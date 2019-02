'TTT Rīga' ar graujošu uzvaru tuvojas FIBA Eirolīgas ceturtdaļfinālam

Latvijas čempionvienība sieviešu basketbolā "TTT Rīga" trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas pamatturnīra 12.kārtas mačā savā laukumā ar rezultātu 70:44 (22:16, 14:4, 16:11, 18:13) pārspēja Grieķijas klubu Pirejas "Olympiakos".

"TTT Rīga" basketbolistes ar septiņām uzvarām 12 spēlēs B apakšgrupā ieņem trešo vietu un jau ceturtdien var nodrošināt vietu ceturtdaļfinālā.

"TTT Rīga" rindās ar 17 punktiem rezultatīvākā bija Ieva Pulvere, 13 punktus guva Kristīne Vītola, bet ar 11 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un 11 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Šeja Pedija. Tikmēr pretiniecēm 12 punktus iemeta Ivana Tikviča.

Laukuma saimnieces maču iesāka neveiksmīgi, nespējot apturēt pretinieču uzbrukumus, kas viešņām pirmajās trīs minūtēs ļāva iekrāt jau deviņu punktu pārsvaru (12:3). Tiesa, ar Pulveres tālmetieniem ātri tika lauzta cīņas gaita, un "TTT Rīga" ceturtdaļas beigās veica 12 punktu izrāvienu, pirmās desmit minūtes uzvarot ar 22:16.

Otrās ceturtdaļas ievadā rīdzinieces guva vēl divus bezatbildes grozus. Pretinieces divus punktus atguva, bet "TTT Rīga" atkal veica izrāvienu, kā rezultātā pārsvars pārsniedza jau desmit punktus (29:18), bet pirmais puslaiks tika uzvarēts ar 36:20.

Otrā puslaika ievadā rīdzinieču pārsvars sasniedza jau 20 punktus, bet trešā ceturtdaļa tika noslēgta jau ar 21 punkta handikapu (52:31). Spēles noslēdzošajā ceturksnī mājinieces turpināja dominēt abos laukuma galos un svinēja graujošu uzvaru ar rezultātu 70:44.

Abu komandu pirmā apļa cīņā rīdzinieces izbraukumā izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar 70:51.

Latvijas komanda šo FIBA Eirolīgas sezonu aizvada veiksmīgi, jo 11 mačos guvusi sešas uzvaras, kas ļauj B grupas kopvērtējumā ieņem trešo vietu un reāli cīnīties par vietu ceturtdaļfinālā, kurā iekļūs apakšgrupas četras labākās. Savukārt "Olympiakos" basketbolistes pagaidām guvušas tikai vienu uzvaru un tabulā ir pēdējās starp astoņām komandām.

Tikmēr rīdzinieču tuvākā sekotāja Šopronas "Uniqa" trešdien sarūpēja Kurskas "Dinamo" pirmo zaudējumu sezonā, Krievijas vienību viesos uzvarot pagarinājumā ar rezultātu 93:83 (13:17, 22:18, 21:18, 18:21, 19:9). Tiesa, "Dinamo" jau bija nodrošinājusi uzvaru apakšgrupā un vietu izslēgšanas turnīrā.

Grupas līderpozīcijā ar 11 uzvarām 12 spēlēs ir Kurskas "Dinamo", kam ar septiņām uzvarām 11 mačos seko Stambulas "Fenerbahce", bet trešā ar septiņiem panākumiem 12 dueļos ir "TTT Rīga". Tālāk sešiem panākumiem 12 dueļos seko Šopronas "Uniqa", bet pa piecām uzvarām 11 spēlēs ir Antakjas "Hatay" un Salamankas "Perfumerias Avenida" komandām. Septītā ar četrām uzvarām ir Šarlevilmezjēras "Flammes Carolo", kamēr vienu panākumu guvusi Pirejas "Olympiakos".

Labākās četras vienības cīnīsies izslēgšanas sacensībās, kamēr piekto un sesto vietu ieguvējas sezonu turpinās FIBA Eirokausa ceturtdaļfinālā.

Tāpat kā "TTT Rīga", arī "Olympiakos" pirms pamatturnīra pārvarēja Eirolīgas kvalifikāciju. Abas vienības iepriekšējā sezonā tikās FIBA Eirokausa apakšgrupā, abos mačos uzvarot rīdziniecēm.

"TTT Rīga" oktobrī pēc astoņu gadu pārtraukuma atgriezās Eirolīgas pamatturnīrā, jo kvalifikācijā divu maču summā pārspēja Anetes Šteinbergas pārstāvēto Itālijas klubu Venēcijas "Umana Reyer".

Eirolīgas A grupā cīnās Jekaterinburgas UGMK, "Nadežda"/"Čukurova" (abas - Krievija), Prāgas ZVVZ USKA (Čehija), "Bourges Basket" (Francija), Brenas "Etixx Mithra Castors" (Beļģija), Skio "Familia" (Itālija), Polkovices CCC (Polija) un ESBVA (Francija).

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" sastāvs 2018./2019.gada Eirokausu sezonai:

Dita Rozenberga, Ieva Kūlīte, Gunta Baško, Karlīne Pilābere, Šeja Pedija, Aija Brumermane, Ieva Pulvere, Aivija Slotere, Kristīne Vītola, Kate Krēsliņa, Baiba Eglīte.