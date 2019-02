Uzlecošā zvaigzne Kurucs apžilbina kā līgu, tā 'Nets' treneri

Sestdien pulksten četros no rīta Šarlotā spīdēt paredzēts Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Uzlecošo zvaigžņu spēles dalībniekiem, starp kuriem redzams būs arī Latvijas basketbolists Rodions Kurucs. Ceļš līdz šai atzinībai latvietim bijis krietni līkumaināks nekā pārējiem laikus atrastajiem dārgakmeņiem. Cēsnieka sniegums bijis "šokējošs", portālam "Delfi" atzinis komandas galvenais treneris Kenijs Atkinsons.

2019. gada 7. janvāris

Uz leģendārā "Boston Garden" parketa bija vērojama diezgan ierasta aina. Zaļibaltajos formas tērpos ģērbtās "Celtics" zvaigznes uzņēma un piesmēja mazāk talantīgu viesu komandu. Toreiz šāda loma bija atvēlēta Bruklinas "Nets" vienībai.

Tomēr katrai NBA komandai ir sava trajektorija. Dažas laimīgās kā Bostona cīnās par čempionu titulu. Citas mīcās pa turnīra vidus daļu. Savukārt kāda arī vērā ņemama daļa vēl tikai bruģē savu ceļu uz nākotnes veiksmes stāstu, akcentu liekot uz vairākiem gados jauniem basketbolistiem.

Šajā kategorijā iekrīt "Nets", kuru rindas pārstāvēja šī mača rezultatīvākais basketbolists - tobrīd vēl 20 gadus jaunais Rodions Kurucs. Viņa samestie 24 punkti brīžiem izpelnījās vairāk atzinību no vietējiem Bostonas "Celtics" komentētājiem nekā jebkas, ko paveica pašu līderi.

"Kurucs…," meistara pauzi pēc latvieša otrā trāpītā tālmetiena ieturēja Maiks Gormans, ilggadējais Bostonas komentētājs. "Iegaumējat šo vārdu."

Jā, šo vārdu NBA komentētājiem nāksies atcerēties. Pieci bezbailīgi trīspunktu metieni. Ar jau ierasto kustību bez bumbas piesmiets Uzlecošo zvaigžņu spēles pretinieks ASV komandas sastāvā Džeisons Teitams. Lieliska aizsardzība pret Kairiju Ērvingu, iespējams, līgas meistarīgāko viens pret viens spēlētāju. Tā var turpināt ilgi...

Ievērojat, ka Kurucs šo izaicinājumu uzņemas labprātīgi, sperot soļus pretim Ērvingam. Šajā situācijā gandrīz vai viņš ir tas uzbrūkošais plēsējs, kurš uzstāda savus spēles noteikumus, nevis spēlētājs ar bumbu.

Komandas galvenā trenera Kenija Atkinsona pēc spēles izteikto kritiku, varam uztvert kā motivējošu uzsaucienu. Atkinsons norādīja, ka gūtie punkti ir aizēnojuši Kuruca pamatpienākumus - atlēkušo bumbu vākšanu un spēli aizsardzībā.

Tikmēr tie, kuri pilnībā tic Kuruca talantam, var tieši norādīt uz šādām spēlēm, kā viņa spēju griestiem. Galu galā nozares līderis Draftexpress.com savulaik Cēsu basketbolistu vērtēja kā ar ļoti augsto 10. izvēli draftējamu talantu.

2018. gada 7. janvāris

Precīzi gads pirms notikumiem Bostonā. Kārtējā Spānijas ACB līgas spēlē spāņu superklubs FC "Barcelona Lassa" uzņem Seviljas "Real Betis". Visticamāk, ka lielākā daļa parasto skatītāju, kuri klātienē vai televīzijā skatās Barselonas uzvaru, lielu uzmanību mājinieku 17. numuram nepievērš.

Šis jauneklis no Latvijas laukumā devās tikai 21 sekundi pirms spēles beigām, kad tās liktenis jau bija izšķirts, un ar ātrajā uzbrukumā ietriektu bumbu grozā palīdzēja nokārtot formalitātes. Respektīvi, uzzināt spēles gala rezultātu (89:82).

