'VEF Rīga' Baltijas derbijā Čempionu līgā pieveic Viļņas 'Rytas'

Latvijas čempionvienība "VEF Rīga" Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas grupu turnīra trešajā spēlē otrdien Viļņā ar rezultātu 85:81 pārspēja "Rytas" komandu un guva otro uzvaru šajā turnīrā.

"VEF Rīga" sastāvā rezultatīvākais bija Maikls Kaizers, kurš guva 18 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, bet 17 punktus guva Kails Almans, kuram arī deviņas rezultatīvas piespēles. Aleksandrs Madsens pievienoja 14 punktus, 11 punkti Artim Atem, bet deviņus punktus iekrāja Kristers Zoriks. "Rytas" komandā 20 punktus guva Martinas Ekodas, bet 15 punktus guva 18 gadus vecais Augusts Marčiļonis, kurš ir leģendārā Šarūna Marčuļoņa dēls.

"VEF Rīga" spēli iesāka teicami, izvirzoties vadībā ar 19:2. Arī turpinājums bija gana veiksmīgs, un pirmā ceturtdaļa noslēdzās 28:12. Taču "Rytas" otrajā ceturtdaļā ar agresīvu presingu pārsteidza rīdziniekus, atspēlējās un pat pārņēma vadību. Arī otrais puslaiks "VEF Rīga" bija smagnējs, taču galotnē izdevās sākt atspēlēšanos no 11 punktu deficīta. Mača noslēdzošajā ceturtdaļā rīdzinieki atguva vadību un ar drošu aizvadītu galotni guva svarīgu uzvaru.

Šī "VEF Rīga" bija otrā uzvara trīs spēlēs E apakšgrupā, kas ļauj ieņem otro vietu aiz Francijas kluba "Strasbourg".

"VEF Rīga" - Viļņas "Rytas" 85:81. Spēle noslēgusies.Ekods iemeta no groza apakšas, bet Zoriks atbildēja ar skaistu caurgājienu. Lietuvieši guva vēl punktus no groza apakšas, bet tad Vītols izvairoties no pretspēlētājiem nopelnīja piezīmi. Tajā brīdī bija 4,1 sekunde līdz spēles beigām. Mačs noslēdzās ar Kaizera bloķēto metienu.

83:77Arī Šķēle nopelnīja piekto piezīmi... Bičkausks realizēja abus soda metienus. Rīdzinieki pārvarēja "Rytas" presingu, pret Zoriku pārkāpa noteikumus, un latvietis trāpīja abus.

81:75Almans uzbrukumā nopelnīja piezīmi, kas viņam bija piektā personiskā, līdz ar to spēle amerikānim noslēdzās. Tad arī Madsens nopelnīja piekto piezīmi. Ekods realizēja vienu no diviem soda metieniem. "VEF Rīgai" svarīgs uzbrukums gāja nekurienē, Pineiro meta sarežģītu metienu atlēcienā, bet pret viņu pārkāpa noteikumus. Viņš iemeta vienu.

80:74Ekods iemeta vienu soda metienu, bet Almans un Kaizers vēlreiz savā starpā izspēlēja kombināciju un guva punktus. "Rytas" dodas apspriesties pārtraukumā. Jāspēlē vēl divarpus minūtes.

78:73Pineiro nopelnīja muļķīgu piezīmi, cīnoties par atlēkušo bumbu. Tas uzreiz deva Ekodam divus soda metienus, bet viņš abus aizmeta garām. Marčuļonis guva kārtējos punktus, bet Almans piespēlēja Kaizeram, kurš guva punktus un nopelnīja soda metienu. Viņš to realizēja.

75:71Kaizers savāca bumbu un guva punktus VEF komandai. Ndūrs atbildēja ar precīzu metienu no tuvas distances. Pēc tam abu komandu uzbrukums nedaudz iesprūda. 4:38 minūtes pirms pamatlaika beigām rīdzinieki jau sakrāja piezīmju normu.

73:69Pēc minūtes pārtraukumā "Rytas" sāka savu pakaļdzīšanos, tomēr Almans un Šķēle ar saviem precīzajiem uzbrukumiem turēja rīdziniekus vadībā.

69:64Apņēmīgi rīdzinieki sāka ceturtdaļu, aizsardzībā arī pārtverot bumbu, bet Ates garāmgājiens tomēr nebija veiksmīgs. Ndūra ar vienu trāpītu soda metienu rezultātu izlīdzināja. Almans iemeta pustālo pēc dribla, tad "Rytas" nopelnīja piezīmi uzbrukumā. Ate par to sodīja ar tālmetienu.

