ULEB Eirolīga: 'Baskonia' zaudē papildlaikā un nenostiprinās 'play-off' zonā

Latvijas basketbolista Artūra Kuruca pārstāvētā Vitorijas "TD Systems Baskonia" komanda ceturtdien piedzīvoja zaudējumu ULEB Eirolīgas priekšpēdējās, 33. kārtas spēlē.

Vitorijas basketbolisti savā laukumā ar rezultātu 101:111 (19:22, 22:24, 22:19, 29:27, 9:19) papildlaikā atzina Stambulas "Anadolu Efes" pārākumu.

Uzvaras gadījumā "Baskonia" tikpat kā būtu nodrošinājusi vietu izslēgšanas turnīrā, bet pēc zaudējuma ceļazīmes izcīnīšana jāatliek uz pēdējo kārtu, kurā pēc nedēļas stāsies pretī "Valencia" basketbolisti.

Laukuma saimnieki lielāko daļu spēles bija iedzinējos, bet divas sekundes pirms pamatlaika beigām Luka Vildosa ar tālmetienu izlīdzināja rezultātu. Spēle turpinājās pagarinājumā un to ar četru punktu gājienu iesāka Šeins Larkins, iegūstot Stambulas komandai vadību, kuru tā no rokām neizlaida.

Luca Vildoza is NOT giving up on a playoff place just yet 😱#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Iwihk71ARC