Basketbola kaislīgākajiem sekotājiem attiecīgais "danks" gan bija pietiekamas ievērības cienīgs. Tieši šāda izskatījās Kuruca debija "Barcelona" sastāvā spēcīgākajā Eiropas līgā. Pavadījis lielāko daļu sezonas, neregulāri atrādoties Barselonas dublieru vienībā, jaunais uzbrucējs bija nonācis cietēja lomā politisku apsvērumu dēļ. Kāpēc gan laist laukumā latvieti, kurš nepiekrīt pagarināt līgumu un jau puslīdz sakrāmējis koferus, lai vasarā dotos uz ASV!?

"Mēs komunicējām ar viņu un viņa pārstāvjiem. Man bija informācija, ka viņš trenējas kopā ar lielo komandu un laukumā izskatās diezgan labi," situāciju atminējās Latvijas izlases galvenais treneris Arnis Vecvagars

Aizvadījis divas klusas spēles rudenī pret Turciju un Zviedriju, Kurucs atgriezās valstsvienībā uz tās februāra spēļu sasaukumu. Lai gan izlase šādā gadījumā varēja kalpot kā vieta, kur jaunajam basketbolistam tiek dots nākotnes avanss, treneris Vecvagars to nesauc par iemeslu basketbolista iekļaušanai komandā.

"Tajā pozīcijā bija problēmas, un viņš bija cienījams kandidāts, Rodionam bija konkrēta loma. Viņš ir ļoti garš ar "labām rokām", ja tā var žargonā teikt. Spēlētājs, kurš var labi spēlēt aizsardzībā. Turklāt, pateicoties savam augumam, viņš var gana veiksmīgi cīnīties par atlēkušajām bumbām. Tāds arī bija uzstādījums viņam. Toreiz prognozējām, ka Ukrainas auguma pārsvara dēļ, bumbu savākšana mums varētu būt problēma," telefonsarunā no Kazahstānas stāstīja nu jau arī Atirau "Barsy" kluba galvenais treneris.

Tiesa, arī atkārtotais izsaukums uz valstsvienību diži nelīdzēja rūgtajai garšai mutē. Spēle noritēja neveiksmīgi kā Latvijas izlasei, tā Barselonas jaunajam uzbrucējam. Dodoties laukumā pamatpieciniekā, Kurucs paspēja uzspēlēt divas minūtes un 22 sekundes, kuru laikā Ukraina guva sešus bezatbildes punktus. Laukumā viņš tā arī vairs neatgriezās.

"Šādu jauno spēlētāju vieglāk izlaist laukumā spēles sākumā, nevis tās vidū vai beigās. Viņš savā ziņā arī pretiniekiem ir tumšais zirdziņš, kurš nav skautinga lapās. Tie, kas iet pamatsastāvā, bieži vien nemaz nav tie pieci labākie vai meistarīgākie. Spēli var vēlāk pastiprināt ar maiņām vai citām darbībām," lēmumu spēli sākt ar Kurucu laukumā skaidroja Vecvagars.

"Vēlreiz pārskatot to spēli var atzīt, ka bija tehniska kļūda, uz kājas uzdriblēja. Bet citādi tā nebija viņa vaina, ka spēle pret Ukrainu iesākās ar 0-9. Citi spēlētāji arī kļūdījās. Vienkārši viņš tajā brīdī bija laukumā un, protams, uzmanības epicentrā, ņemot vērā visu publicitāti, kas bija viņam apkārt," atminējās Vecvagars.

Atsauksmes no izlases iekšpuses par Kuruca parādīto treniņos ir dažādas. Saprotams gan arī, ka pašam basketbolistam dīkstāve Barselonā ne veicināja gatavību rādīt labu sniegumu, ne radīja patīkamas emocijas.

