Unikāla gatavošanās, jaunas mājas un prieks par izdzīvošanu – TTT uzsāk sezonu

Latvijas sieviešu basketbola zīmols "TTT Rīga" sestdien uzsāks "Douglas" Baltijas Basketbola līgas sezonu, līdz kurai klubs būtu varējis arī neizdzīvot. Šosezon vienība mājas spēles aizvadīs sporta namā "Daugava", bet gatavošanās posma laikā pārbaudes spēles aizvadījusi vien ar vīriešu komandām, kluba pārstāvji ceturtdien klāstīja preses konferencē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"TTT Rīga" sezonas pirmā spēle izbraukumā pret SBK "Liepāja"/LSSS vienību sagādās debijas vairākiem tās pārstāvjiem. Pirmo reizi komandu oficiālā spēlē vadīs galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, bet vasarā ieguldīto darbu varēs novērtēt kluba jaunais ģenerālmenedžeris Artūrs Štālbergs un valdes priekšsēdētāja Gunta Baško. Visi trīs uzsvēra prieku, ka pēc finansiālajām problēmām izdevies saglabāt leģendāro klubu.

"Tika padarīts ārkārtīgi smags darbs, lai mēs vispār te sēdētu," klāsta Baško. "Mums bija pārrunas, vai vispār klubam būt. Tāpēc man ir īpašs prieks, ka mēs spējām visu sakārtot un, pateicoties dibinātājiem ["Rīgas satiksme" un Rīgas dome], atrast nepieciešamo, lai sezona sāktos."

Štālbergs sarunā ar medijiem neslēpa, ka pirmie mēneši bijuši "kā pa kalniņiem". Komandas vadība un treneru kolektīvs pārvarējuši dažādus šķēršļus, bet pievarētās grūtības varētu ļaut sasniegt panākumus nākotnē, cerību izteica ģenerālmenedžeris. Tas arī sagādājis zināmus jaunumus – "TTT Rīga" vairs nespēlēs pēdējo gadu mājvietā "Elektrum" Olimpiskajā sporta centrā.

"Dažādu iemeslu dēļ nācās mainīt mājas spēļu zāli," par minētajām problēmām stāsta Štālbergs. "Vairs netrenējamies Olimpiskajā sporta centrā, bet gan "Fēnikss" zālē. Mūsu mājas spēļu zāle būs "Daugavas" sporta nams. Varbūt šīs problēmas nav tik lielas, bet tādas bija vairākas. Līdz ar to tas process ir grūtāks. Noteikti var arī pieminēt saistības pret kreditoriem. Šobrīd varu pateikt, ka ar visiem panākta vienošanās. Vairāk par kādiem 40% parādsaistību ir nosegtas. Plānojam līdz pavasarim pilnībā tās nosegt."

TTT vienība pildījusi savas saistības ar bijušo komandas galveno treneri Mārtiņu Zībartu, speciālists iepriekš apliecinājis portālam "Delfi". No pagājušās sezonas modeļa tieši Zībartam klubs bija palicis parādā visvairāk mēnešalgu.

Jaunais komandas galvenais treneris Mārtiņš Gulbis atzina, ka iepriekš nebūtu paredzējis šādu pilna laika pāreju uz sieviešu basketbolu. Treneris, kurš pagājušogad uzsāka darbu ar Latvijas sieviešu valstsvienību, komandas kopīgajās vakariņās trešdien paudis gandarījumu par spēlētāju attieksmi.

Viņa vadītajai vienībai sagatavošanās posmu ietekmēja dažādi apstākļi. Piemēram, amerikāņu basketboliste Megana Hafa aizvadīja sezonu Sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā (WNBA), kas viņai ļāvis komandai pievienoties vien krietni vēlāk. "TTT Rīga" savā jaunajā sastāvā pagaidām arī nav aizvadījusi ne spēli pret kādu citu sieviešu komandu.

