'VEF Rīga' ar stabilu spēli pret AEK izcīna pirmo uzvaru Čempionu līgā

Latvijas čempionvienība basketbolā "VEF Rīga" trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas grupu turnīra trešajā mačā savā laukumā ar rezultātu 92:76 pārspēja Atēnu AEK, gūstot pirmo uzvaru šajās sacensībās.

"VEF Rīga" rindās lielisku spēli aizvadīja Džeilens Railijs, kurš guva 25 punktus, realizējot sešus tālmetienus, izdarīja septiņas piespēles un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas. 19 punkti Rona Karija kontā, Aleksandrs Madsens iekrāja 13 punktus un astoņas atlēkušās bumbas, bet Artis Ate izcēlās ar 10 punktiem. AEK rindās Nikoss Papas sameta 22 punktus, bet 14 punkti Braienam Angolam.

"VEF Rīga" basketbolisti maču iesāka ļoti pārliecinoši, diezgan ātri iegūstot vairāk nekā 10 punktu pārsvaru. Spēles turpinājumā rīdzinieki spēles gaitu kontrolēja, spējot apturēt pretinieku centienus deficītu samazināt. Trešajā ceturtdaļā AEK ar augstu precizitāti izpildīja tālmetienus, tomēr "VEF Rīga" basketbolisti nepalika atbildi parādā savos uzbrukumos. Arī turpinājumā Atēnu klubs nespēja radīt īstu intrigu par uzvaru mačā, piedzīvojot trešo zaudējumu pēc kārtas.

Savukārt "VEF Rīga" šī bija pirmā uzvara šajā sezonā FIBA Čempionu līgā. Vispirms oktobra sākumā viesos rīdzinieki ar 85:91 piekāpās Trevizo "NutriBullet", bet pirms divām nedēļām savā laukumā ar 74:80 zaudēja Sombathejas "Falco Vulcano".

Nākamajā mačā "VEF Rīga" atkal tiksies ar AEK, taču šoreiz abas vienības spēkosies Atēnās.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētāku notikumu aprakstu.

FIBA Čempionu līga: VEF Rīga - Atēnu AEK

Spēles statistika (FIBA):

VEF Rīga - Atēnu AEK 92:76. Spēlē noslēgusies.Abas komandas bija sasniegušas piezīmju normu. VEF guva punktus ar Railija soda metieniem. Atlikušajās sekundēs komandas punktus vairs neguva, lai arī AEK bija iespēja.

90:76AEK spēlētājs Angola iemeta tālmetienu pēc minūtes pārtraukuma, rīdzinieki vispirms pavirši saspēlējās, bet tad Karijs bloķēja metienu, bet uzbrukumā Railijs iemeta kārtējo trīspunktu metienu. AEK uzbrukumā vēl izcēlās Hammers.

Karijs ātrā uzbrukumā kļūdījās bumbas triecienā grozā no augšas. Līdz mača pamatlaika beigām vēl pusotra minūte, bet pirms tam vēl AEK minūtes pārtraukums.

87:71Papas iemeta vienu no diviem nopelnītajiem soda metieniem. Viņš brīdi vēlāk tālmetienā pārkāpa noteikumus pret Kariju, kurš iemeta divus no trim soda metieniem.

85:70Papas iemeta vienu no diviem soda metieniem, tad pēc minūtes pārtraukuma AEK guva divus punktus. Railijs iemeta tālmetienu pāri Hammera rokām, taču arī Papas iemeta tālmetienu.

82:64Madsens vispirms aizsardzībā ar divām rokām bloķēja metienu, tad uzbrukumā iemeta metienu no tuvas distances. Rīdzinieki turpināja izmantot Madsenu, viņš vēlreiz bija rezultatīvs. Angola apturēja rīdzinieku punktu guvumus ar tālmetienu. Karijs uzreiz arī bija precīzs no tālās distances, kad ar driblu izkārtoja sev metienu.

75:59 Hemondss sodīja pretiniekus par paviršu atgriešanos aizsardzībā, triecot bumbu grozā no augšas. Koloms ar tālmetienu guva pirmos AEK punktus ceturtdaļā, bet Madsens vēlreiz pēc izcilas kombinācijas trieca bumbu grozā.