"Vienīgais, kas viņam pietrūka, bija spēļu prakse. Līdz ar to viņam varbūt bija nedaudz uztraukums, kas rezultējās kļūdiņās. Es jau viņam teicu, ka viņam ir jāmeklē iespēja, kur viņš var spēlēt daudz un attiecīgi atgūt šo te spēļu garšu. Ne tikai klubā, bet tos iepriekšējos gadus viņš bija mocījies ar traumām un spēlējis salīdzinoši maz. To varēja manīt viņa lēmumu pieņemšanā, varbūt nedaudz tādā nedrošībā," stāstīja Vecvagars.

Dažādi faktori, tai skaitā meniska operācija pirmajā sezonā Spānijā (2015./16. gada sezona), ļāvuši Kurucam četru gadu laikā Eiropā valsts augstākajās līgās vai starptautiskos klubu turnīros laukumā iziet (uzsvars uz "iziet") tikai 18 spēlēs. Tikmēr Kristaps Porziņģis, kurš uz NBA arī devās 20 gadu vecumā, Eiropā paspēja aizvadīt veselus 95 mačus.

"Tas ir pārsteidzoši, šokējoši. Divdesmitgadīgs puisis, praktiski nespēlēja Eiropā, es pat nezinu, ar kādu numuru draftēts. Es nevaru iedomāties nevienu citu līdzīgu situāciju," savu izbrīnu par to, kas sekoja jau NBA, neslēpa komandas galvenais treneris Kenijs Atkinsons rakstam nets.com.

Bruklinu šokējušais Rodi

Bruklina mazliet piemirsto 2014. gada Eiropas U-16 čempionāta simboliskā piecinieka pārstāvi bija noskatījusi labu laiku. Tas it kā liecina, ka organizācija no Kuruca sagaidīja krietni vairāk nekā no parastas 40. drafta izvēles. "Nets" ģenerālmenedžeris Šons Markss un kluba starptautiskais skauts Džanluka Paskuči jau 2017. gada martā redzēti Barselonā, kad abi aplūkoja Kurucu klātienē.

Rodrigo de la Fuente, saludant Sean Marks, general manager dels Brooklyn Nets | https://t.co/f6unWZdXSB pic.twitter.com/InnrmnuCH3 — Àlex Gozalbo (@ARAAlexGozalbo) March 24, 2017

Turklāt "Nets" organizācijai pēc Kuruca draftēšanas vēl nācās šķirties no 750 tūkstošiem eiro, lai uzbrucēju izpirktu no spāņu vienības.

"Rodions nokļuva komandā, kurā vēlējās tikt, un vienlaikus mēs arī spējām vienoties ar "Barcelona" klubu par līguma izpirkšanu. Mums izdevās samazināt līgumā noteikto izpirkuma summu gandrīz pieckārtīgi," 2018. gada vasaras situāciju komentēja spēlētāja aģents Artūrs Kalnītis.

Par zināmu uzticību Kurucam liecina arī viņam piešķirtais apjomīgais līgums. NBA noteikumi neparedz jebkādas garantijas, kas klubiem būtu jādod drafta otrajā kārtā izvēlētiem basketbolistiem. Šī iemesla dēļ šādi spēlētāji mēdz karjeras uzsākt ar sev ļoti nelabvēlīgiem līgumiem.

"Mēs esam ļoti apmierināti ar Rodiona noslēgto līgumu un mūsu izvēlēto taktiku šis vasaras draftā. Šis varētu būt viens no labākajiem otrās kārtas līgumiem NBA vēsturē, bet tas nav būtiskākais. Būtiski ir tas, ka Rodions spēlē komandā, kura saredz viņā milzīgu potenciālu," klāstīja Kalnītis.

Kurucam apsolītie septiņi miljoni četros gados (no līguma pēdējā gada komanda gan var atteikties, kas šobrīd izskatās pēc neticama scenārija) ir viens no līgas vēsturē apjomīgākajiem otrās kārtas izvēles kontraktiem. Padziļināta izpēte liecina, ka Marks Gasols varētu būt vienīgais "otrkārtnieks", kurš savā pirmajā līgumā pelnījis vairāk (gandrīz 10 miljoni trijos gados).

Tomēr lēcienu līdz komandas pamatpieciniekam negaidīja neviens. Portālam "Delfi" savu izbrīnu neslēpa arī Bruklinas "Nets" galvenais treneris Kenijs Atkinsons.

