'TTT Rīga' sensacionāli pārspēj superkomandu Jekaterinburgas UGMK

"TTT Rīga" basketbolistes trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas spēlē savā laukumā sagādāja sezonas pirmo zaudējumu līgas čempionēm no Krievijas Jekaterinburgas UGMK.

"TTT Rīga" pārspēja UGMK ar 89:81 (23:26, 20:16, 23:28, 23:11).

Rezultatīvākā "TTT Rīga" rindās bija Drameha ar 25 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām. 24 punkti un astoņas bumbas zem groziem, kā arī četras rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas komandas jaunpienācējai Meibrijai, kura realizēja 12 no 12 soda metieniem. 13 punkti un sešas atlēkušās bumbas Meganai Hafai, bet 10 punkti un piecas piespēles Katei Krēsliņai.

Viešņām rezultatīvākā ar 19 punktiem, realizējot astoņus no desmit divpunktu metieniem un visus trīs soda metienus, un deviņām atlēkušajām bumbām bija Britnija Grainere, kura savāca arī piecas personiskās piezīmes, no laukuma atvadoties ar tehnisko piezīmi mača nogalē. 18 punkti Alijai Kviglijai, 13 - Marijai Vadejevai.

Mača sākumā rezultāts auga līdzīgi. Labi ar saspēles vadīšanu tika galā Rīgas komandas jaunieguvums Marina Meibrija. Pārsvarā vadībā bija viešņas, taču pēc Kates Krēsliņas diviem soda metieniem 41:40 vadību panāca rīdzinieces. Pat Dramehai neiemetot pēdējo sekunžu metienu ātrajā uzbrukumā, pirmo puslaiku savā labā ar 43:42 noslēdza "TTT Rīga".

Trešās ceturtdaļas beigās pēc Emmas Mēsemanas divpunktu metiena Jekaterinburgas klubs panāca šķietami izšķirošo 70:63 savā labā, taču pēc tam UGMK "sausums" ieilga uz četrām minūtēm un 38 sekundēm, Dramehai ar divpunktu metienu atgūstot vadību "TTT Rīga" - 71:70. Trīs minūtes pirms spēles beigām pēc Aijas Klakockas precīza divpunktu metiena viešņu komanda bija spiesta pieprasīt minūtes pārtraukumu - 78:76 mājinieču labā.

Spēles galotni aukstasinīgāk nospēlēja mājinieces, kaut gan visas trīs pamatsastāva spēlētājas laukumā aizvadīja vairāk par 30 minūtēm. Septiņus no komandas pēdējiem punktiem guva Meibrija, piecus no tiem - ar soda metieniem.

A apakšgrupā vadībā ar četrām uzvarām piecās spēlēs joprojām ir Jekaterinburgas UGMK, bet pa trim panākumiem ir Prāgas ZVVZ USK un Orenburgas "Nadežda" vienībām. Tālāk ar divām uzvarām seko Mersinas "Čukurova" un Buržas "Tango", pa vienam panākuma ir Venēcijas "Umana Reyer" un Brenas "Etixx Mithra Castors" vienībām, kamēr ar vienu uzvaru un četriem zaudējumiem turnīra tabulu noslēdz "TTT Rīga".

Jau ziņots, ka "TTT Rīga" pārtrauca sadarbību ar amerikāņu saspēles vadītāju Linneju Hārperi, viņas vietā parakstot līgumu ar aizsardzības spēlētāju Marinu Meibriju.

Rīdzinieču pretinieces bija bagātākais sieviešu basketbola klubs, un tajā spēlē teju visas labākās groza bumbas meistares. "Lapsas" nav piedzīvojušas zaudējumu kopš 2019.gada 1.marta, kad Krievijas čempionāta regulārās sezonas pēdējā spēlē savā laukumā ar 74:79 atzina Kurskas "Dinamo" pārākumu.

Pagājušajā sezonā abu komandu ceļi krustojās Eirolīgas ceturtdaļfinālā, kur spēcīgāks bija Krievijas superklubs, uzvarot ar 78:45 un 77:55. Jekaterinburga pēcāk uzvarēja arī turnīra "Četru Finālā" un kļuva par pieckārtējām Eirolīgas čempionēm (2003., 2013., 2016., 2018., 2019.).

Šosezon UGMK basketbolistes Eirolīgā nav pārspētas, izcīnot četras uzvaras. Vissīvākā cīņa bija 6.novembrī Prāgā, kur pēc trešās ceturtdaļas viešņas no Krievijas atradās tikai viena punkta vadībā, tomēr pēdējās desmit minūtēs "lapsas" nodemonstrēja meistarību un izcīnīja kārtējo panākumu – 74:67.

Šosezon komandas labākā punktu guvēja Eirolīgā - ar spēlē vidēji 21,3 punktiem - ir 21 gadu vecā Marija Vadejeva. Par vienu no lielākajām zvaigznēm uzskatāma Britnija Grainere. 203 centimetrus garā un atlētiskā centra spēlētāja jau vidusskolas gados izcēlās ar regulāriem bumbas triecieniem grozā no augšas, vēlāk to paveicot arī NCAA "Baylor" universitātes komandā, WNBA un ASV izlases kreklā.

Zvaigžņotajā UGMK spēlē arī beļģiete Emma Mēsemana. Viņa šogad ar Vašingtonas "Mystics" izcīnīja WNBA čempiontitulu un tika atzīta par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju.

Saspēles vadītājas pozīcijā ir amerikāniete ar Ungārijas pasi Kortnija Vanderslūta. Viņa izceļas ar laukuma redzējumu, domāšanas ātrumu un agresivitāti, ko apliecina labākās piespēļu izdarītājas tituls četrās sezonās WNBA. Šogad Vanderslūta pirmo reizi tika iekļauta turnīra pirmajā simboliskajā izlasē.

Krievijas klubā spēlē arī Vanderslūtas cīņu biedre Čikāgas "Sky" komandā - Alija Kviglija. Amerikāniete ar Ungārijas pasi WNBA Visu zvaigžņu spēlē piedalījusies trīs gadus pēc kārtas (2017 -2019).

Urālu kalnu metalurģijas kombināta (UGMK) paspārnē nonākušais klubs jau vairāk nekā desmit sezonas ir bagātākais Eiropā. UGMK izdevies kvalificēties 12 pusfināliem Eirolīgā pēc kārtas (2008.-2019.). Anete Jēkabsone-Žogota 2013.gadā UGMK sastāvā nopelnīja otro Eirolīgas titulu. No 2009.gada janvāra līdz 2011.gada pavasarim kluba galvenais treneris bija Gundars Vētra.

"TTT Rīga" basketbolistes iepriekšējā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Marina Meibrija, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.