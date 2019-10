'TTT Rīga' Eirolīgas sezonu uzsāk ar zaudējumu Čehijas čempionēm

Latvijas sieviešu basketbola grands "TTT Rīga" trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas pirmajā spēlē savā laukumā piekāpās Čehijas čempionēm Prāgas ZVVZ USK.

"TTT Rīga" piekāpās ZVVZ USK ar 66:73 (14:20, 18:17, 11:21, 23:15).

Rezultatīvākā rīdzinieču rindās ar 13 punktiem bija Binta Drameha, pa 12 punktiem sakrāja Paula Strautmane un Linneja Hārpere, kurai arī piecas bumbas zem groziem un četras rezultatīvas piespēles, 11 punkti un sešas atlēkušās bumbas Karlīnei Pilāberei, bet Megana Hafa guva desmit punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas un četrreiz pārķēra pretinieču piespēles. Pretinieču rindās pa 17 punktiem guva Valeriāna Ajaji, kurai arī piecas atlēkušās bumbas, un Alisa Tomasa, kurai arī astoņas bumbas zem groziem un sešas pārķertas bumbas.

Mačs sākās līdzīgā cīņā, Hafai pēc divpunktu metiena vadībā izvirzot arī mājinieces - 8:7. Pēc brīža Kate Krēsliņa realizēja vienu no diviem soda metieniem, taču tā bija vienīgā reize mačā, kad vadībā pabija "TTT Rīga". Tālāk Prāgas komanda nelaida, droši pārņemot vadības grožus un lielāko pārsvaru sasniedzot pēc Ajaji divpunktu metiena 32.minūtē - 62:46.

Rīdzinieces pietuvojās un pat lika pretiniecēm paņemt minūtes pārtraukumu, taču panākt pretinieces neizdevās.

A apakšgrupā kopā ar Rīgas klubu spēlē divu pēdējo sezonu čempione Jekaterinburgas UGMK, Anetes Šteinbergas un Lauras Melderes pārstāvētā Venēcijas "Umana Reyer", Orenburgas "Nadežda", Prāgas ZVVZ USK, Buržas "Tango", Brenas "Etixx Mithra Castors" un "Čukurova".

Prāgas klubs pagājušajā sezonā Eirolīgā izcīnīja trešo vietu, bet vienīgo reizi turnīrā uzvarēja 2015.gadā, finālā ar 72:68 pārsteidzot Jekaterinburgas UGMK.

Prāgas komandas pieteikumā Eirolīgai iekļautas divas WNBA finālistes - spēka uzbrucēja Alisa Tomasa un centra spēlētāja Briona Džonsa.

Tomasa un Džonsa vien pirms dažām dienām (11.oktobra rītā), pārstāvot Konektikas "Sun", noslēdza WNBA finālsēriju, kur izšķirošajā piektajā spēlē titulu izcīnīja Vašingtonas "Mystics".

"TTT Rīga" basketbolistes šogad pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Linneja Hārpere, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.