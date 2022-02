'TTT Rīga' dramatiskā galotnē izcīna sesto uzvaru Eirolīgā

"TTT Rīga" trešdien savā laukumā svinēja uzvaru Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas grupu turnīra pēdējā spēlē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"TTT Rīga" mājās ar 69:68 (17:22, 13:15, 24:12, 15:19) pārspēja Ungārijas vicečempioni Seksārdas KSC.

Viešņas sāka ar 8:0 izrāvienu pirmajās divās ar pusi minūtēs, taču ceturtajā minūtē pēc pieciem Šantelas Hendijas punktiem un Guntas Baško precīza viena no diviem soda metieniem rīdzinieces rezultātu izlīdzināja - 8:8. Pēdējoreiz rezultāts neizšķirts bija 11:11 pēc spēlētām piecām minūtēm.

Vēlāk viešņas vadības grožus pārņēma savās rokās, arī otrajā ceturtdaļā esot vadībā ar pieciem līdz deviņiem punktiem.

Lūzums spēles gaitā notika otrā puslaika sākumā, kad "TTT Rīga" 25.minūtē pēc Džesmīnas Tomasas divpunktu metiena rezultātu izlīdzināja (40:40) un brīdi vēlāk pēc precīza viena no diviem precīziem Tomasas soda metieniem 13:3 izrāvienu pabeidza ar 43:30.

28.minūtē pēc Saras Krnjičas divpunktu metiena viešņas panāca 47:47, taču vadībā viņām izvirzīties netika ļauts. Ceturtdaļu īsi pirms tās beigām ar precīzu divpunktu metienu pēc dribla pabeidza Ieva Pulvere - 54:49.

Ungārijas klubs atspēlējās pēdējās ceturtdaļas sākumā, ko uzsāka ar septiņiem bezatbildes punktiem - 56:54 viešņu labā.

Pēc Aijas Klakockas divpunktu metiena mājinieces vēl panāca neizšķirtu (56:56). Pēc tam vadībā izvirzījās Ungārijas klubs, taču pēc Tomasas trīspunktu metiena trīs minūtes un 18 sekundes pirms pamatlaika beigām rezultāts atkal bija neizšķirts (64:64), bet nākamajā uzbrukumā Vanesas Jasas tālmetiens ar 67:66 vadībā izvirzīja atkal "TTT Rīga".

Pēdējais uzbrukums pamatlaikā ar atlikušām nepilnām 12 sekundēm bija viešņām, taču Zalai Friškovecai nepilnas desmit sekundes līdz mača beigām tika konstatētas nepilnības driblā, bet atlikušajā laikā viešņas netika arī līdz noteikumu pārkāpumam.

Mājiniecēm Jasa guva 14 punktus, esot precīza visos piecos metienos no spēles, to vidū arī trijos tālmetienos, kā arī vienā no diviem soda metieniem.

13 punktus, 11 rezultatīvas piespēles un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Tomasa, 11 punktus, kā arī pa piecām atlēkušajām bumbām un personiskajām piezīmēm - Daugile Šarauskaite, desmit punktus guva Hendija, bet Baško deviņiem punktiem pievienoja deviņas atlēkušās bumbas.

Viešņām 17 punktus un desmit atlēkušās bumbas sakrāja Nikolina Miliča, pa 12 punktiem guva Livija Gerebena un Krnjiča, kurai arī sešas atlēkušās bumbas, bet 11 punkti un pa sešām rezultatīvām piespēlēm un kļūdām Agneses Studeres kontā.

Sezonu eirokausos Latvijas klubs turpinās Eiropas kausā, kur iesaistīsies, sākot ar ceturtdaļfinālu.

"TTT Rīga" ar izcīnītām sešām uzvarām 14 aizvadītās spēlēs A grupā ieņēma piekto vietu, kamēr Seksārdas KSC 14 spēlēs pie panākuma tā arī netika, ieņemot pēdējo vietu astoņu komandu konkurencē.

Jauno gadu rīdzinieces līgā iesāka ar uzvaru pār Venēcijas "Umana Reyer", pārspējot Itālijas čempiones ar rezultātu 62:54, pēc tam piekāpās Latas BLMA ar 45:80, bet pēdējā aizvadītajā spēlē zaudēja Prāgas ZVVZ USK komandai ar 64:84.

Tikmēr pretinieces kopš janvāra sākuma bija piedzīvojušas trīs zaudējumus, pēdējā spēlē ar 52:89 atzīstot Jekaterinburgas UGMK pārākumu.

Sezonas pirmajā tikšanās reizē izbraukumā pie panākuma tika rīdzinieces, uzvarot Seksārdas vienību ar rezultātu 68:65.

Eirolīgas pamatturnīru bija plānots noslēgt 1.februārī, taču Covid-19 ierobežojumu dēļ grupu turnīra mači ieplānoti līdz 24.februārim. Katras grupas četras labākās komandas kvalificēsies izslēgšanas spēlēm, bet piekto un sesto vietu īpašnieces sezonu turpinās Eiropas kausā.