"Mūsu gaidas ir krietni pārspētas. Mums likās, ka tas būs pakāpenisks process, lēkājot turpu šurpu. Dažas spēles Longailendā ["Nets" fārmklubā], varbūt dažas pie mums, tad atkal atpakaļ uz G-Līgu. Bet pēc trešās treniņnometnes dienas mēs sapratām, ka viņš ir citāds. Tiesa, ka traumas ļāva viņam tikt pie lielāka spēles laika, bet viņš jau no paša sākuma bija sagrābis mūsu visu uzmanību. Mēs ātri sapratām, ka viņš ir Bruklinas "Nets" spēlētājs un ka viņu Longailendā redzēsim maz," Atkinsons stāstīja par Kurucu, kurš G-Līgas Longailendas "Nets" nospēlējis tikai četras spēles.

Atkinsona terminoloģijā viscaur sezonai saistībā ar Kurucu piesaukta bijusi "enerģija", kas nodrošinājusi basketbolistam vietu laukumā. Latvietis galu galā lielu tiesu savu punktu sakrājis ar aktīvu spēli bez bumbas. Vairāki pretinieku treneri turpina "slēpt" savus aizsardzībā vājākos spēlētājus, dodot tiem pienākumu segt relatīvi nezināmo bruklinieti. Vašingtonas "Wizards" superzvaigzne Džons Vols bijis viens no tiem, kurš neskaitāmas reizes tika sodīts par savu bezrūpīgo attieksmi pret Kurucu.

The Wizards keep hiding John Wall on Rodions Kurucs. Kurucs has now repeatedly punished the inattentive Wall with well-timed cuts. Not the right match-up to slot Wall in, given the way the Latvian crashes the glass. pic.twitter.com/UTXN53pqQQ — Reinis Lācis (@LamarMatic) December 15, 2018

Šāda neuzmanība veicinājusi arī Kuruca pastāvīgo tiekšanos pēc atlēkušajām bumbām uzbrukumā. Pēc latvieša pirmajām 15 spēlēm Bruklina situācijās, kad tieši cēsnieks bija laukumā, spēja savākt 36,6 procentus no pieejamajam bumbām pie pretinieku groza. Kontekstam - līgas līderi Denveras "Nuggets" spēj "nolasīt" vien 31,4 procentus bumbu. Ar lielāku spēles laiku un visticamāk atbildīgāku enerģijas patēriņu šis rādītājs "Nets" ar latvieti laukumā gan nokritis līdz 29,4 procentiem (atbilstošs sestajai labākajai komandai NBA).

Savulaik NBA līdzīgi satricināja arī pirmgadnieks Kristaps Porziņģis, kuram "Sevilla" treneris Odijs Noriss bija devis padomu izmantot savu atlētismu, lai pārsteigtu līgu, kurā pretspēlētāju atbloķē vien retais.

"Uzkrītošākais par Rodi ir viņa dabīgais talants. Viņa spēja iekļauties NBA komandas pamatpieciniekā ir šokējoša. Galvenais jautājums pēc viņa draftēšanas bija, vai viņš spēs turēt līdzi NBA atlētiskuma līmenim. Tas, ka viņam šajā ziņā nav bijušas problēmas, ir patiešām neticami," izteicās Atkinsons.

Apbrīnojamā latvieša spēles izjūta

Tomēr laukumā rādītais bijis kas vairāk nekā primitīva ģenētiskās loterijas izmantošana. Ne visi Kuruca zaglīgie gājieni pa "sētas durvīm" (jeb basketbola valodā "backdoorā", proti, ieraušanās aiz pretinieka muguras) bijuši tik vienkārši, kā apskriet aizsapņojošos zvaigzni. Uzbrucējs līdz šim rādījis pirmgadniekam neraksturīgu spēles sapratni, kas ļauj viņam manipulēt ar savu pretspēlētāju.

