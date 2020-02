'TTT Rīga' koronavīrusa dēļ FIBA Eirolīgas spēli aizvadīs ceturtdien Ļubļanā

Latvijas sieviešu basketbola čempionvienība "TTT Rīga" koronavīrusa Itālijā dēļ pēdējo FIBA Eirolīgas A grupas spēli ar Venēcijas "Umana Reyer" aizvadīs ceturtdien Ļubļanā, ziņo "TTT Rīga" savā "Twitter" kontā.

Venēcijas provincē pieņemto ierobežojumu koronavīrusa dēļ "TTT Rīga" un "Umana Reyer", kurā spēlē Anete Šteinberga un Laura Meldere, spēle nevar notikt Venēcijā.

"Sakarā ar Veneto apgabalā līdz 1.martam atceltiem publiskiem pasākumiem esam panākuši vienošanos ar Starptautiskās Basketbola federāciju (FIBA) aizvadīt Eirolīgas spēli pret Venēcijas "Umana Reyer" ceturtdien, Latvijas laika plkst.18.30, Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā," otrdien paziņoja "TTT Rīga" savā "Twitter" kontā.

Jau ziņots, ka "TTT" piedāvāja maču aizvadīt Rīgā.

Spēle ar divu latviešu pārstāvēto "Umana Reyer" būs izšķirošā par sezonas turpināšanu Eirokausā. Rīdzinieces patlaban ar trim uzvarām 13 mačos A grupā ieņem sesto vietu starp astoņām komandām, bet Venēcijas klubs ar bilanci 4-9 ir vietu augstāk. Savukārt Brenas "Etixx Mithra Castors" un Mersinas "Čukurova" arī ir trīs uzvaras 13 spēlēs.

Eirokausā sacensības turpinās grupas piektā un sestā komanda.

"TTT Rīga" basketbolistes iepriekšējā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Marina Meibrija, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.