"Varētu būt, ka pirmo reizi sagatavošanās posmu vēsturē sieviešu basketbola klubs neaizvada nevienu pārbaudes spēli ar sieviešu komandu. Bijām jau sarunājuši divas spēles ar Baltkrievijas komandu. Diemžēl pēdējā brīdī viņām netika izsniegtas vīzas. Sarunājām pārbaudes spēles ar lietuvietēm. Diemžēl piektdien aizvēra robežas ciet," klāsta Gulbis, kurš nevēlējās spēlēt pret pašmāju komandām, ar kurām sezonas laikā vēl vairākas reizes sanāks tikties.

"Izvēlējāmies spēlēt tikai ar zēnu komandām. Domāju, tā ir unikāla lieta. Tāda prakse ir iepriekš bijusi, bet noteikti nav bijušas četras spēles pēc kārtas tikai ar vīriešu komandām," par neierasto grafiku stāsta treneris.

Gulbis noteica, ka sniegums šajās spēlēs bijis dažāds, bet nevēlējās saukt konkrētus pretiniekus vai rezultātus. Speciālists uzsvēra, ka šajās spēlēs galvenais bijis visiem izprast komandai paredzēto zīmējumu. Jāpiemin, ka "TTT Rīga" vienība šādu praksi patiešām piekopusi arī iepriekš, trenera Mārtīņa Zībarta vadībā aizvadot pa kādai spēlei ar Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas vienībām.

Sieviešu basketbola tirgū komandas pārstāvji nav izjutuši algu kritumu, ko būtu varējusi sagādāt Covid-19 pandēmija. Gulbis pauda ticību izveidotajam sastāvam, kuru sezonas laikā viņš lieki nevēloties mainīt, savu nostāju par šāda veida izmaiņām izteica treneris. Treneris gan atzina, ka sastāva veidošanu ietekmējuši divi jau pagājušajā vasarā noslēgtie līgumi ar Meganu Hafu un Zentu Meļņiku.

"Mums bija divas spēlētājas ar līgumiem, kuri bija vislielākie līgumi klubā. Zinot to nelielo robu, mums attiecīgi bija jādarbojas. Pirmais mēnesis aizgāja tikai, lai atrisinātu mīklu ar šīm divām spēlētājam. Process bija ļoti smags, bet ceru un ticu, ka atrastas labākās spēlētājas šī gada TTT modelim," izteicās Gulbis.

Spēlētājas preses konferencē pārstāvēja aizsardze Ieva Pulvere, kurai šī būs atgriešanās basketbolā pēc bērna dzimšanas. Basketboliste, kura jau vasarā piedalījās sieviešu izlases pārbaudes spēlēs pret Somiju, izteica pateicību vadībai par viņai izrādīto uzticēšanos.

"Šobrīd vēl neesmu labākajā formā, bet ar katru dienu jūtos labāk. Centīšos nepievilt izrādīto uzticību. Komandā ir ļoti labs mikroklimats. Cenšamies ar treneri saprasties katru dienu aizvien labāk. Vēl ir ceļš ejams, bet strādājam," klāsta Pulvere, kura atzina, ka basketbolistes ir ļoti nocietušās pēc oficiālām spēlēm.

Basketboliste pirms bērna dzimšanas nav bijusi pilnībā droša, vai atsāks profesionālās sportistes karjeru. Noteicošais faktors viņas lēmumam bijis dēls. Pagaidām Pulvere par iespējām izgulēties nevar sūdzēties.