Situācijās, kurās otrā laukuma pusē norisinās "pick-and-roll" sadarbība, viņš spēj sagaidīt tieši to sekundes simtdaļu, kurā viņa sedzējs visvairāk saslējies uz otru pusi, lai izmuktu no viņa perifērās redzes.

Nemanja Bjelica jau sācis ar savu ķermeņa svaru svērties atpakaļ uz Kuruca pusi:

Par ko vien liecina fakts, ka Atkinsons un viņa treneru štābs Kurucam vispār devuši brīvību šādi improvizēt. Šāda privilēģija netiek piešķirta gluži kuram katram jauniņajam. Izdarīsi to nepareizajā brīdī un laikā, būsi uz bumbas pusi atvilcis papildu aizsargu un uzbrukums noslāps.

Atklāts laukums un brīvāka spēle ievērojami atvieglo latvieša dalību "Nets" uzbrukumā. Pēdējo nedēļu laikā Kurucs attīstījis lielisku ķīmiju ar komandas Visu zvaigžņu spēles dalībnieku D'Endželo Raselu. Pretinieki vien turpina iekrist uz pavisam vienkāršu pārejas uzbrukuma viltību, kurā Kurucs pasper pāris soļus pretim Raselam, it kā būtu gatavs saņemt no viņa bumbu, līdz aizsargs tiek piešmaukts ar virziena maiņu un viegliem diviem punktiem.

Lai gan uz kreiso pusi 21 gadus vecais basketbolists dodas ārkārtīgi reti, viņa caurgājiena tehnika arī ir augsta līmeņa. Cēsnieks ļoti labi izjūt iespējas, ko viņam dod trīs draudu pozīcija. Zibenīgi parādīts metiens un ar pirmo soli Kurucs jau ticis garām. Reizēm, lai tiktu līdz stīpai, vien vajadzīgi trīs gari soļi.

"Viņam ir drafta pirmās kārtas talanta līmenis. Manuprāt, viņš būs klubiem iekārojams spēlētājs, kad apradīs ar spēles tempu un sāks izspiest kaut mazliet no savas kreisās rokas," komandas veterāns Džareds Dadlijs citēts žurnālista Maikla Skoto rakstā medijā "The Athletic".

Tā nav sakritība, ka tieši komandas jauno spēlētāju uzraugs Dadlijs bijis pietiekami atklāts mediju telpā par vienu no Kuruca vājībām.

"Rodions ir pieminējis Dadliju kā komandas biedru, kurš ir palīdzējis viņam iemācīties vietas, kur laukumā jāatrodas gan uzbrukumā, gan aizsardzībā," sarunā šim rakstam uzsvēra Skoto.

Tomēr, lai kā mēs jūsmotu par gūtajiem punktiem uzbrukumā, Atkinsona izteikumi par aizsardzību norāda uz Kuruca patieso vērtību Bruklinas komandā.

"Vietu pamatpieciniekā viņš nopelnījis, pateicoties savai daudzpusībai. Viņš var spēlēt vairākās pozīcijās, no ceturtā numura līdz otrajam," iemeslus Kuruca veiksmes stāstam minēja Kenijs Atkinsons.

Tieši aizsardzībā Kurucs izpelnījies ļoti dažādus pienākumus. Pietiek kaut vai ar uzdevumu dažas reizes pasegt pagājušā gada līgas Vērtīgākā spēlētāja apbalvojuma ieguvēju Džeimsu Hārdenu, lai saprastu, ka Bruklina nevairās no pašu smagāko uzdevumu deleģēšanas.

Būtībā par aizsardzību jautājumu ir maz. Kurucs, pateicoties savam elastīgajam augumam, spēj tikt galā ar dažādu pozīciju pretspēlētājiem un pietiekami reti kļūdās. Arī pēc samainīšanās pret kādu centru ieradumi basketbolistam ir pareizie. Neatlaidīgi cīnās par pozīciju un ir gatavs atbloķēt.

"Reizēm mēs pat viņam ļaujam pārvest bumbu pāri laukumam," it kā nodēvējot Kurucu par pirmo numuru jeb saspēles vadītāju, izteicās Atkinsons. "Kopumā viņš ir ļoti daudzpusīgs un prasmīgs basketbolists, kā arī vienkārši lielisks puisis."

