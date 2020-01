'TTT Rīga' basketbolistes cieš zaudējumu Eirolīgas spēlē

Latvijas sieviešu basketbola flagmanis "TTT Rīga" trešdien Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas otrā apļa trešajā spēlē viesos piekāpās Francijas klubam Buržas "Tango Basket".

"TTT Rīga" ar 75:79 (25:17, 18:24, 15:16, 17:22) atzina "Tango Basket" pārākumu.

Rezultatīvākā rīdziniecēm ar 19 punktiem bija Marina Meibrija, kurai arī astoņas atlēkušās bumbas un sešas kļūdas. 16 punkti Bintai Dramehai, 15 punkti un septiņas atlēkušās bumbas Meganai Hafai un 11 punkti Kitijai Laksai.

Mājiniecēm arī 19 punktus, desmit atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles sakrāja Marisa Kolmena, 17 punkti un astoņas atlēkušās bumbas Aleksijai Šartero, 16 punkti un sešas rezultatīvas piespēles Sārai Mišelai, bet desmit punkti Elodī Godēnai.

Par spīti tam, ka pirmos divus punktus guva Marina Meibrija, spēles sākums labāks padevās mājiniecēm. Viņas pēc Šartero realizēta viena no diviem soda metieniem panāca 10:4 Buržas kluba labā. Tomēr pēc precīziem Bintas Dramehas, Kates Krēsliņas un Meganas Hafas trīspunktniekiem sestajā minūtē vadību atguva - 15:14.

Rīdzinieces turpināja audzēt pārsvaru, un pēc Meibrijas diviem precīziem soda metieniem 13.minūtē tas sasniedza desmit punktus - 31:21. tūlīt mājinieces es atbildēja ar desmit pēc kārtas gūtiem punktiem, taču vadībā netika. Tikai 44 sekundes pirms puslaika beigām Kolmena ar divpunktu metienu atkal izvirzīja vadībā Buržas klubu - 41:40. Pēdējais vārds gan puslaikā piederēja Meibrijai - precīzs trīspunktnieks un 43:41 "TTT Rīga" labā.

Trešajā ceturtdaļā mājinieces ar vēl vieniem desmit pēc kārtas gūtiem punktiem panāca 55:48 savā labā, taču Drameha un Hafa ar trīspunktu metieniem, kā arī Kitija Laksa ar divpunktnieku atgrieza vadību Rīgas vienībai - 56:55.

Lai arī ceturtdaļa noslēdzās ar 58:57 "TTT Rīga" labā, vairāk spēka mača izskaņai bija saglabājušas mājinieces, svinot panākumu.

Iepriekšējā spēlē pirms nedēļas rīdzinieces savā laukumā ar rezultātu 81:62 pārspēja Beļģijas klubu Brenas "Etixx Mithra Castors", tiekot pie otrās uzvaras sezonā. Turpretī franču komanda viesos ar 64:82 atzina Prāgas ZVVZ USK pārākumu.

Pirmajā aplī savstarpējā spēlē "TTT Rīga" mājās zaudēja ar 55:70.

A apakšgrupā pa deviņām uzvarām desmit spēlēs ir Jekaterinburgas UGMK un Prāgas ZVVZ USK komandām, sešas uzvaras ir Buržas "Tango Basket", pieci panākumi deviņos mačos - Orenburgas "Nadežda" vienībai, pa trim uzvarām iekrājušas Brenas "Etixx Mithra Castors" deviņos un Venēcijas "Umana Reyer" desmit mačos, bet pa divām uzvarām desmit spēlēs ir Mersinas "Čukurova" un "TTT Rīga" klubiem.

Pirmās četras grupas komandas iekļūst izslēgšanas spēlēs, bet piektā un sestā komanda grupā turpina cīņas FIBA Eirokausā.

Pagājušajā sezonā Buržas klubs vietējā čempionātā apstājās jau pusfinālā, bet Eirolīgā ceturtdaļfinālā piekāpās Ungārijas komandai no Šopronas. Buržas vienība Eirolīgā uzvarējusi trīs reizes - 1997., 1998. un 2001.gadā - un pēdējo reizi pusfinālā tika pirms pieciem gadiem.

Francijas komandā spēlējušas arī basketbolistes no Latvijas - Anete Jēkabsone-Žogota (2004.-2006.) un Ieva Kubliņa (2011.-2012.), turklāt abas karjeras sākumu aizvadīja "TTT Rīga".

"TTT Rīga" basketbolistes iepriekšējā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Marina Meibrija, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.