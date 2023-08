Vācijas medijs ziņo Porziņģa iespējamo nespēlēšanu Pasaules kausā; LBS šādu informāciju neapstiprina

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pagaidām valstsvienības sastāvā pārbaudes spēlēs nav piedalījies, jo viņš turpina savest kārtībā savu veselību, taču trešdien Vācijas medija "Hamburger Abendblatt" žurnālists Ruperts Fabigs vēstīja, ka pieaugot bažas par viņa iespējamo nespēlēšanu Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā. Latvijas Basketbola savienībā (LBS) šādu informāciju neapstiprināja.

Porziņģis, Dāvis Bertāns, Anžejs Pasečņiks un Jānis Timma pirmajās pārbaudes spēlēs pret Zviedriju un Gruziju nepiedalījās. LBS publiskajos paziņojumos to skaidroja ar to, ka treniņnometnes pirmajā nedēļā slodze variēta atkarībā no spēlētāju veselības stāvokļa. Gatavošanās posmā izšķiroša nozīme ir spēlētāju veselības stāvoklim un gatavībai izturēt spēles slodzi, norādīja LBS.

Pēc Fabiga paziņojuma sociālajā tīklā "Twitter" sacēlās diezgan pamatīga ažiotāža. Viņa informāciju publiskoja arī konts "NBACentral" ar 1,2 miljoniem sekotāju.

Fabigs diskusijās ar "Twitter" lietotājiem norādīja, ka, cik viņam zināms, trauma neesot nopietna, tomēr tas "Celtics" komandai rada satraukumu.

LBS Komunikācijas speciāliste Anete Eglīte portālam "Delfi" uzsvēra, ka šāda veida informācija no Latvijas valstsvienības nometnes nav nākusi. Viņa Fabiga rīcībā esošo informāciju neapstiprināja.