64:63"VEF Rīga" ceturtdaļu iesāka ar Kaizera danku, bet tad Pineiro stājās uz soda metienu līnijas un atguva vadību Rīgai.

60:63. Noslēgusies 3. ceturtdaļaTrešā ceturtdaļa noslēdzās ar Almana sarežģītu metienu no groza apakšas.

58:63Madsens arī satricināja grozu, noslēdzot haotisku Rīgas ātro uzbrukumu. Tad pēc labas aizsardzības Almans tika līdz groza apakšai, samazinot deficītu līdz pieciem punktiem.

54:63"VEF Rīga" sasniedza piezīmju normu, un "Rytas" viegli audzēja pārsvaru. Almans caurgājienā bija precīzs. Radzevičs atkal savāca bumbu uzbrukumā un guva divus punktus. Almanam divi precīzi soda metieni turpinājumā. Pēc tam Marčuļonis un Almans izcēlās ar skaistām piespēlēm, palīdzot komandas biedriem gūt punktus. Rīdziniekiem Kaizers tricināja pretinieku grozu.

48:5518 gadus vecais Marčuļonis ļoti brīvi tika līdz grozam un guva divus punktus, tomēr VEF uzbrukumā Almans atbildēja diviem precīziem soda metieniem. Tad Marčuļonis iemeta tālmetienu, turpinot terorizēt "VEF Rīga". Šķēle divus punktus atguva

44:50Šķēle pārtvēra bumbu un starp diviem aizsargiem guva savus pirmos punktus spēlē. Pirmajās četrās minūtēs rīdziniekiem trešajā ceturtdaļā piezīmju bija vairāk nekā punktu - četri pret divi.

42:49Rīdziniekiem sākās jauna problēma - atlēkušās bumbas aizsardzībā. Vēl vienā atkārtotā uzbrukumā Ndūrs panāca jau septiņu punktu pārsvaru "Rytas" komandai. Tikmēr rīdzinieki trīs minūtes punktus nav guvuši.

42:47Abas komandas puslaiku iesāka ar neveiksmīgiem uzbrukumiem. Bičkausks atkārtotā uzbrukumā palielināja pārsvaru Lietuvas klubam, bet Pineiro nostaigāja.

Sācies 2. puslaiks.

"VEF Rīga" - Viļņas "Rytas" 42:45. Noslēdzies 1. puslaiksEkodas "Rytas" komandai realizēja divus soda metienus, rīdziniekiem nākamais uzbrukums nebija veiksmīgs. Vēlāk Ndūrs realizēja vienu soda metienu. Neveiksmes turpinājās ar Almana sodu uzbrukumā. Pēdējā uzbrukumā "Rytas" punktus neguva.

42:42Pirmo reizi vadībā izvirzījās "Rytas", kas veica septiņu punktu izrāvienu. Ate izlīdzināja rezultātu, bet viņam ar soda metienu bija iespēja atgūt vadību. Tas neizdevās.

40:37Ate iemeta abus soda metienus, bet tad spēlē bija pauze, jo bija neskaidrības, cik sekundes "Rytas" komanda nospēlēja uzbrukumā. Marčiļonis ar skaistu pustālo metienu pēc pagrieziena guva divus punktus. Rīdziniekiem uzbrukumā bija kļūda, bet Madsens steidza aizsardzībā un bloķēja metienu.

38:35"VEF Rīga" sāka mācīties pārvarēt presingu. Lai arī Kaizeram neizdevās trieciens grozā, viņš vismaz nopelnīja soda metienus, realizējot vienu. Ekods atbildēja ar pustālo metienu, taču skaista izspēle rīdziniekiem noslēdzās ar Madsena "slam dunk"!

35:33Madsens vēlreiz satricināja grozu, dankojot pāri Ekodam.

33:33Gailītis minūtes pārtraukumā ļoti kritisks bija pret saviem spēlētājiem. "Rytas" izrāviens turpinājās, un tas sasniedza 18:3. Kaizers ar danku neļāva mājiniekiem pārņemt vadību, bet brīdi vēlāk rezultāts kļuva neizšķirts, kad Bickauskis bija precīzs no tālās distances.

