpēc man ir vislielākā cieņa pret latviešu treneriem. Lielākā daļa treneru izaudzinājusi no mazās Latvijas tādu izlasi.

Tu paralēli arī trenē U-15 komandu, kuri no bērnu kājas pie tevis auguši. Sanāk visam laiku sadalīt?

Jā. U-9 arī man ir. Pēdējie divi gadi jau tiešām bijuši smagi. Tāpēc sistēmas ietvaros mēs cenšamies panākt, ka visi sporta skolas treneri ir arī klāt pie kluba. Gan Sandis Amoliņš, gan Edgars Kuks, gan Ojārs Melderis, gan Alvils Kaufmanis. Katram ir savi pienākumi, bet veidojam kolektīvu, kas strādā kopā. Ja kādreiz kaut kur kāds netiek, mēs viens otru skrienam glābt un sadarbojamies. Šobrīd diezgan labi sastrādājamies. Iepriekš tas bija daudz sarežģītāk. Esot vienam trenerim vairākām grupām, vienam sanāk cīnīties.

Noteikti, ka nedēļas nogalēs spēļu laiki sakrīt. Uz cik procentiem spēļu sanāk tikt?

Dažas dienas no rīta spēlē U-15, vakarā veču spēle. Vai tādas dienas, kad večiem spēle, viņiem nākamajā dienā brīvs, bet es lecu autobusā, braucu uz Jaunatnes līgas spēlēm. Praktiski dzīvoju bez brīvdienām. Trešdien bija VEF, bet tā bija skolēnu brīvlaika nedēļa, tāpēc ceturtdien braucu ar U-15 uz Liepāju un Talsiem. Septiņos no rīta iekāpu autobusā, vienpadsmitos vakarā izkāpu. Nākamajā dienā večiem treniņš, mazajiem treniņš, visiem pēc kārtas. Grafiks ir smags. Nākamgad domāsim, kā man to situāciju bišķin atvieglot.

Pirms pāris gadiem preses konferencē cerējāt, ka ar laiku tiks iestaigāts ceļš uz Valmieru. Proti, ka Valmiera būs gala mērķis visam kopējam reģionam. Kā ar to veicas? Vai ar katru gadu jūtat, ka pie jums aizvien vairāk nāk bērni, vai tomēr vēl jāpacīnās tādā jauniešu tirgū?

To divās daļās varētu sadalīt. Studentus, kā mēs braucām pirms desmit gadiem meklēt, bija ļoti sarežģīti dabūt. Tagad tas krietni vienkāršāk izdarāms.

Jaunatnes līgai mēs tomēr meklējam tos spēlētājus no ārienes, bet mūsu tā filozofija ir tāda, ka pamatam ir jābūt valmieriešiem, klāt nākot Vidzemes reģionam. Rūjienai, Limbažiem, Cēsīm. Savu centru veidojam visi kopā, lai kļūtu stiprāki. Bet ne ar mērķi meklēt spēlētājus no Liepājas vai Ventspils. Pats esmu bijis tajā situācijā, kā arī daudzi citi latviešu treneri bijuši, kad tos spēlētājus noņem. Līdz ar to tas neveicina nekādu sakārtotu vidi, nekādu attīstību, ja nav normāli sarunāts, kā notiek spēlētāju pārejas. Ja treneris vai klubs par to netiek kompensēts vai tas nenotiek ar trenera gādību, ka spēlētājs nonāk citur, jo pats treneris redz, ka šeit viņš nevar tālāk attīstīties. Tas trenerim pašam arī jāredz, ka ir zināms brīdis, līdz kuram viņš kaut ko var dot.

Tas nav jautājums par labākiem treneriem, bet tieši par sistēmu. Atnākot uz Valmieru, pieejams viss iepriekš nosauktais. Treneris var redzēt, ka viņš to spēlētāju atdod, jo mēs varam nodrošināt divreiz vairāk treniņus, ko viņi nevar zāles vai atalgojuma trūkuma dēļ izdarīt. Uzskatu, ka Latvijā ir ļoti daudz labu treneru, kuri izaudzinājuši labas vecuma grupas un spēlētājus. Ne tikai tās, kuri spēlējuši augstākajā līmenī, bet arī labus cilvēkus. Domāju, ka tajā ziņā basketbols ir topā. To saku, arī skatoties uz nacionālo izlasi. Domāju, ka katram latvietim prieks uz to kolektīvu skatīties.

Mini Rūjienu, Cēsis. Jums ir atrunāta sadarbība ar treneri [Elviju] Švēdi [Rūjienā], [Viktoru] Brizgālovu [Cēsīs]?

Vēl nav. Šogad esam uzsākuši sarunas, veidot vīziju, kā strādāt. Neesmu aizbraucis vēl pie visiem, bet esmu bijis pie vairākiem, lai izstāstītu savu redzējumu. Vispirms svarīgs tas iepriekšējais fons, kā viņi zaudējuši savus spēlētājus. Tāpēc jāizdomā mehānisms, lai viņš pats būtu ieinteresēts tos spēlētājus virzīt un turpināt attīstīt, nevis varbūt slēpt, ka tik kāds nenozog. Tas ir pats galvenais, ko mēs cenšamies panākt. No otras puses, nav arī mērķis izveidot kaut ko mākslīgi. Tur jābūt atrunātām lietām, kas svarīgas gan viņiem, gan mums, lai to gribētu darīt abas puses. Ja līdz tādam risinājumam nonāksim, tad tā sistēma pati par sevi izveidosies.

Gribu domāt, ka esam pašpietiekami arī pašā Valmierā. Basketbols šeit vienmēr bijis un būs, bērnu skaits grupās ir pietiekami liels. Sporta skolā bērnu skaita ziņā basketbolam ir lielākā sekcija. Bet, protams, esam maza valsts, un gan Rūjienā, gan Limbažos, gan Cēsīs ir savi resursi. No turienes vienmēr nākuši labi treneri un spēlētāji. Kāpēc viņiem attiecīgā vecumā braukt uz Rīgu vai Spāniju, ja viņi var nākt tepat uz Valmieru? Tas attālums ir 30 kilometri, tētis vai mamma var aizbraukt katru dienu, pats var aizbraukt ar autobusu uz mājām. Tā loģistika un kontroles mehānisms kontrolēt skolu un ārpusskolas aktivitātes ir daudz vienkāršāka un saprotamāka, lai ne tikai basketbolistu, bet arī labu cilvēku izaudzinātu.

Vēlamies nākamgad izveidot vēl kvalitatīvāku treniņprocesu, ka puikam ir iespēja no rīta trenēties divas, trīs, četras reizes nedēļā. Labi sarunājām ar Pārgaujas ģimnāzijas direktori, ka viņiem nav ieliktas pirmās mācību stundas. Mācību process pakārtots tā, lai puiši var no astoņiem līdz deviņiem trenēties. Domāju, tā nav nekur citur Latvijā. Dzirdēts, ka treniņi notiek septiņos, sešos. Vai tajā vecumā, no 13 līdz 15 gadiem, vajag 6.30 trenēties? Labāk gulēt. Sportistam desmit stundas jāguļ. Ja gribi sešos, septiņos trenēties, tad jāpārbauda, ka viņš desmitos jau guļ, nevis spaida telefonu.