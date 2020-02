'Veči, dodiet atbildi' – aģents no Kariņa un Bordāna vēlas skaidrību par 'Ventspili'

Basketbola aģents Raivis Ušackis sociālajā vietnē "Facebook" publicējis atklātu vēstuli, kurā par neskaidro basketbola kluba "Ventspils" nākotni uzrunāti Latvijas Republikas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Jau ziņots, ka basketbola kluba "Ventspils" nākotni šobrīd ietekmējis kluba ģenerālsponsora Ventspils brīvostas pārvaldes iespējamais atbalsta trūkums. Ventspils brīvostas pārvaldē pēc tās bijušajam valdes priekšsēdētājam Aivaram Lembergam piemērotajām sankcijām mainījusies vadība, kura vēl sola pārskatīt jautājumu par nākotnes izdevumiem, tai skaitā reklāmas līgumiem ar sporta klubiem.

Basketbola aģents Raivis Ušackis, kurš pārstāv "Ventspils" un Latvijas izlases basketbolistus Klāvu Čavaru, Mārci Vītolu un Māri Gulbi, norādījis uz politiskās iekārtas netaisnību pret spēlētājiem. Izlases basketbolists pirmajās 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs pārstāvēs Latviju, bet viņi joprojām nav saņēmuši konkrētu atbildi par savas darbavietas nākotni.

"Kariņ, Bordān, pārējie divpadsmit krēsli un simts locekļi Saeimā, atbildiet vienreiz godīgi Latvijas basketbola izlases spēlētājiem," raksta Ušackis.

"Mēs bieži runājam par patriotismu – ka valsts, tās gods un tēls ir primārais un ka sports ir katras valsts seja. Latvijas basketbola izlasē spēlētāji spēlē bez atlīdzības, un maldīgs ir uzskats, ka spēlētājam tas ir ļoti svarīgi viņa karjerai! Izlases faktors varbūt ir svarīgs karjeras sākumā, bet vēlāk tas ir laiks, kas tiek atņemts spēlētāju ģimenēm un savai sagatavošanai sezonai!

No "Ventspils" basketbola kluba uz Latvijas vīriešu valstsvienību ir izsaukti trīs spēlētāji. Tas notiek laikā, kamēr Ventspils kluba spēlētāji gaida pozitīvu vai negatīvu lēmumu no brīvostas par to, vai klubam tiks piešķirta nauda turpmākai darbības nodrošināšanai. Tas nav stāsts par vienu politiķi un viņa klubu, bet gan par latviešu puikām un viņu ģimenēm, kurām Latvijas valsts negrib atbildēt un sniegt konkrētu atbildi, lai spēlētāji varētu saprast reālo situāciju un attiecīgi rīkoties – steidzami meklēt citu darbu un pārcelties ar ģimeni vai tomēr nē? Turklāt tas viss notiek īsi pirms spēlētāju pārejas loga beigām un vilcināšanās gadījumā gana daudz ģimenes uz vairāk kā pus gadu var palikt bez stabila (vai vispār) ienākumu avota."

Aģents šajās rindās norādījis uz Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) spēlētāju pāreju logu, kas noslēgsies ar februāri. Sākotnēji valdes pārstāvji apgalvoja, ka lēmums tiks pieņemts 17. janvāra valdes sēdē. Taču vēlāk jau valdes priekšsēdētāja Inguna Strautmane portālam "Delfi" atzina, ka jautājuma izskatīšana varētu notiek vien aprīlī, tādējādi traucējot gan klubam, gan spēlētājam veikt izšķiršanos par nākotni.

"Katru dienu par šo jautājumu var lasīt gudru vīru spriedelējumus, bet ne konkrētu atbildi. Atbilde tikšot sniegta līdz 16. janvārim, tad līdz 25. janvārim, tad līdz 10. februārim un nu jau publiski izskan aprīļa termiņš.

Aicinājums tieši Kariņam, Bordānam, pārējiem valstsvīriem un arī jaunajam LBS prezidentam Raimondam Vējonim – veči, dodiet beidzot konkrētu atbildi! Vai būs nauda un ja būs, tad kad tā būs? Arēnā mēs visi bļausim "Mūsu zeme – Latvija", bet, dārgie politiķi, pirms dodaties uz arēnu patriotiski vicināt dūres un saukt saukļus, atbildiet uz šo jautājumu vai arī labāk vispār tur neejiet un neaizbildināties, ka tas jau nav Jūsu jautājums. Tas tieši ir Jūsu jautājums, jo tāpat kā spēlētāji pārstāv Latvijas basketbola izlasi, Jūs ar saviem sviedriem un traumām pārstāvat Latvijas valsti. Šeit ir vajadzīga tikai un vienīgi politiskā griba un krietni politiķi ar normāliem "pautiem"," vēstuli skarbi noslēdz Ušackis.

Basketbola klubs "Ventspils" bijusi panākumiem bagātākā Latvijas vīriešu basketbola komanda kopš neatkarības atgūšanas. 1994. gadā dibinātā vienība desmit reizes triumfējusi Latvijas Basketbola līgā (LBL), kā arī kopš 1997. gada pārstāvējusi Latviju starptautiskās sacensībās. Komandā spēlējuši liela daļa Latvijas izlases basketbolistu, kā arī tajā svarīgu soli karjeras attīstībā spēruši pašreizējie valstsvienības spēlētāji kā Jānis Strēlnieks, Jānis Timma, Rihards Lomažs un citi.