71:56Aleksandrs Madsens pēc Zorika piespēles trieca bumbu grozā no augšas un nopelnīja arī soda metienu. Viņš "sodiņu" trāpīja. Turklāt AEK pamatsastāva spēlētājs Grifins nopelnīja ceturto piezīmi.

68:56. Noslēgusies 3. ceturtdaļa. Flionis un Zoriks apmainījās ar precīziem tālmetieniem, tad Papas bija precīzs no soda metienu līnijas. Savā pēdējā uzbrukumā "VEF Rīga" punktus neguva.

65:51Papas pārtvēra bumbu un iemeta vieglus divus punktus, bet VEF garais spēlētājs Hemondss bija precīzs tālmetienā no stūra. Tad ātrā uzbrukumā Karijs nopelnīja divus soda metienus, un abus viņš realizēja.

60:49Papas turpināja AEK tālmetienu "lietu", bet pēc šīs epizodes spēles temps kritās. Tad Ate uzbrukuma laika pēdējās sekundēs iemeta sarežģītu tālmetienu, piebremzējot pretinieku deficīta deldēšanu.

57:46AEK turpināja realizēt tālmetienus, bet VEF uzbrukumā Zoriks tika pie bumbas pēc Madsena izcīnītās bumbas un iemeta no tuvas distances. Hammers trāpīja jau ceturto AEK tālmetienu otrajā puslaikā, tad Ate sodīja pretinieku "cauro" aizsardzību. Railijs ar tālmetienu pusātrā uzbrukumā atjaunoja drošāku pārsvaru VEF.

50:40Grifins iemeta vēl vienu tālmetienu AEK komandai, bet VEF garie spēlētāji lieliski saspēlējās, un Gromovs trieca bumbu grozā no augšas. Brīdi vēlāk Madsens trieca bumbu grozā no augšas pēc komandas biedra neprecīza metiena.

46:37VEF gandrīz jau pārtvēra bumbu, taču Koloms tomēr tika pie metiena un guva trīs punktus. Rīdzinieki otrā puslaika pirmajās divās minūtēs punktus neguva.

Sācies 2. puslaiks

“VEF Rīga” sastāvā ar 14 punktiem izcēlies Džeilens Railijs, bet 12 punkti Rona Karija kontā. Artis Ate pievienojis piecus punktus. AEK rindās Nikoss Papas guvis 10 punktus.

VEF Rīga - AEK 46:32. Noslēdzies 1. puslaiks.AEK arī šajā ceturtdaļā pēdējās sekundēs guva punktus. "VEF Rīga" pārtraukumā devās drošā vadībā.

46:32Arī Railijs stājās uz soda metienu līnijas, un viņš ar vienu trāpījumu nedaudz palielināja Rīgas kluba pārsvaru. Nākamajā VEF uzbrukumā Railijs pēc dribla trāpīja pustālo metienu, savukārt aizsardzībā Gromovs bloķēja pretinieku metienu.

43:32Karijs stājās uz soda metienu līnijas, un viņš abos metienos bija precīzs, kļūstot par šī brīža VEF rezultatīvāko spēlētāju.

41:32Pēc minūtes pārtraukuma AEK ātri atspēlēja piecus punktus. Gailītis sauca savus spēlētājus uz sapulci, lai nepieļautu izrāviena turpināšanos.

41:27Anrijs Miška pēc iznākšanas laukumā bija atstāts tik brīvs, ka viņš pat apjuka un uzmeta "kluso" metienu. Abas vienības apmainījās ar neveiksmīgiem uzbrukumiem, bet tad Zoriks izcīnīja atlēkušo bumbu uzbrukumā, brīdi vēlāk saņēma bumbu uz tālmetienu līnijas, bet pret viņu pārkāpa noteikumus. Latvietis trāpīja divus no trim soda metieniem.

39:27 AEK brīžiem izskatījās apjukuši laukumā, un jau pāris reizes piespēles vienkāršās situācijās tika izmestas ārpus laukuma. Tad AEK spēlētājs Koloms iemeta tālmetienu, pēc kura VEF treneris Jānis Gailītis pieprasīja minūtes pārtraukumu.

