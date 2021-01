'VEF Rīga' divu pagarinājumu drāmā piekāpjas 'Strasbourg'

Latvijas čempionvienība basketbolā "VEF Rīga" trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas grupu turnīra piektajā spēlē izbraukumā ar rezultātu 94:101 piekāpās Francijas klubam "SIG Strasbourg".

Līdz ar to "VEF Rīga" vēl nespēja nodrošināt sev vietu turnīra nākamajā kārtā. Rīdzinieku liktenis izšķiries E grupas pēdējā spēlē pret Grieķijas klubu "Peristeri".

"VEF Rīga" rindās 21 punktu guva Kails Olmens, 18 punktus un 13 atlēkušās bumbas pievienoja Aizeja Pineiro, bet Aigars Šķēle, kurš īpaši labi spēlēja pamatlaika galotnē, sakrāja 14 punktus. 12 punktus guva Aleksandrs Madsens, savukārt 11 punkti Artim Atem.

"Strasbourg" vienībā 31 punktu guva Bonzijs Kolsons, 16 punktus sameta Jaromirs Bohačiks, bet pa 13 punktiem sakrāja Ismails Vainraits un Deandrē Lansdauns.

Spēles pirmajā pusē "VEF Rīga" divreiz bija vadībā ar 10 punktu pārsvaru, bet vēlāk cīņa ritēja punkts punktā. Ceturtajā ceturtdaļā rīdzinieki bija iedzinējos, tomēr viņi spēja atgūties. Pamatlaika izskaņā "VEF Rīga" bija vadībā ar trīs punktu pārsvaru, bet Kolsons ar tālmetienu panāca izlīdzinājumu. Pēdējais uzbrukums rīdziniekiem bija neveiksmīgs. Ar pirmo pagarinājumu nepietika uzvarētāju noskaidrošanai, bet otrajā "Strasbourg" tomēr bija pārāki.

Arī abu komandu pirmajā tikšanās reizē "Arēnā Rīga" tieši Kolsons sagādāja sirdi plosošu zaudējumu, iemetot tālmetienu līdz ar mača beigu sirēnu

"Strasbourg" ir E grupā vadībā ar četrām uzvarām piecos mačos, otro vietu ar trim panākumiem ieņem "VEF Rīga", piecos mačos divas uzvaras ir "Peristeri", bet viens panākums ir Viļņas "Rytas".

"VEF Rīga" - "Strasbourg" 94:101. Spēle noslēgusies.

Rīdzinieki nespēja gūt punktus, un "Strasbourg" otrajā pagarinājumā tomēr "salauza" "VEF Rīga" komandu. Līdz mača beigām nepilnas 20 sekundes.

91:98Kolsons "vilka" savu komandu, un arī viņš iemeta no tālās distances. Maijē ar caurgājienu "Strasbourg" vienībai panāca septiņu punktu pārsvaru.

91:93Kolsons tika pie soda metieniem un abus realizēja. Šķēles caurgājiens bija ļoti neveiksmīgs. Bohačiks Strasbūras komandai iemeta tālmetienu, dodot jau drošāku pārsvaru. Taču Zoriks nepalika parādā un atbildēja ar tāmetienu.

Olmena caurgājiens tika bloķēts. Kolsons neiemeta divus metienus no groza apakšas, bet tad Kaizens nesapratās ar Pineiro. Spriedze un nogurums dara savu.

88:88. Noslēdzies 1. pagarinājums. "Strasbourg" bija ļoti tuvu uzvarai, bet bumba pēc Udano metiena izgriezās no groza.

Pēdējā minūte ritēja ļoti haotiski. Abas komandas neizmantoja iespējas gūt punktus, bet "Strasbourg" bija pēdējie uzbrukumi, jo rīdzinieki nesavāca atlēkušo bumbu. Tad Pineiro tika pie bumbas, bet 0,8 sekundes pirms pirmā pagarinājuma beigām uzkāpa uz laukuma līnijas. Mājiniekiem vēl ir iespēja.

Ar soda metieniem "Strasbourg" izvirzījās atkal vadībā, Olmens pēc brīža panāca neizšķirtu. Rīdziniekiem bija iespēja izvirzīties vadībā, bet Olmens pieļāva kļūdu.

86:86Kolsons iemeta vienu soda metienu, tad Šķēle uzreiz atbildēja ar tālmetienu un izlīdzināja rezultātu. Madsens bija pirmais VEF spēlētājs, kuram spēle noslēdzās ar piecām piezīmēm.

83:85Lansdauns iemeta tālmetienu pagarinājuma sākumā, tad Šķēle iemeta vienu soda metienu.

