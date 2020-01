'TTT Rīga' Eirolīgas mačā piedzīvo zaudējumu grandam UGMK

Latvijas sieviešu basketbola flagmanis "TTT Rīga" trešdien Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas otrā apļa piektajā spēlē viesos ar rezultātu 67:87 (13:23, 20:17, 14:26, 20:21) piekāpās vienai no pasaulē spēcīgākajām komandām Jekaterinburgas UGMK, kuru pirmajā aplī sensacionāli uzvarēja.

"TTT Rīga" sastāvā ar 15 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un četrām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Binta Drameha, 14 punkti bija Meganai Hafai, 12 punktus guva Kate Krēsliņa, bet desmit punkti bija Marinai Meibrijai. Pa astoņām bumbām zem groziem izcīnīja Kitija Laksa un Aija Klakocka, bet Paula Strautmane guva septiņus punktus un pārtvēra trīs bumbas.

Pretiniecēm ar 19 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un trīs bloķētiem metieniem izcēlās Britnija Grainere.

Kā pirmās vadībā izvirzījās rīdzinieces, kuru rindās ar precīzu tālmetienu atzīmējās Megana Hafa. Pirmās ceturtdaļas turpinājumā viešņas iekrāja piecu sešu punktu pārsvaru, bet vēlāk pievīla metienu precizitāte, kas ļāva mājiniecēm gūt 18 punktu pēc kārtas un pārņemt vadību.

"TTT Rīga" pirmās desmit minūtes zaudēja ar 13:23, bet otrās ceturtdaļas otrajā pusē, pateicoties leģionārēm un Paulai Strautmanei, izdevās atspēlēties un pietuvoties līdz mīnus trim punktiem (29:32). Sākoties puslaika pēdējai minūtei, Kate Krēsliņa ar precīzu "trejaci" UGMK pārsvaru sadzēsa līdz diviem punktiem, bet lielajā pārtraukumā rīdzinieces devās ar septiņu punktu deficītu (33:40).

Otrā puslaika sākumā Strautmane ar precīzu metienu nedaudz samazināja UGMK handikapu, taču mājinieces atbildēja ar izrāvienu 15:1, kā rezultātā izdevās nostiprināties vadībā. Trešās ceturtdaļas turpinājumā Jekaterinburgas komandas pārsvars pārsniedza 20 punktus, bet spēles ceturtā nogriežņa pirmajā pusē "TTT Rīga" pietuvojās līdz mīnus 16 punktiem. Lielāks izrāviens gan neizdevās, tomēr Jekaterinburgā gūti 67 punkti ir gana cienījams sniegums.

"TTT Rīga" šosezon Eirolīgā izcīnījusi vien trīs uzvaras 12 mačos un A grupā ieņem sesto vietu astoņu komandu konkurencē, kamēr UGMK piedzīvojusi tikai vienu zaudējumu un ir grupas līdere. Toties tas piedzīvots pirmā apļa spēlē Rīgā, topot sezonas lielākajai sensācijai. "TTT Rīga" toreiz svinēja panākumu ar 89:81.

Iepriekšējā cīņā rīdzinieces savā laukumā ar 83:51 sagrāva Mersinas "Čukurova" vienību no Turcijas, bet sestdien Tallinā Baltijas Līgas spēlē ar 88:66 pieveica "Tallinas Universitāti".

UGMK dažādos turnīros svinējusi jau astoņas uzvaras pēc kārtas, iepriekšējo zaudējumu piedzīvojot Krievijas kausa spēlē 22.decembri pret Kurskas "Dinamo". Pēdējā Eirolīgas mačā jekaterinburgietes savā laukumā ar 88:65 apspēlēja Prāgas ZVVZ USK komandu.

A apakšgrupā ar 11 uzvarām 12 spēlēs vadībā ir Jekaterinburgas UGMK, bet par divām uzvarām mazāk ir Prāgas ZVVZ USK. Pa septiņiem panākumiem guvušas Buržas "Tango Basket" un Orenburgas "Nadežda" vienības. Pa trim uzvarām iekrājušas "TTT Rīga", Brenas "Etixx Mithra Castors" un Venēcijas "Umana Reyer" komandass, bet divi panākumi ir Mersinas "Čukurova".

Pirmās četras grupas komandas iekļūst izslēgšanas spēlēs, bet piektā un sestā komanda grupā turpina cīņas FIBA Eirokausā.

"TTT Rīga" basketbolistes iepriekšējā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Marina Meibrija, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.