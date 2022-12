Valmierieši Eiropas Ziemeļu basketbola līgas mačā piekāpjas Freimaņa pārstāvētajam Sopotas klubam

"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komanda trešdien Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) otrās sezonas mačā piekāpās Rolanda Freimaņa pārstāvētajam Polijas klubam Sopotas "Trefl".

Valmierieši savā laukumā ar rezultātu 78:108 (16:19, 20:25, 22:33, 20:31) atzina Sopotas vienības pārākumu.

Mājinieku rindās rezultatīvākais bija Tervels Beks, kurš guva 21 punktu un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas. Vēl 14 punktus pievienoja Ričards Greitāns un Valters Vēveris. Pretinieku vienībā Freimanis laukumā bija nepilnas 29 minūtes, kuru laikā guva 14 punktus un tika pie astoņām bumbām zem groziem, sakrājot otro labāko +/- rādītāju komandā (+24), kamēr par rezultatīvāko ar 29 gūtajiem punktiem kļuva Gerets Nevelss.

Valmieras komanda, kas ir vienīgā Latvijas pārstāve šajās sacensībās, aizvadīja savu pirmo ENBL sezonas spēli, kamēr Sopotas basketbolistiem šis bija jau ceturtais mačs, iepriekšējos trīs izcīnot vienu uzvaru.

Ceturtdien Valmieras komanda viesosies pie Nikolaja Mazura vadītās "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" vienības - šis mačs norisināsies arī Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas ieskaitē. "Trefl" otrdien viesos ar 76:72 uzvarēja Tartu basketbolistus, un Freimanis, gūstot 13 punktus un izcīnot 11 bumbas zem groziem, tika atzīts par mača vērtīgāko spēlētāju.

ENBL otrajā sezonā startē 16 komandas, kas sadalītas divās apakšgrupās.

Četras labākās komandas no abām grupām kvalificēsies izslēgšanas spēlēm, kurās vienības cīnīsies par ceļazīmi uz "Final Four" turnīru.

Pirmajā sezonā, kurā startēja astoņas komandas, bet finišēja sešas, jo pēc Krievijas iebrukuma Ukrainas teritorijā Krasnojarskas "Jeņisej" no Krievijas un Mogiļevas "Borisfen" no Baltkrievijas tika izslēgti no sacensībām, turnīrā startēja divas Latvijas vienības - "Liepāja" un "Valmiera Glass"/"ViA". Latvijas komandas "Final Four" sacensībām nekvalificējās, liepājniekiem ieņemot piekto un valmieriešiem sesto vietu pamatturnīrā.

Par pirmo ENBL čempioni kļuva Vroclavas "Anwil" no Polijas.