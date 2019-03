'TTT Rīga' netiek galā ar UGMK un noslēdz sezonu FIBA Eirolīgā

Latvijas čempionvienība sieviešu basketbolā "TTT Rīga" piektdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas ceturtdaļfināla otrajā spēlē savā laukumā ar rezultātu 55:77 (9:20, 19:23, 19:20, 8:14) zaudēja iepriekšējās sezonas čempionei Jekaterinburgas UGMK no Krievijas, noslēdzot dalību turnīrā.

Šo abu vienību pirmajā savstarpējā cīņā UGMK savā laukumā trešdien guva pārliecinošu panākumu ar 78:45, tādējādi Krievijas komanda sērijā līdz divām uzvarām guvusi panākumu ar 2-0 un aprīli spēlēs finālčetrinieka turnīrā.

Rīdziniecēm ar 13 punktiem izcēlās Gunta Baško, 11 punkti bija Ievai Pulverei, astoņus punktus guva Kristīne Vītola, bet septiņi punkti bija Šejas Pedijas rēķinā.

Tikmēr viešņām 27 punktus iemeta beļģiete Emma Mēsemana, bet 16 bumbas zem groziem bija spānietei Albai Torrensai.

Viešņas spēles pirmajās minūtēs guva septiņus bezatbildes punktus, bet pirmo ceturtdaļu noslēdza ar astoņu punktu izrāvienu, kā rezultātā "TTT Rīga" spēles pirmo nogriezni zaudēja ar 7:20. Otrās ceturtdaļas pirmajā pusē viešņu pārsvars sasniedza 16 punktus, bet vairāki precīzi tālmetieni palīdzēja to samazināt līdz 11 punktiem. Tiesa, ceturtdaļas beigās UGMK atkal palielināja pārsvaru un puslaiku uzvarēja ar 43:28.

Lielu daļu no trešās ceturtdaļas "TTT Rīga" spēlēja bez savas līderes Pedijas, kura guva īslaicīgu savainojumu, taču vēlāk atgriezās laukumā. Rīdzinieces vēl vairāk nonāca iedzinējos un ceturtajā ceturtdaļā viešņu pārsvars sasniedza jau 20 punktus. Mačs noslēdzās ar rezultātu 77:55 viešņu labā, "TTT Rīga" komandai noslēdzot sezonu Eirolīgā.

"TTT Rīga" basketbolistes B apakšgrupā 14 mačos izcīnīja astoņas uzvaras, kas deva ceturto vietu, bet Jekaterinburgas UGMK A apakšgrupā tika pie 13 panākumiem, vienīgo zaudējumu ciešot viesos pret Prāgas ZVVZ USKA basketbolistēm.

Jekaterinburgas UGMK basketbolistes ir četrkārtējas Eirolīgas čempiones. 2013.gadā šīs komandas sastāvā Eirolīgā triumfēja Anete Jēkabsone-Žogota.

Vēl ceturtdaļfinālu pirmajās spēlēs Krievijas grands Kurskas "Dinamo" mājās ar 89:53 sagrāva Polijas vienību Polkovices CCC, Ungārijas vienība Šopronas "Uniqa" mājās ar 66:65 guva virsroku pār "Bourges Basket" no Francijas, bet Turcijas klubs Stambulas "Fenerbahce" savu skatītāju priekšā ar 76:54 uzveica Čehijas komandu Prāgas ZVVZ USKA. Tādējādi ceturtdaļfinālu pirmajās spēlēs izticis bez pārsteigumiem.

UGMK pusfinālā spēkosies ar "Uniqa" un "Bourges Basket" labāko vienību.

FIBA Eirolīgas finālčetrinieka sacensības notiks 12. un 14.aprīlī.

"TTT Rīga" oktobrī pēc astoņu gadu pārtraukuma atgriezās Eirolīgas pamatturnīrā, jo kvalifikācijā divu maču summā pārspēja Anetes Šteinbergas pārstāvēto Itālijas klubu Venēcijas "Umana Reyer".

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" sastāvs 2018./2019.gada Eirokausu sezonai:

Dita Rozenberga, Ieva Kūlīte, Gunta Baško, Karlīne Pilābere, Šeja Pedija, Aija Brumermane, Ieva Pulvere, Aivija Slotere, Kristīne Vītola, Kate Krēsliņa, Baiba Eglīte.