39:24AEK spēlētājs Hammers izcīnīja atlēkušo bumbu uzbrukumā un uzreiz meta precīzi. Brīvi pēc tam Zoriks ar lielisku piespēli atrada Madsenu, kurš iemeta no groza apakšas. Karijs iemeta pustālo metienu pēc dribla, AEK atkal ātri atbildēja.

35:20Arī otrajā ceturtdaļā VEF turpināja uguņot no tālās distances, divus tālmetienus iemetot Karijam. Papas atbildēja ar to pašu. Starp šīm epizodēm arī Gromovs izcēlās ar punktu guvumu.

27:15. Noslēgusies 1. ceturtdaļa.Papas šoreiz iemeta abus soda metienus, Ate atbildēja ar pustālo metienu otrā laukuma pusē. 2,2 sekundes pirms ceturtdaļas beigām Papas caurgājienā divus punktus AEK komandai atguva.

25:11Skaists uzbrukums VEF komandas izpildījumā noslēdzās ar Iļjas Gromova bumbas triecienu grozā no augšas pēc Railija piespēles. Rīdzinieki sasniedza piezīmju normu, un Ates sods laukuma centrā deva iespēju Papam izpildīt divus soda metienus. Viņš trāpīja vienu. Nākamajā uzbrukumā Rons Karijs savāca atlēkušo bumbu uzbrukumā un atguva punktus VEF vienībai.

21:10Māris Gulbis uzreiz pēc nākšanas laukumā iemeta tālmetienu no stūra, pāris uzbrukumus vēlāk arī Artis Ate iemeta no tās pašas pozīcijas.

15:10Grifins ar tālmetienu apturēja "VEF Rīga" izrāvienu, bet Railijs turpināja gūt punktus Rīgas klubam ar tālmetieniem, būdams precīzs no laukuma stūra. AEK nākamajā epizodē ar soda metieniem guva punktus.

12:5Railijs tika garām aizsargam, spēra soli atpakaļ un izpildīja tālmetienu, kuru trāpīja. AEK komanda spiesta pieprasīt minūtes pārtraukumu.

9:5Grifins iemeta sarežģītu metienu pēc kontakta ar Hemondsu, taču VEF spēlētājs Railijs realizēja pirmo tālmetienu šajā spēlē.

6:3AEK ar precīzu metienu no groza tuvuma atguva vadību, bet tam sekoja Madsena nerealizēta iespēja no teicamas pozīcijas. Rīdzinieki vēlāk nospēlēja teicamu aizsardzību, neļaujot pretiniekiem izdarīt metienu 24 sekunžu laikā. Tad ātru uzbrukumu ar metienu no groza apakšas noslēdza Hemondss, savukārt Railijs caurgājienā palielināja VEF pārsvaru.

2:1AEK savā pirmajā uzbrukumā nopelnīja soda metienu, un Angola realizēja tikai vienu no diviem "sodiņiem". VEF uzbrukumā Hemondss saņēma bumbu groza apakšā un realizēja metienu, bet tad viņš izcēlās arī aizsardzībā, bloķējot metienu.

Spēle sākusies! "VEF Rīga" pamatsastāvs: Zoriks, Railijs, Ate, Hemondss, Madsens

“VEF Rīga” sastāvā pirmajās spēlēs Kristers Zoriks vidēji guvis 15,5 punktus, izdarījis piecas rezultatīvās piespēles un izcīnījis 4,5 atlēkušās bumbas. Rons Karijs izcēlies ar 13 punktiem, bet Devondriks Vokers – ar 11,5 punktiem. AEK rindās divās spēlēs ar vidēji 16 punktiem izcēlies Stevans Jelovacs.Abu komandu statistika pēc divām aizvadītajām spēlēm šīs sezonas Čempionu līgā.

FIBA Čempionu līgas piecās sezonās Atēnu AEK divreiz spēlējusi finālā. 2018. gadā Grieķijas klubs kļuva par čempioniem, bet 2020. gadā finālā piedzīvoja zaudējumu “San Pablo Burgos” vienībai. Šajā sezonā Atēnu klubam ir finansiālas grūtības, kas mazinājis tā konkurētspēju.

FIBA Čempionu līgas D apakšgrupā “VEF Rīga” vai AEK komanda beidzot izcīnīs savu pirmo uzvaru. Līdz šim abas vienības zaudējušas “Nutribullet Treviso” un “Falco Szombathely” vienībām.