Sācies papildlaiks.

"VEF Rīga" - "Strasbourg" 82:82. Noslēdzies pamatlaiks.

"VEF Rīga" uzbrukumā Olmens nopelna piezīmi uzbrukumā.

82:82Kolsons atkal galotnē pret "VEF Rīga" trāpa tālmetienu. Viņš ar trīspunktiem no stūra rezultātu izlīdzina.

82:7911 sekundes pirms pamatlaika beigām Kavaljē guva divus punktus caurgājienā. Šķēle stājās uz soda metienu līnijas, un viņš bija aukstasinīgs.

80:77"Strasbourg" bija divas uzbrukuma iespējas, bet punktus neguva. Tomēr arī Pineiro spiediens bija par lielu, viņš trāpīja vienu no diviem soda metieniem. 18 sekundes līdz pamatlaika beigām.

Olmens izprovocēja Džefersonu uz piekto piezīmi, tad viņam atkal notrīcēja roka soda metienā, šoreiz abus aizmetot garām.

79:77Olmens šoreiz iemeta vienu no diviem soda metieniem, tad Madsens panāca pretinieku piezīmi uzbrukumā. Tad Šķēle meta soda metienus, arī iemetot vienu.

77:77Abas komandas sasniedza piezīmju normu, tāpēc soda metieni turpinājumā, visticamāk, būs skatāmi bieži. Bohačiks atkal panāca neizšķirtu rezultātu.

77:75Šķēle izcēlās ar savu tradicionālo caurgājienu, bet Vainraits apspēlēja VEF spēlētāju ar muguru pret grozu un iemeta ar vienu roku. Rīgas komanads leģionārs Olmens iemeta abus soda metienus.

73:73Pineiro uzbrukuma pēdējās sekundēs uzņēmās iniciatīvu un nopelnīja divus soda metienus, un viņš iemeta abus. Rīdziniekiem bija grūtības tikt pie atlēkušās bumbas, un Kolsons ar soda metieniem turpināja sīvo spēkošanos.

71:71Bohačiks ilgā "Strasbourg" uzbrukumā guva trīs punktus, bet Olmens VEF komandai guva divus punktus caurgājienā. Kolsons uzreiz iemeta sarežģītu metienu mājiniekiem. Mirkli vēlāk Bohačiks iemeta tālmetienu pāri rokām, rezultātu izlīdzinot.

69:63Madsens divreiz savāca atlēkušo bumbu uzbrukumā, pēc otrās viņš nopelnīja divus soda metienus. Abus arī realizēja. Nedaudz vēlāk Somijas basketbolists ar tālmetienu panāca jau +6.

64:63MADSENS! Skaisti triec bumbu grozā pēc Kaizera piespēles.

62:63Kaizers un Šķēle skaisti saspēlējās, un latvietis iemeta no groza apakšas. Kolsons nākamajā uzbrukumā Francijas klubam iemeta tālmetienu, bet Šķēle guva arī nākamos VEF punktus.

58:60. Noslēgusies 3. ceturtdaļa. Neveiksmīgu epizožu sērija rīdziniekiem, un mājinieki pārņēma vadību. Kaizers ar bumbas triecienu grozā no augšas atjaunoja neizšķirtu, bet precīzs pēdējo sekunžu metiens tomēr "Strasbourg" ļāva izvirzīties vadībā pirms pēdējās ceturtdaļas.

56:56Džefersons ar tālmetienu atjaunoja divu punktu deficītu "Strasbourg", bet Maijē vēlāk panāca neizšķirtu.

56:51"Strasbourg" spēlēja nepiekāpīgi, taču neizmantoja iespēju deficītu samazināt līdz minimumam, kad Lansdauns iemeta vienu no diviem soda metieniem. Ate atkal svarīgā brīdī bija precīzs no tālās distances.

53:48Pineiro vēlreiz nopelnīja soda metienus, šoreiz trāpot vienu no diviem. Francijas klubam izdevās gūt piecus punktus pēc kārtas, bet Ate ar tālmetienu izrāvienu apturēja.

49:43Pineiro ātrā pretuzbrukumā nospēlēja pavirši, piespēlējot Olmenam, un mājinieki atbildēja ar diviem gūtiem punktiem. Tomēr nākamajās epizodēs Pineiro reabilitējās - vispirms viņš piespēlēja Kaizeram, kurš satricināja grozu, tad viņš iemeta soda metienus

45:41Kolsons ar diviem precīziem metieniem izvirzīja vadībā "Strasbourg" komandu, taču Madsens uzreiz atguva vadību VEF ar tālmetienu. Pēc tam arī Zoriks trāpīja trīspunktnieku.

