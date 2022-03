'TTT Rīga' Eirolīgas ceturtdaļfināla mājas spēli pret 'Fenerbahce' aizvadīs Stambulā

"TTT Rīga" Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas ceturtdaļfināla mājas spēli pret "Fenerbahce" aizvadīs Stambulā, vēsta "TTT Rīga".

Pirmās divas spēles notiks 8. un 10.martā "Metro Energy sports" zālē Stambulā. Ja sērijā līdz divām uzvarām būs nepieciešama trešā spēle, tā notiks 16.martā.

Klubs līdz trešdienai rēķinājās, ka būs jāspēlē Eiropas kausa ceturtdaļfinālā, kurā uzvarētāju nosaka divu spēļu summā. Tām FIBA noteiktie datumi bija 10. un 17.marts, bet alternatīvie datumi - 15. un 18.marts.

Pēc Krievijas diskvalifikācijas trešdien "TTT Rīga" iekļuva Eirolīgas ceturtdaļfinālā, kura spēles paredzētas citos datumos - 8., 11. un, ja nepieciešams, 16.martā.

Latvijas klubs ziņo, ka mājas spēlei atvēlētajā laikā - 11.martā - nebija iespējams spēlēt "Rimi" Olimpiskajā centrā Rīgā, jo plkst.19.30 tajā ieplānota "Pafbet" Igaunijas un Latvijas Basketbola līgas spēle starp "VEF Rīga" un Hābnēmes "Viimsi" vienībām. Papildus tam, šī zāle martā rezervēta daudzām pārceltajām spēlēm.

Ņemot vērā šos apstākļus, "TTT Rīga" piekrita "Fenerbahce" piedāvājumam aizvadīt divas spēles Stambulā.

Turcijas klubs apņēmies apmaksāt visus nepieciešamos izdevumus, ieskaitot tiesnešu ceļošanu un dzīvošanu pilsētā.

Jau ziņots, ka "TTT Rīga" ar izcīnītām sešām uzvarām 14 aizvadītās spēlēs Eirolīgas A grupā ieņēma piekto vietu un sezona bija jāturpina FIBA Eirokausā. Taču pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā FIBA apturēja Krievijas komandu dalību turnīrā, Latvijas komandai pakāpjoties uz ceturto vietu.

Citos ceturtdaļfināla pāros tiksies Spānijas komandas Salamankas "Perfumerias Avenida" un Žironas "Spar", Latas BLMA no Francijas ar "Sopron" no Ungārijas un Prāgas ZVVZ USK no Čehijas ar Skio "Famila" no Itālijas.

Par čempionēm pagājušajā sezonā kļuva Jekaterinburgas UGMK, finālā uzvarot Salamankas "Perfumerias Avenida".