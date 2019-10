'VEF Rīga' Čempionu līgā debitē ar uzvaru pār 'Mornar'

Latvijas čempione basketbolā "VEF Rīga" otrdien ar uzvaru debitēja Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas grupu turnīrā.

Rīdzinieki savā laukumā ar rezultātu 80:74 (20:23, 20:19, 21:16, 19:16) pārspēja Melnkalnes klubu Baras "Mornar", kas tika uzskatīts par šī dueļa favorītu.

Latvijas komandā ar 21 punktu, septiņām bumbām zem groziem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Lesters Medfords, pa 13 punktiem guva Rons Karijs un Kristijans Krajina, desmit punkti bija Artūram Kurucam, bet ar 11 atlēkušajām bumbām atzīmējās Roberts Freimanis.

Viesiem pa 18 punktiem guva Milko Bjelica un Džeikobs Palens, bet pazīstamais Dereks Nīdhems samierinājās ar astoņiem punktiem.

Mačs sākās ar Artūra Kuruca enerģisko spēli, kas palīdzēja turēties līdzi rezultātā, bet pirmās ceturtdaļas beigās viesi panāca piecu punktu pārsvaru. To gan Aleksandrs Madsens ar tālmetienu un Rons Karijs ar bumbas triecienu grozā no augšas sadeldēja, bet ceturkšņa beigās Džeikobs Pulens atbildēja ar tālmetienu - 23:20 "Mornar" labā.

Otrajā ceturtdaļā "VEF Rīga" basketbolisti nonāca iedzinējos ar astoņiem punktiem, taču spēles nogriežņa otrajā pusē atspēlējās un divas reizes pietuvojās līdz viena punkta deficītam. Puslaiks minimāli zaudēts ar 40:42.

Otrā puslaika sākumā Kristijans Krajina izlīdzināja rezultātu, bet ceturkšņa turpinājumā Lesters Medfords ar metienu pāri sedzēja rokām izvirzīja "vefiešus" vadībā - 47:45. Viesi rezultātu izlīdzināja viena divas minūtes pirms ceturtdaļas beigām un vēlāk vēlreiz panāca neizšķirtu, taču pēdējais vārds šajā desmitminūtē piederēja Medfordam - 61:58.

Pēc Jāņa Blūma sekmīgā caurgājiena un Krajinas veiksmīgās spēles zem groza laukuma saimnieki ceturtā ceturtdaļa sākumā iekrāja jau septiņu punktu pārsvaru. Četras minūtes pirms pamatlaika beigām Roberts Freimanis panāca astoņu punktu pārsvaru mājiniekiem, taču nākamo divu minūšu laikā viesi piecus punktus atspēlēja.

Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 50 sekundes, viesi izlīdzināja rezultātu, taču Medfords ar trīspunktu gājienu panāca 77:74. Turpretī "Mornar" savu uzbrukumu neizmantoja. Nepilnas 16 sekundes pirms finālsvilpes uz soda metienu līnijas stājās Blūms, kurš bija nekļūdīgs - jau 79:74 "VEF Rīga" labā. Latvijas čempioni pārsvaru nosargāja un svinēja uzvaru ar 80:74.

Latvijas čempione "VEF Rīga" C apakšgrupā ir kopā ar Vācijas komandu Bambergas "Brose", Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, "Gaziantep" no Turcijas, "Peristeri" no Grieķijas un Nimburkas ČEZ no Čehijas, kā arī ar kvalifikāciju pārvarējušo "Ņižņij Novgorod" no Krievijas un Baras "Mornar" no Melnkalnes.

"VEF Rīga" teicami iesākusi "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas sezonu, svinot uzvaras visās četrās spēlēs un nostājoties turnīra tabulas galvgalī. Tikmēr "Mornar" bez zaudējumiem cīnās Adrijas Basketbola līgā. Pirmajā mačā viesos ar 92:88 pieveikta Zagrebas "Cibona", bet otrajā, kas notika 12. oktobrī, savā laukumā ar 92:78 pārspēta Aleksandrovacas "Igokea" no Serbijas.

"VEF Rīga" Vecā kontinenta klubu turnīros iepriekšējo reizi piedalījās 2014./2015. gada sezonā, kad spēlēja ULEB Eirokausā. Baras "Mornar" basketbolisti piedalīsies otrreiz pēc 2016./2017. gada sezonas, kurā viņi nesasniedza izslēgšanas mačus.

Čempionu līgas turnīrā tiek aizvadīta ceturtā sezona, un iepriekš no Latvijas šajās sacensībās piedalījusies tikai "Ventspils" vienība. Tikai pirmajā gadā ventspilnieki iekļuva izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, nākamajās divās sezonās grupā ierindojoties attiecīgi piektajā un sestajā vietā un turpinot cīņu FIBA Eiropas kausā.

Šogad četrās grupās spēlēs pa astoņām komandām, no kurām četras labākās iekļūs nākamajā kārtā, bet katras grupas četrām pēdējām vienībām turnīrs būs beidzies.