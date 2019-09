'Valmieras stikla šķiedra' šosezon basketbola klubam finansiāli nepalīdzēs

"Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas vienību "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" (ViA) šosezon finansiāli nespēs atbalstīt tās ģenerālsponsors "Valmieras stikla šķiedra", atklāja kluba pārstāvji piektdien notikušajā preses konferencē.

"Valmiera Glass"/"ViA" vienība 2018./2019. gadā turpināja Valmieras basketbola tradīcijas, pirmo reizi pārstāvot pilsētu augstākajā Latvijas līgā. Klubs, kurš darbību sāka 2012. gadā Latvijas zemākajās līgās, Latvijas-Igaunijas basketbola līgā un Latvijas Basketbola līgā (LBL) aizstāja vairs neeksistējošo "Valmiera"/"Ordo" klubu.

"Skatoties no pašvaldības viedokļa, komanda, kurai pagājušā sezona bija pirmā augstākajā līgā, pierādīja, ka šis modelis darbojas,” savu skatījumu sniedza Valmieras pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. "Studentu komanda sevi parādīja kā konkurētspējīga pretiniece jebkuram oponentam. Ņemot vērā jau iegūto pieredzi, domāju, ka šī sezona būs vēl interesantāka. Apstiprinu, ka Valmieras pašvaldība, kā ciešs un stabils sadarbības partneris paliek basketbolā.”

Tomēr finansiālu atbalstu šosezon nesniegs uzņēmums "Valmieras stikla šķiedra", kuras ASV ražotne nav spējusi izpildīt no kredītlīnijas līguma izrietošās saistības. Lai atrisinātu kredītsaistības, uzņēmums uzsācis tiesiskās aizsardzības procesu.

"Vēlos teikt lielu paldies klubam par to, ka arī šajā sezonā komanda nesīs “Valmiera Glass” vārdu, neskatoties uz stāvokli, kurā uzņēmums šajā gadā atrodas,” teica gan kluba, gan uzņēmuma valdes loceklis Ģirts Vēveris. "Skaidrs, ka šosezon nespēsim finansiāli palīdzēt, kā to esam darījuši iepriekšējos deviņus gadus. Tas savā ziņā atver vārtus kluba vadībai sarunā ar citiem pilsētas uzņēmumiem, lai uzliktu plāksteri ar citām iespējām. Liels respekts pret organizāciju par izrādīto lojalitāti, neskatoties uz to ka finansējums no mūsu puses, diemžēl, šajā sezonā nebūs. Kā būs pēc laika, redzēsim.”

Komandas ģenerālmenedžeris Miks Balodis atklāja, ka klubs centies noturēt savu pērnās sezonas līderi Jāni Kaufmani, tomēr priecājas par saspēles vadītāja nopelnīto iespēju pievienoties basketbola klubam "Ventspils". Savukārt saistībā par budžetu Balodis paudis pietiekamu optimismu.

"Organizatoriski arī esam spēruši solīti tālāk, nedaudz pieaudzējot budžetu. Protams, darbs nav vienkāršs, ņemot vērā ģenerālsponsora situāciju, taču dažādām organizācijām ir dažādi brīži un svarīgi palikt kopā arī tad, kad iet vissliktāk. Īpaši svarīgi, ka vietējās kopienas uzņēmēji mūs atbalsta un ir prieks, ka šogad izdevies Valmieras basketbolā atgriezt uzņēmumus, kas iepriekš bijuši basketbolā. Trīs četri tādi uzņēmumi šogad ir atgriezušies,” klāstīja Balodis.

"No Andoras uz gada īri esam ieguvuši Valteru Vēveri," par papildinājumiem stāstīja Vidzemes kluba galvenais treneris Roberts Zeile. "Tāpat sastāvu papildinājuši divi Roberti. Viens no Liepājas (Roberts Krastiņš), otrs no ASV koledžas (Roberts Blumbergs). Līdz ar to viena spēlētāja vietā esam ieguvuši trīs. Gaidām vairāk no Klāva Dubulta, Valtera Liepiņa, Māra Riekstiņa un Jāņa Engera, kuri pērn ieguva vērtīgu pieredzi.

Tāpat ir vairāki jaunie spēlētāji. Daži uzsākuši studijas augstskolā, daži vēl mācās vidusskolas pēdējā klasē, bet viņi visi ir ar degošām acīm. Esam jauna komanda – vidēji 21,6 gadi. Tādēļ viņiem viss basketbolā vēl ir priekšā un gribam būt par tramplīnu spēlētāju karjerās, kā tas bija ar Jāni Kaufmani."

Sezonas pirmo spēli "Pafbet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgā valmierieši aizvadīs svētdien, pulksten 17 izbraukumā spēlējot Pērnavā ar Igaunijas komandu "Parnu Sadam". Savukārt trešdien, 2. oktobrī “Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola” aizvadīs pirmo mājas spēli, tiekoties ar "Avis Rapla" basketbolistiem pulksten 19.

Jau spēlē pret Raplas vienību tiks aizvadīta "Brāļu Bertānu krāšņāka fana konkursa" pirmā kārta. Konkursā Dairis un Dāvis Bertāni krāšņākajiem komandas spēļu apmeklētājiem dāvinās apmaksātus ceļojumus uz viņu pārstāvēto komandu spēlēm Maskavā un Vašingtonā.