Vai kāds no troņa gāzīs ASV? Kandidāti piesakās uz uzvaru Pasaules kausā Ķīnā

Ar astoņām spēlēm 31. augustā tiks uzsākts 2019. gada Pasaules kauss basketbolā, kurš norisināsies astoņās Ķīnas pilsētās. Šī gada turnīrs zīmīgs ar jaunu izspēles formātu, palielinātu komandu skaitu, kā arī šķietami reālistisko iespēju pirmo reizi pēc ilgāka pārtraukuma kādam pasaules basketbola lielā forumā atņemt zelta medaļu ASV izlasei.

Starptautiskā basketbola federācija (FIBA) saistībā ar šo Pasaules kausu veikusi daudz izmaiņu. Pirmkārt, tas ir pirmais turnīrs, kurš notiek nepāra skaitļa gadā. Proti, pasaules spēcīgākas komandas tieši Pasaules kausā pagājušo reiz tikās tālajā 2014. gadā. Tas bija pirmais par Pasaules kausu, nevis pasaules čempionātu basketbolā dēvētais turnīrs, FIBA veicot turnīra zīmola maiņu.

Otrkārt, komandu skaits palielināts no 24 līdz 32 komandām, kā arī tām ceļš uz turnīru bija jāveic caur sava kontinenta kvalifikācijas turnīru, nevis kontinenta čempionātu. Latvijas basketbola līdzjutēji, visticamāk, ilgi neaizmirsīs, ka valstsvienība atjaunotajā kvalifikācijas turnīra modelī FIBA un ULEB Eirolīgas strīda dēļ nespēja piesaistīt ievērojamu skaitu vadošo basketbolistu. Sapnis par Pasaules kausu tika izsapņots pēdējā kvalifikācijas turnīra spēlē, piedzīvojot "sāpīgu uzvaru" izbraukumā pret Melnkalni.

Visbeidzot, ievērojami pieaugusi pasaules meistarsacīkšu nozīme tieši saistībā ar olimpiskajām spēlēm. Ja savulaik vien turnīra uzvarētājs kvalificējās gaidāmajai olimpiādei, tad šogad jau septiņas labākās komandas tiks pie iespējas spēlēt nākamgad Tokijā – divas labākās izlases no Eiropas un divas no apvienotās Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas zonas, kā arī pa komandai no Āfrikas, Āzijas un Okeānijas.

Mainītais komandu skaits licis FIBA pāriet no sešu komandu grupām uz astoņām apakšgrupām, pa četrām komandām. No katras grupas tālāk tiks divas labākās vienības, kuras tad izspēlēs jaunu grupu turnīru ar citas grupas divām stiprākajām komandām. Katra no šo attiecīgo grupu divām veiksminiecēm iekļūs ceturtdaļfinālā.

Jau sestdien sākoties Pasaules kausam, portāls "Delfi" piedāvā ieskatu stiprāko izlašu sastāvos un vērtē, kādām nākotnes zvaigznēm vērts pievērst uzmanību turnīra gaitā.