Sācies 2. puslaiks.

“VEF Rīga” komandu šodien “velk” Olmens, kuram 14 punkti, un Pineiro, kuram 12 punkti. No latviešiem piecus punktus guvis Ate.

"VEF Rīga" - "Strasbourg" 39:37. Noslēdzies 1. puslaiks.Pēdējā uzbrukuma iespēja bija Olmenam, kurš izprovocēja pretinieku uz noteikumu pārkāpumu tālmetienā. "VEF Rīga" amerikānis realizēja divus no trim. 2,1 sekundē "Strasbourg" nespēja gūt punktus.

37:37Šķēle iemeta vienu soda metienu, bet 28 sekundes pirms puslaika beigām Madsena nesportiskā piezīme neapturēja Udano no diviem gūtiem punktiem. Tad viņš nerealizēja soda metienu, bet pie "Strasbourg" palika bumba. To mājinieki izmantoja, lai izlīdzinātu rezultātu.

36:33Skaista "VEF Rīga" kombinācija noslēdzās ar Olmena precīzu metienu no groza apakšas, bet Kolsons atbildēja ar to pašu. Pineiro izcīnīja atlēkušo bumbu uzbrukumā un atguva divus punktus Rīgas komandai. "Strasbourg" spēlētājs Džefersons turpināja punktu gūšanu.

32:29Pineiro atlēcienā trāpīja divpunktu metienu, tomēr Kolsons vēlāk pāri Pineiro rokām trāpīja tālmetienu. Mājinieki turpināja deldēt deficītu, un pretuzbrukumā Udano bija precīzs.

30:24Vainraits noslēdza kārtējo "Strasbourg" uzbrukumu no groza tuvuma, savukārt pēcāk Udano saņēma bumbu groza apakšā, veica apgriezienu ap savu asi un ielika bumbu grozā. "VEF Rīga" pieprasīja minūtes pārtraukumu.

30:20Ātrā pretuzbrukumā Ate augstā lēcienā guva divus punktus un nopelnīja soda metienu. Pēc minūtes pārtraukuma viņš "VEF Rīgai" atjaunoja desmit punktu pārsvaru.

27:20Bohačiks ceturtdaļas sākumā guva trīs punktus Strasbūrai, bet nākamajā uzbrukumā Vītols atbildēja ar savu precīzo metien no tālās distances. "Strasbourg" nākamajā uzbrukumā atgriezās soda laukumā, no kurienes guva divus punktus. Pineiro mirkli pēc tam pats pārgāja pāri laukumam un ar muguru pret grozu apspēlēja pretinieku. Tad "Strasbourg" atkal iemeta no groza apakšas.

"VEF Rīga" - "Strasbourg" 22:13. Noslēgusies 1. ceturtdaļa.Francijas kluba basketbolists Maijē trāpīja tālmetienu, bet mirkli vēlāk Ate atbildēja ar pustālo. Pēdējais uzbrukums bija "Strasbourg", tomēr rīdzinieki aizsardzībā nospēlēja teicami.

20:10"Strasbourg" ļoti ātri ievadīja bumbu spēlē un pārsteidza rīdziniekus ar ātru pretuzbrukumu. Tad Pineiro pēc labas sadarbības ieguva bumbu un izcēlās ar 2+1 punktu gājienu.

17:8"VEF Rīga" leģionāri turpināja spēlēt labi - Pineiro iemeta tālmetienu no stūra, bet tad Olmens trāpīja trīspunktu metienu un nopelnīja soda metienu. Pēc minūtes pārtraukuma Olmens soda metienu trāpīja

10:8Kaizers realizēja abus nopelnītos soda metienus, savukārt mirkli vēlāk Olmens caurgājienā guva divus sarežģītus punktus, nopelnīja soda metienu, kuru realizēja.

5:8Madsens gar laukuma gala līniju devās uz grozu un pēc māņkustībām guva divus punktus. Sīki VEF brāķi deva atkārtotas uzbrukuma iespējas mājiniekiem, taču "Strasbourg" ar realizāciju neveicās. Tad trīs veiksmīgi uzbrukumi no groza tuvuma deva Stasbūrai vadību

3:2"Strasbourg" pirmā šajā mačā guva punktus, realizējot savu otro uzbrukumu. Olmens uzreiz pēc tam izvirzīja vadībā VEF, realizējot tālmetienu. Tie arī bija vienīgie punkti spēles pirmajās divās minūtēs.

Spēle sākusies!

"VEF Rīga" sākumsastāvs: Zoriks, Olmens, Pineiro, Madsens, Kaizers.

