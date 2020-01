'TTT Rīga' basketbolistes tiek pie otrās uzvaras sezonā FIBA Eirolīgā

Latvijas sieviešu basketbola flagmanis "TTT Rīga" trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas otrā apļa otrajā spēlē mājās pārliecinoši pieveica Beļģijas klubu.

"TTT Rīga" pārspēja "Etixx Mithra Castors" ar 81:62 (22:12, 20:20, 15:14, 24:16).

Mājiniecēm "double-double" sakrāja divas spēlētājas - Binta Drameha un Megana Hafa. Bez desmit izcīnītām atlēkušajām bumbām Drameha guva 18, Hafa - 14 punktus. 17 punkti Marinas Meibrijas kontā, desmit punkti un piecas atlēkušās bumbas Karlīnei Pilāberei. Kitijai Laksai un Aijai Klakockai pa astoņiem punktiem, Klakockai sakrājot arī septiņas atlēkušās bumbas, bet seši punkti Katei Krēsliņai.

Viešņām 14 punkti un sešas atlēkušās bumbas Eglei Siksņutei, 13 punkti Oļesjai Malašenko, bet desmit punkti un deviņas atlēkušās bumbas Marionai Ortisai.

Pirmos četrus punktus mačā guva viešņas, taču pēc 6:8 astoņus bezatbildes punktus guva mājinieces, vadību ar trīspunktu metienu atgūstot Hafai un piecus punktus pievienojot Dramehai. 10 punktu pārsvaru pirmoreiz spēlē ar precīzu divpunktnieku 22 sekundes pirms pirmās ceturtdaļas beigām Klakocka - 22:12.

13.minūtē Hafa ar trīspunktu gājienu panāca 15 punktu pārsvaru - 30:15, taču viešņas nepadevās un lēnā garā deldēja "TTT Rīga" pārsvaru, līdz 27.minūtes beigās pēc precīza Šantelas Endijas metiena no pārsvara bija atlikuši vien trīs punkti - 47:44.

"Sausuma" periodu pārtrauca Meibrija, viņai piebalsoja Hafa, un līdz trešās ceturtdaļas beigām atkal tika panākts komfortablais 57:46. Spēles beigās pārsvaru izdevās palielināt, 20 punktu pārsvaru 38.minūtē ar atmugurisku metienu zem groza panākot Klakockai 76:56. ar pārliecinošu uzvaru tika nodrošināta arī pozitīva bilance pret Beļģijas klubu divu maču summā.

A apakšgrupā "TTT Rīga" ar divām uzvarām panāca Mersinas "Čukurova" un Venēcijas "Umana Reyer", bet Brenas "Etixx Mithra Castors" palika trīs panākumi.

Pirmās četras grupas komandas iekļūst izslēgšanas spēlēs, bet piektā un sestā komanda grupā turpina cīņas FIBA Eirokausā.

Pirmajā aplī rīdzinieces sensacionāli pārspēja Krievijas grandu Jekaterinburgas UGMK, bet tas līdz šim bija palicis vienīgais panākums astoņās spēlēs. Pirmajā aplī rīdzinieces Beļģijā zaudēja ar 71:76.

Beļģijas klubs Eirolīgā spēlē trešo gadu pēc kārtas. Pagājušajā sezonā komanda grupu turnīrā izcīnīja tikai vienu uzvaru 14 spēlēs, bet 2017./2018.gada sezonā bilance bija nedaudz labāka - trīs uzvaras un 11 zaudējumi. Tomēr no pēdējās vietas grupā "bebriem" neizdevās izsprukt. Labākā sezona spēcīgākajā klubu turnīrā Eiropā bija 2015./2016.gadā, kad 14 spēlēs tika izcīnītas piecas uzvaras.

Beļģijas čempionēm nav izdevies iekļūt Eirolīgas izslēgšanas spēlēs. Tiesa, ambiciozais klubs šovasar veicis pamatīgu rekonstrukciju, nomainot sešas no astoņām leģionārēm. Kluba sastāvā ir basketbolistes no astoņām dažādām valstīm - Francijas, Spānijas, ASV, Nīderlandes, Lietuvas, Lielbritānijas, Ukrainas un, protams, arī Beļģijas.

Šo komandu savulaik trenējis arī Ainars Zvirgzdiņš. Jūrmalnieks pie kluba stūres atradās divarpus sezonas - no 2014. gada vasaras līdz 2015.gada pavasarim un no 2017.gada 7.janvāra līdz 2018.gada 25.aprīlim. Zvirgzdiņa vadībā "bebri" Beļģijas čempionātā izcīnīja 76 uzvaras pēc kārtas (attiecīgi 28-0, 16-0 un 32-0), līgas titulu izcīnot trīs reizes (2015., 2017., 2018.), bet Beļģijas kausu - divas reizes (2015., 2017.).

Beļģijas superklubā spēlējušas arī vairākas Latvijas basketbolistes - Anete Šteinberga (2013.-2015. un 2017.-2018.), Zane Eglīte, Anita Teilāne, Dita Rozenberga un Ance Aizsila. Šobrīd par kluba fizioterapeiti strādā latviete Karlīna Brīdaga.

"TTT Rīga" basketbolistes iepriekšējā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Marina Meibrija, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.