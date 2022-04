'VEF Rīga' basketbolisti iekļūst Latvijas - Igaunijas līgas pusfinālā

"VEF Rīga" komanda piektdien nodrošināja vietu "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pusfinālā.

Ceturtdaļfināla otrajā mačā rīdzinieki viesos ar rezultātu 88:85 (19:36, 19:7, 20:19, 22:18, 8:5) papildlaikā uzveica sava bijušā galvenā trenera Nikolaja Mazura vadīto "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un sērijā līdz divām uzvarām nodrošināja 2-0.

Sākoties pamatlaika pēdējai minūtei, "VEF Rīga" bija vadībā ar rezultātu 79:75, tomēr 53 sekundes pirms finālsvilpes Adoms Drungils ar tālmetienu samazināja rīdzinieku pārsvaru. "VEF Rīga" ar punktiem neatbildēja, bet otrā laukuma galā desmit sekundes pirms pamatlaika noslēguma Brekstons Haginss nerealizēja "trejaci".

Turpinājumā pret Kristeru Zoriku tika pārkāpti noteikumi, latvietim iemetot vienu no diviem soda metieniem. Tartu basketbolistiem pēdējam uzbrukumam atlika sešas sekundes un pēdējā no tām Haginss iemeta metienu no groza apakšas, izraujot 80:80.

Papildlaika ievadā Anrijs Miška nerealizēja divus soda metienus, turpretī Edmunds Elksnis trāpīja tālmetienu un panāca 83:80 mājinieku labā. "VEF Rīga" leģionāru precīzie metieni ļāva rīdziniekiem pārņemt vadību, taču Emanuēls Vembi bija nekļūdīgs no soda metienu līnijas - 85:84. Pēc nākamā Tartu komandas uzbrukuma Džeilens Railijs atada Mišku un ar tālu piespēli palīdzēja latvietim gūt grozu - 86:85 "VEF Rīga" labā.

Astoņas sekundes pirms papildlaika beigām Rons Karijs bija aukstasinīgs un iemeta divus soda metienus, bet mājinieki pēdējā uzbrukumā zaudēja bumbu un nespēja vēlreiz izraut neizšķirtu.

Ar 24 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām rīdziniekiem izcēlās Aleksanders Madsens, 17 punkti, sešas bumbas zem groziem un sešas rezultatīvas piespēles bija Karijam, 15 punktus guva Railijs, bet 12 punkti bija Zorikam.

Laukuma saimniekiem 19 punktus guva Haginss, kamēr Vembi izcēlās ar 14 punktiem, astoņām bumbām zem groziem un piecām rezultatīvām piespēlēm. Elksnis maču pabeidza ar astoņiem punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm.

"VEF Rīga" regulāro čempionātu noslēdza pirmajā vietā, piedzīvojot tikai trīs zaudējumus, vienu no tiem pret ceturtdaļfināla pretinieci pēdējā spēlē, kura Rīgas vienībai vairs neko neizšķīra.

Savukārt Tartu vienība ieņēma astoto pozīciju, iekļūstot ceturtdaļfinālā kā pēdējā. Šosezon Mazura trenētā komanda pamatturnīrā 26 spēlēs tika pie 12 uzvarām, kaut arī sezonas sākumā piedzīvoja sešu zaudējumu sēriju.

Abas komandas šosezon tikušās trīs reizes, pirmajā reizē pārliecinošu uzvaru ar 95:74 izcīnot rīdziniekiem, bet otrajā reizē izbraukumā panākumu gūstot Tartu vienībai ar 93:86.

Otrdien Rīgā pārliecinošu uzvaru ceturtdaļfināla pirmajā mačā ar 91:57 svinēja rīdzinieki, sērijā izvirzoties vadībā ar 1-0.

Citos ceturtdaļfināla pāros Roberta Štelmahera un Akseļa Vairoga vadītā un Ojāra Siliņa un Mārča Vītola pārstāvētā Tallinas "Kalev"/"Cramo" ar 0-1 zaudē "Parnu Sadam", "Ventspils" ar 0-1 piekāpjas Hābnēmes "Viimsi" un Tallinas "TalTech"/"Optibet" - "Ogrei".