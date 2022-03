TTT izrāda pretestību, bet pārliecinoši zaudē pirmajā Eirolīgas 'play-off' spēlē

Latvijas basketbola klubs "TTT Rīga" otrdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas pirmajā ceturtdaļfināla spēlē ar 56:77 (13:19, 14:17, 14:22, 15:19) viesos piekāpās Stambulas "Fenerbahce" vienībai.

Rīdziniecēm šo spēli vajadzēja aizvadīt savā laukumā, taču pirmās divas spēles 8. un 10. martā notiks "Metro Energy sports" zālē Stambulā. Ja sērijā līdz divām uzvarām būs nepieciešama trešā spēle, tā notiks 16. martā.

Spēcīgā Stambulas komanda vien trešās ceturtdaļas viduspunktā attīstīja lielu pārsvaru, Elizabetei Viljamsai no soda laukuma panākot rezultātu 30:51. Tomēr Džesminas Tomasas, Daugiles Šarauskaites un Ievas Pulveres rezultativitāte ļāva deficītu ceturtajā ceturtdaļā sadeldēt līdz 48:60.

Mājinieces gan atbildēja pašas ar savu izrāvienu, vairākus punktus pēc kārtas gūstot Ukrainas basketbola zvaigznei Aļinai Jagupovai un amerikānietei Kailai Makbraidai, kuru centieni liedza TTT komandai mača izskaņā pacīnīties par mazāku deficītu.

"TTT Rīga" rindās rezultatīvā kā ar 19 punktiem bija Tomasa, kamēr mājiniecēm 18 punktus guva Kaila Makbraida, bet 17 – Satū Sabajī.

Citās ceturtdaļfināla spēlēs otrdien Prāgas ZVVZ USK no Čehijas ar 72:60 (21:21, 18:20, 3:13, 24:16) pārspēja Skio "Famila" no Itālijas, bet ungāru "Sopron" ar 60:42 (16:12, 20:10, 8:7, 16:13) pieveica Latas BLMA no Francijas.

Kitijas Laksas pārstāvētā Skio vienība vēl sešas minūtes pirms mača beigām panāca rezultātu 64:52, taču neveiksmīgi aizvadīja spēles izskaņu, piedzīvojot sāpīgu zaudējumu.

Laksa laukumā pavadīja 34 minūtes, kuru laikā guva 13 punktus (3/6 divpunktu metienos, 2/6 trīspunktu metienos, 1/2 soda metienos) un izcīnīja četras atlēkušās bumbas.

Spānijas komandas Salamankas "Perfumerias Avenida" un Žironas "Spar" savu pirmo spēli aizvadīs trešdien.

"TTT Rīga" ar izcīnītām sešām uzvarām 14 spēlēs Eirolīgas A grupā ieņēma piekto vietu, un sezona tai bija jāturpina FIBA Eirokausā. Taču pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā FIBA apturēja Krievijas komandu dalību turnīrā, Latvijas komandai pakāpjoties uz ceturto vietu.

Stambulas klubs pārliecinoši uzvarēja B grupā, izcīnot 11 uzvaras 14 spēlēs.

"Rimi" Olimpiskā centra zāle Rīgā mājas spēles dienā bija aizņemta, un "TTT Rīga" piekrita "Fenerbahce" piedāvājumam aizvadīt divas spēles Stambulā, apmaksājot rīdziniecēm visus nepieciešamos izdevumus, ieskaitot tiesnešu ceļošanu un dzīvošanu pilsētā.

"Fenerbahce" pēdējo zaudējumu Eirolīgas B grupā cieta novembra sākumā, kad izbraukumā ar 60:64 piekāpās Kitijas Laksas pārstāvētajai Skio "Famila" no Itālijas. Pēdējā grupas spēlē Turcijas klubs itālietēm savā laukumā revanšējās ar 82:65.

Šosezon komandas nav tikušās, bet abās iepriekšējās spēlēs Rīgas klubam veiksmīgākajā 2018./2019. gada sezonā grupā ar 68:64 mājās un ar 62:61 viesos pārākas bija rīdzinieces.

Vienu reizi "TTT Rīga" šī turnīra ceturtdaļfinālā jau ir spēlējusi 2018./2019.gada sezonā, kad divās cīņās piekāpās nākamajām čempionēm – Krievijas klubam Jekaterinburgas UGMK. Savukārt oriģinālā Rīgas TTT joprojām ir turnīra rekordiste ar 18 uzvarām Eiropas spēcīgāko klubu turnīrā.

Par čempionēm pagājušajā sezonā kļuva Jekaterinburgas UGMK, finālā uzvarot Salamankas "Perfumerias Avenida".