Valmieras komanda Eiropas Ziemeļu basketbola līgas sezonu noslēdz bez uzvarām

"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komanda trešdien piedzīvoja zaudējum savā sezonas pēdējā Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) mačā.

Valmierieši mājās ar rezultātu 76:93 (14:21, 10:31, 24:19, 28:22) piekāpās Ščecinas "King" vienībai no Polijas un ENBL sezonu noslēdza bez uzvarām.

Vidzemes komandā 19 punktus guva Tervels Beks, 15 punkti bija Edgaram Kaufmanim, bet 12 punkti un sešas atlēkušās bumbas - Džastinam Makolam. Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Entonijs Meiers.

"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komanda šajā ENBL sezonā zaudēja visās septiņās spēlēs.

ENBL otrajā sezonā startē 16 komandas, kas sadalītas divās apakšgrupās.

Četras labākās komandas no abām grupām kvalificēsies izslēgšanas spēlēm, kurās vienības cīnīsies par ceļazīmi uz "Final Four" turnīru.

Pirmajā sezonā, kurā startēja astoņas komandas, bet finišēja sešas, jo pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Krasnojarskas "Jeņisej" no Krievijas un Mogiļevas "Borisfen" no Baltkrievijas tika izslēgtas no sacensībām, turnīrā startēja divas Latvijas vienības - "Liepāja" un "Valmiera Glass"/"ViA". Latvijas komandas "Final Four" sacensībām nekvalificējās, liepājniekiem ieņemot piekto un valmieriešiem - sesto vietu pamatturnīrā.

Par pirmo ENBL čempioni kļuva Vroclavas "Anwil" no Polijas.