Mēģinājumi dot Kurucam papildus pienākumus uzbrukumā pagaidām salīdzināmi ar mazuļa pirmajiem solīšiem. Ik uzbrukumā mūsdienu basketbolā sastopamo "pick-and-roll" sadarbību, kuru lielākā daļa perimetra spēlētāji drillē katru spēli, Kurucs ir izpildījis uz abiem roku pirkstiem saskaitāmas reizes.

Komandas treneri vairāk novērtējuši viņa metiena daudzpusību, nevis vidzemnieka spējas kā situāciju radītājam. Kurucs bijis pat ielikts Trīspunktu metiena konkursa dalībnieka Džo Harisa lomā sadarbībā, kuru Atkinsons ir paņēmis līdzi no Atlantas, kur speciālists bija galvenā trenera Maika Budenholzera asistents. Ja "Hawks" šādi regulāri izmantoja vienu no NBA vēsturē bīstamākajiem metējiem Kailu Korveru, tad "Nets" šeit saskatījuši vietu Harisam, bet viņa prombūtnes laikā Kurucam.

Pēdējo spēļu laikā ievērojami kritusies lieliskā Kuruca precizitāte no distances (realizēti vien 17,6 procenti tālmetienu pēdējo 13 maču laikā). Nereti pirmgadniekiem no Eiropas tieši šis metiens sezonas griezumā nepadodas tik labi, cik cerēts. Latvieša kontekstā gan jāmin, ka viņa metiena tehnika vienmēr bijusi patīkami plūstoša. Tā šķietami izskatījusies vēl labāk basketbola Mekā. 21 gadu vecajam basketbolistam nav problēmu bez pārliekas bumbas nolaišanas, to uzreiz pacelt un izpildīt strauju trīspunktnieku.

Viņa uzbrukuma "ēdienkarte" atbilst mūsdienīgākajai, veselīgajai diētai. Tikai matemātiski efektīvie trīspunktu metieni vai uzbrukumi no groza apakšas, kā liecina saita cleaningtheglass.com grafika (jo oranžāka krāsa, jo biežāk metieni tiek izpildīti no šīs vietas).

Jautājums par šāda tipa spēlētājiem gan mūžīgi būs, vai, spēlējot lielāku lomu, viņi spētu paveikt to pašu. Uzliec viņam pretī kādu aizsardzībai gatavu spēlētāju un viņš rēķināsies, ka, piemēram, atblokam pret "Nets" censoni gluži vienkārši jābūt.

Arī Bostona latvieša veikumu nepiemirsa, un trīs nedēļas vēlāk spītīgo latvieti nobloķēja veselas sešas reizes, laikus sagaidot viņa divsoļus ar labo roku.

"Pašsaprotams tas, ka viņam jākļūst spēcīgākam. Tas ir svarīgi. NBA komandas ātri spēj saprast spēlētāju stiprās puses un tāpēc pretinieki ir sākuši viņam sagādāt grūtības. Viņam vajadzēs strādāt pie saviem trūkumiem," nākotni ieskicē Kenijs Atkinsons.

Tomēr ar šādiem kāpumiem un kritumiem saskaras gandrīz visi jaunie censoņi, kuri pēkšņi iemesti 82 spēļu garajā NBA gaļas mašīnā. Kopš latvieša iekļūšanas komandas pamatpieciniekā, iepriekš relatīvi bezcerīgā Bruklinas komanda ir uzvarējusi 18 no 29 spēlēm. Šķietami pienācis brīdis, kad šis izlases lielums ir tik liels, ka to vairs nevar saukt par sakritību. Kurucs bijis pietiekami liela daļa no savas komandas panākumiem.

"Bet, klau, trūkumu viņam nav daudz. Kopumā viņš ir diezgan prasmīgs spēlētājs. Kļūstot spēcīgāks, viņš paliks vēl daudzpusīgāks," rezumē izteica Atkinsons.

Jaunajam basketbolistam pamati ir izcili. Tagad tikai atlicis tos apaudzēt ar citām prasmēm.