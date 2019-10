'VEF Rīga' FIBA Čempionu līgas izlozē nepaveicās, saka kluba direktors Jahovičs

Latvijas basketbola čempionvienībai "VEF Rīga" Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas turnīrā nav paveicies ar pretinieku izlozi, tomēr tas nozīmē, ka gaidāmā otrdienas spēlē būšot interesantāka, teica kluba direktors Gatis Jahovičs.

Latvijas čempionvienība "VEF Rīga" šo sezonu iesākusi ar četriem panākumiem Latvijas-Igaunijas līgā, kas kalpojusi par labu platformu, lai pārliecinātos, cik gatava ir komanda lielāka mēroga turnīram, proti, FIBA Čempionu līgai.

"Jā, varbūt sezonas sākumā aizvadītās pārbaudes spēles viesa nelielu satraukumu, tomēr izdevās labs sākums Latvijas-Igaunijas līgā, tāpēc domāju, ka komanda ir gatava. Pirmās šī čempionāta spēles parādīja, ka komanda ir saspēlējusies, tāpēc arī rezultāts ir labs. Šī iemesla dēļ ceram uz veiksmīgu Eirokausu sākumu," pārliecināts par vefiešu spējām bija Jahovičs.

"VEF Rīga" pirmā spēlē paredzēta pret Melnkalnes čempioniem Baras "Mornar", kas 2017./18.gada sezonā spēja sasniegt Čempionu līgas ceturtdaļfinālu. Jahovičs neslēpa, ka kvalifikāciju pārvarējusī "Mornar" vienība nebūs ērtākais pretinieks.

"Pēc sastāva spriežot, komanda ir spēcīga. Domāju, ka viņi un "Ņižņij Novgorod" ir vienas no spēcīgākajām komandām, kas pārvarējušas kvalifikāciju, tāpēc ar pretiniekiem mums īsti nepaveicās. Tomēr uzskatu, ka rītdien būs laba spēle," atzīmēja "VEF Rīga" direktors, kurš gan nemācēja teikt, ko vienības galvenais treneris Jānis Gailītis būs sagatavojis pretiniekiem.

Pirmdien savā "Twitter" profilā žurnālists Roberts Ūdris vēstīja, ka vefiešu rindas, visticamāk, pametīs leģionārs Ronalds Karijs, taču Jahovičs šo informāciju vēl neapstiprināja.

"Pagaidām vienošanās nav panākta, tāpēc atturēšos no komentāriem. Nav dūmu bez uguns - tāda versija par spēlētāju ir, bet kaut ko sīkāk es varēšu pastāstīt šīs nedēļas beigās," uzsvēra kluba direktors.

Rīgas klubs savu debiju Čempionu līgas turnīrā piedzīvos mājās, kas pēc Jahoviča domām noteikti ir vērtējams ar pluss zīmi.

"Uzskatu, ka sākt turnīru mājās ir labi. Jo, ja to iesākam ar uzvaru, tas ir labs grūdiens uz nākamajām spēlēm," teica Jahovičs, norādot, ka bez Oskara Hlebovicka pārējie spēlētāji būšot ierindā. "Dažiem spēlētājiem ir mikrotraumas, tomēr tas ir normāli. "Lielās" traumas komandā šobrīd nav, par laimi."

Hlebovickis vefiešiem šosezon, visticamāk, vairs nevarēs palīdzēt, jo basketbolistam ir pārrautas krusteniskās saites.

Čempionu līgas turnīrā tiks aizvadīta ceturtā sezona un iepriekš no Latvijas šajās sacensībās piedalījusies tikai "Ventspils" vienība. Tikai pirmajā gadā ventspilnieki iekļuva izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, nākamajās divās sezonās grupā ierindojoties attiecīgi piektajā un sestajā vietā un turpinot cīņu FIBA Eiropas kausā.

Pamatturnīrā vieta garantēta Latvijas čempionei "VEF Rīga", kas C apakšgrupā būs kopā ar Vācijas komandu Bambergas "Brose", Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, "Gaziantep" no Turcijas, "Peristeri" no Grieķijas un Nimburkas ČEZ no Čehijas. Šīm komandām pamatturnīra apakšgrupā vēlāk pievienojās arī kvalifikāciju pārvarējušās "Ņižņij Novgorod" no Krievijas un Baras "Mornar" no Melnkalnes.

"VEF Rīga" Vecā kontinenta klubu turnīros iepriekšējo reizi piedalījās 2014./2015.gada sezonā, kad spēlēja ULEB Eirokausā.

FIBA Čempionu līgas pamatturnīram starts tika dots jau 8.oktobrī.

Šogad četrās grupās spēlēs pa astoņām komandām, no kurām četras labākās iekļūs nākamajā kārtā, bet katras grupas četrām pēdējām vienībām turnīrs būs beidzies.

Aizvadītajā sezonā par FIBA Čempionu līgas uzvarētāju kļuva Itālijas klubs Boloņas "Segafredo Virtus".