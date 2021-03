'VEF Rīga' FIBA Čempionu līgas otro posmu uzsāk Burgosā

"VEF Rīga" šodien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas otrā posma pirmajā spēlē viesosies pie Spānijas kluba Burgosas "San Pablo", kuru pārstāv bijušais rīdzinieks Alekss Renfro.

Mačs sāksies plkst.19.30 pēc Latvijas laika. Portāls "Delfi" piedāvās spēles teksta tiešraidi.

"VEF Rīga" otrā posma J apakšgrupā tiksies ar divām Spānijas komandām "San Pablo" un Tenerifes "Lenovo", kā arī Aleksandrovacas "Igokea" no Bosnijas un Hercegovinas.

Pirmajā posmā "VEF Rīga" E grupā pa divām reizēm pieveica Grieķijas komandu "Peristeri" un Lietuvas klubu Viļņas "Rytas", divreiz zaudēja franču Strasbūras SIG un E grupā finišēja otrajā vietā. Tikmēr "San Pablo" bija pirmā H grupā, kur cīnījās pret Brindizi "Happy Casa" no Itālijas, Ostendes "Filou" no Beļģijas un Stambulas "Dariššafaka Tekfen" no Turcijas. Vienīgo zaudējumu burgosieši piedzīvoja pirmajā kārtā pret Ostendes klubu.

"San Pablo" oktobrī triumfēja iepriekšējās sezonas FIBA Čempionu līgas finālturnīrā, bet pirms mēneša ieguva FIBA Starpkontinentālo kausu. Spānijas meistarsacīkstēs Burgosas vienība ar 15 uzvarām 22 spēlēs ieņem sesto vietu.

"VEF Rīga" šosezon dominē Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā, kur Latvijas komandu grupā ar 18 uzvarām 20 dueļos ieņem pirmo pozīciju.

Šodienas pretinieci pārstāv amerikāņu aizsargs Renfro, kurš tieši "VEF Rīga" komandā 2009./2010.gada sezonā uzsāka profesionāļa karjeru, kuras laikā spēlējis arī trīs ULEB Eirolīgas vienībās. Spānijas klubā spēlē arī saspēles vadītājs Oumārs Kuks, kurš karjerā nedaudz piestājis arī Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA).

Klubi katrs ar katru aizvadīs pa divām spēlēm (trīs spēles mājās, trīs izbraukumā), un pirmās divas katras grupas komandas kvalificēsies astoņu labāko vienību turnīram, kas norisināsies maija pirmajā nedēļā.

Iepriekšējā sezonā "VEF Rīga" debitēja FIBA Čempionu līgā, grupā ar vienu panākumu 14 spēlēs ierindojoties pēdējā vietā.

Pirms tam "VEF Rīga" Vecā kontinenta klubu turnīros piedalījās 2014./2015.gada sezonā, kad spēlēja ULEB Eirokausā.

Čempionu līgas turnīrā tiek aizvadīta piektā sezona, un iepriekš no Latvijas šajās sacensībās piedalījusies vēl tikai "Ventspils" vienība. Pirmajā gadā ventspilnieki iekļuva izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, nākamajās divās sezonās grupā ierindojoties attiecīgi piektajā un sestajā vietā un turpinot cīņu FIBA Eiropas kausā.

Arī šosezon tika plānotas sacensības četrās grupās pa astoņām komandām, no kurām četras labākās iekļūst nākamajā kārtā, taču Covid-19 pandēmija lika organizatoriem pieņemt lēmumu par grupu samazināšanu uz pusi.

2019./2020.gada sezona Covid-19 dēļ tika pabeigta vien septembra beigās - oktobra sākumā, kad sacensību "burbulī" Atēnās par uzvarētāju kļuva Burgosas "San Pablo", kas finālā ar 85:74 apspēlēja mājinieku AEK.

"VEF Rīga" komandas sastāvā šajā sezonā ir: Artis Ate, Arnolds Helmanis, Verners Kohs, Emīls Krūmiņš, Pēteris Salmiņš, Raivo Butirins, Aigars Šķēle, Mārcis Vītols un Kristers Zoriks, amerikāņu basketbolisti Kails Olmens, Maikls Kaizers un Aizeja Pinjeiro, kā arī soms Aleksanders Madsens un lietuvietis Sauļus Kulvietis.

Komandu vada galvenais treneris Jānis Gailītis, viņam asistē Jevgeņijs Kosuškins un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavošanas treneris Oskars Ernšteins.