"Tāpēc es gribēju pamēģināt vasarā uzspēlēt izlasē. Jūlijā bija grūti. Kājas vispār neklausīja, bet tas bija labs iesākums. Pēc tā, aprunājoties ar treneri un Guntu, sapratu, ka varētu mēģināt. Treniņu process ir diezgan pateicīgs – šobrīd esam pārgājuši uz vienu, garāku treniņu dienā. Spēles arī būs vēlāk, būs mazliet laiks atgūt savu labāko formu. Beigās pieņēmu lēmumu, ka es labprāt atgrieztos. Man ļoti gribētos pamēģināt, kā ir spēlēt basketbolu ar svaigāku galvu. Agrāk biju basketbolā 100% iekšā – nospēlēju spēli, gāju mājās un analizēju visas savas kļūdas," sevis daļēju iedzīšanu bedrē atminas Pulvere.

Uz starptautiskās skatuves Rīgas komandai pirmās spēles būs jāizvada vien no 29. novembra līdz 5. decembrim, FIBA Eirolīgai Covid-19 pandēmijas dēļ mainot turnīra izspēli. Šajos datumos komanda izspēlēs trīs spēles savas apakšgrupas "burbulī". Savukārt no 17. līdz 23. janvārim vienības izspēlēs vēl vienu apli. TTT vienība nokļuvusi C grupā kopā ar Jekaterinburgas UGMK (Krievija), "Famila Schio" (Itālija) un "Uni Girona"/"ACS Sepsi" atlases turnīra pāra uzvarētājām.

Štālbergs apstiprināja, ka kluba vadībai bijusi doma pieteikties kāda "burbuļa" organizēšanai, bet finansiālu apsvērumu dēļ tika lemts tā nerīkoties.

"Valdē mums par to bija saruna. Šāds posms ir ļoti dārgs pasākums, un arī ļoti liela atbildība sakarā ar Covid-19. Ievērojamās prasības ir drastiskas, sākot ar to, ka zālei sešu dienu garumā jābūt pieejamai tikai turnīra dalībniekiem. Tas mūs atstātu tikai ar "Arēnas Rīga" opciju. Paši zinām, ko nozīmē "Arēna" tikai turnīra vajadzībām," skaidro Štālbergs.

Ja pašmāju čempionātā "TTT Rīga" piedalīsies Baltijas Basketbola līgas Elites grupā, tad no Starptautiskās grupas jeb otrās divīzijas pazudusi "TTT Juniores" vienība. Tā tradicionāli palīdzēja TTT klubam sagatavot gados jaunākas spēlētājas, kā arī nereti sagādāja pirmajai komandai palīgspēkus, kurus piesaistīt kādām spēlēm.

Turpināt trenēt komandu piedāvāts tās pagājušās sezonas galvenajam trenerim Matīsam Rožlapam, minēja Štālbergs. Taču viņš – kā arī dažas no bijušajām "TTT Juniores" vienības pārstāvēm – izvēlējies pievienoties BK "Kolibri"/"Latvijas Universitāte" vienībai. Rožlapam ģenerālmenedžeris novēlēja veiksmi, bet pati "TTT Rīga" organizācija jau kaļ nākotnes plānus.

"Mums ir sarunas ar vienu no Rīgas sporta skolām, lai mēs uzsāktu ilgtermiņa sadarbību un nākamgad šī komanda spēlētu arī Baltijas līgā. Uz šīs komandas bāzes varētu veidot mūsu fārmklubu. Viennozīmīgi, ka šī piramīdas apakša ir mūsu plānā," stāsta Štālbergs, kurš konkrēto sporta skolu pirms vienošanās noslēgšanas nevēlējās atklāt.

Basketbola klubs "TTT Rīga" pēdējās divas sezonas startējis spēcīgākajā Eiropas klubu turnīrā FIBA Eirolīgā, kurā tas 2018./2019. gada sezonā pirmo reizi sasniedza ceturtdaļfināla kārtu. Aizvadītajā sezonā klubs nelabvēlīga FIBA lēmuma dēļ ieņēma astoto vietu grupā, lai gan būtu varējis ieņemt sesto pozīciju.

Latvijas sieviešu basketbola līgā klubs sakrājis 19 zelta medaļas, 11 no čempionu tituliem izcīnot kopš 2007. gada.