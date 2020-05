Latvijas–Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pārstāve "Valga-Valka" finanšu trūkuma dēļ jau priekšlaikus tika izslēgta no 2019./2020. gada sezonas. Šis gan nebija pirmais gads, kurā pierobežas klubs nespēja piepildīt basketbolistiem un treneriem dotos solījumus. Vairāki no viņiem atalgojumu jau gadiem nav saņēmuši, bet personas, no kuras pieprasīt atbildību, arī īsti nav.

Stāsts par divu pilsētu – Valkas un Valgas – kopīgo basketbola komandu nav ne pirmais, ne pēdējais ar šādu scenāriju Latvijas basketbola klubu vēsturē ("Jūrmala" "nogāja no trases" pusotru mēnesi vēlāk) – komanda, kas balstās uz tās vadītāju entuziasmu, vairākus gadus cīnās par savu eksistenci, līdz tās ambīcijām treknu svītru pārvelk vietējās pašvaldības atbalsta trūkums. Tas nebūt nav pārsteigums, ņemot vērā, cik lielu daļu vietējo klubu budžeta veido pašvaldību finansējums.

Šosezon no Valgas pašvaldības nesagaidīti 33 tūkstoši eiro traucēja kluba spēlētājiem izmaksāt algas, kas noveda pie spēles boikota. No Valgas domes spēlētājiem naudu, protams, šādā situācijā nedabūt, taču kādu atbildīgo, pie kura basketbolistiem vērsties, īpatnējas juridiskās situācijas dēļ arī nevar īsti atrast.

Daļa iepriekšējo sezonu vienības pārstāvju par kluba likstām nav izbrīnīti. Komandas treneri Valkā īpaši pierada spēlēt "cilvēka-orķestra" lomu – speciālisti gan paši spēlētājus veduši uz spēlēm, gan nosaitējuši traumētās ķermeņa daļas. Savukārt citi gatavi norādīt, ka kluba "Valga-Valka" vadībai ir pateicību parādā un bez šāda starpposma nebūtu, iespējams, tikuši tālāk karjerā.

Gadiem ilgi parādi un organizatoriski misēkļi



Basketbola klubs "Valga" 2001. gadā tika izveidots kā Igaunijas zemāko līgu vienība, kas 2005./2006. gada sezonā triumfēja otrajā augstākajā līgā, bet gadu vēlāk stiprāko saimē sevi jau pieteica ar izcīnītu ceturto vietu Igaunijā.

Komandai tolaik vēl piedaloties tikai Igaunijas čempionātā, to vadījuši gan Latvijas treneri Varis Krūmiņš (2011./2012.) un Sandis Buškevics (2012.–2014.), gan laukumā pārstāvējuši vairāki latviešu basketbolisti. Savukārt pirms 2015./2016. gada sezonas klubs tika pārdēvēts par "Valga-Valka", kļūstot par unikālu vienību, kas paralēli startē divos kaimiņvalstu čempionātos.

"Valgas mērs Marguss Lepiks vērsās pie manis ar piedāvājumu, vai mēs arī nevaram atbalstīt Valgas klubu, jo bija grūti piesaistīt finanses," atminas Valkas novada pašvaldības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. "Teicu – ja klubs turpina spēlēt tikai Igaunijas līgā, Latvijas pusē sponsoriem tas nebūs interesanti. Ilgi spriedām, līdz radās ideja, ka klubs varētu spēlēt abās līgās."

Krauklis sevi kopš 2015. gada vasaras dēvējis par brīvprātīgo komandas palīgu, kurš kopā ar Lepiku centies atrast vienībai atbalstītājus. Savukārt ilgstošs komandas menedžeris bija bijušais vienības basketbolists Anti Vasars.

Komandas veidola pārmaiņu gadā to jau otro reizi vadīja Krūmiņš, kura vadībā 2014./2015. gada sezonā vienība abas reizes pārspēja Igaunijas basketbola grandu Tallinas "Kalev"/"Cramo". Kamēr vienību trenējis Krūmiņš, visas trīs sezonas organizatoriskā ziņā bijušas līdzīgas, atzīst speciālists – galvenais treneris bijis atbildīgs par lielāko daļu funkciju, jo komanda iztikusi bez trenera asistenta un daktera pakalpojumiem.

"Tur kārtības nav bijis nekad," portālam "Delfi" klāstīja Krūmiņš. "Treneris atbildēja par visu. Menedžeris [Anti Vasars] šad tad pieslēdzās, šad tad nepieslēdzās. Attieksme pret komandu, maigi izsakoties, bija nožēlojama. Nekas jau nenotika laikā – algas laikā nemaksāja, treniņu process bija pakārtots tam, kas notika zālē. Ja zālē tiki, tad apstākļi bija labi. Stadions arī bija pieņemams. Bet tā vadības attieksme..."

Krūmiņš atzīst, ka līdz galam neizmaksātais atalgojums 700 eiro apmērā "ierakstīts skurstenī", lai gan kādu brīdi vienība centusies to atmaksāt, parakstot vienošanos par parāda izmaksas termiņu.

Pieredzējušo treneri 2015./2016. gada sezonas laikā nomainīja Juris Umbraško, kurš arī portālam "Delfi" apstiprināja, ka piedzīvojis algas kavēšanos, kā arī nav saņēmis visu sev apsolīto summu. Viņa vadībā komanda sezonu noslēdza, uz Igaunijas izslēgšanas spēļu mačiem dodoties ne tikai paši ar savām privātajām mašīnām, bet arī no savas kabatas apmaksājot uzturēšanos viesnīcā.