31:25Piektā kļūda šajā ceturtdaļā divās minūtēs un 10 sekundēs... "Rytas" turpināja deldēt deficītu, Kitsingam iemetot tālmetienu.

31:22"Rytas" ar aktīvu presingu radīja grūtības rīdziniekiem iesākt uzbrukumu, tomēr uzbrukumā izdevās izcīnīt divas atlēkušās bumbas uzbrukumā, kad deva atkārtotas uzbrukuma iespējas. Madsens izmantoja to un guva trīs punktus. Vēl divas kļūdas, netiekot galā ar Viļņas komandas presingu, VEF maksāja vēl piecus punktus.

28:16Šķēlem ceturtdaļas ievadā atņēma bumbu, un Radzevičs guva punktus "Rytas" uzbrukumā. Tam sekoja vēl viena kļūda un zaudēti punkti VEF komandai. Gailītis pēc paviršā ceturtdaļas sākuma ņem pārtraukumu.

28:12. Noslēgusies 1. ceturtdaļa. Ate lēcienā uz priekšu iemeta pustālo metienu, savukārt ceturtdaļas izskaņā Helmanis bija precīzs.

24:12Marčuļonis diriģēja "Rytas" spēli. Viņš un Ate apmainījās ar punktu guvumiem, bet pēcāk Ekods pēc Marčuļoņa piespēles guva divus punktus. Ndūrs turpinājumā realizēja soda metienu pēc muļķīga Helmaņa pārkāpuma.

22:7Pineiro nobloķēja tālmetienu, bet uzbrukumā viņš izcēlās ar 2+1 punktu gājienu.

19:7Zoriks atrada brīvu Madsenu, kurš iemeta no tālās distances. Mirkli vēlāk Marčuļonis izkārtoja piecus punktus pēc kārtas "Rytas" komandai - vispirms pats iemeta divus punktus, bet tad atrada brīvo Kitsingu laukuma stūrī.

16:2Zoriks pārtvēra bumbu, pats devās uz priekšu un iemeta no tuvas distances. Nākamajā uzbrukumā viņam precīzs tālmetiens.

11:2Lieliska kombinācija - Almans ar atsitienu pret grīdu piespēlēja Kaizeram, kuram vēl viens groza tricinājums. "Rytas" pieprasa pirmo minūtes pārtraukumu.

9:2Pēc divarpus minūtēm arī "Rytas" guva punktus, kad igaunis Kitsings iemeta no pustālās distances. Mirkli vēlāk Madsens bloķēja tālmetienu, devās uzbrukumā un trieca bumbu grozā.

7:0Pineiro pēc dribla izpildīja pustālo metienu un arī bija precīzs. VEF pirmajās minūtēs lieliski spēlēja aizsardzībā.

5:0"VEF Rīga" uzreiz tika pie brīva tālmetiena no stūra, un Almans bija precīzs. Tam sekoja pārtverta bumba, un Kaizers ātrajā pretuzbrukumā skaisti trieca bumbu grozā no augšas pēc Almana piespēles.

Spēle sākusies!

"VEF Rīga" sākumsastāvs: Zoriks, Almans, Kaizers, Pinero, Madsens.

Situācija E apakšgrupā pēc divām aizvadītām spēlēm:

VEF Rīga" komandā startam FIBA Čempionu līgā pieteikti: Artis Ate, Arnolds Helmanis, Verners Kohs, Emīls Krūmiņš, Pēteris Salmiņš, Aigars Šķēle, Mārcis Vītols un Kristers Zoriks, amerikāņu basketbolisti Kails Almans, Maikls Kaizers un Aizeja Pinjeiro, kā arī soms Aleksanders Madsens.

"Rytas" basketbolistiem iepriekšējās spēlēs bijušas problēmas ar sastāvu. Lietuvas galvaspilsētas klubam savainojumu dēļ iepriekšējā mačā nevarēja palīdzēt Arns Butkevičs, Roks Gustis un Endrū Gaudloks. Covid-19 dēļ komandas rindās nav atgriezies Raiens Boutraits, bet vēl pirmdien Ruandā bija iesprūdis Senegālas izlases basketbolists Moriss Ndūrs, kuram izkļūšanu no valsts apgrūtinājis misēklis ar pārbaužu rezultātiem.

"VEF Rīga" basketbolistu FIBA Čempionu līgas sezonas trešajā spēlē tiekas ar Lietuvas klubu Viļņas "Rytas". Šī abām komandām būs pirmā savstarpēja spēle piecu gadu laikā.