'VEF Rīga' gūst uzvaru ar 50 punktu pārākumu

"VEF Rīga" ar graujošu uzvaru trešdien Rīgā "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) regulārā čempionāta spēlē tuvojās līderei "Ogrei", bet Valmierā mājinieki svinēja negaidīti iespaidīgu panākumu pār Liepājas klubu.

"VEF Rīga" "Elektrum" Olimpiskajā spora centrā ar 107:57 (28:20, 29:10, 27:13, 23:14) sagrāva "Tartu Universitāti".

Mājinieku rindās, spēlējot 11 basketbolistiem un malā paliekot vien komandas kapteinim Jānim Blūmam, seši spēlētāji guva vismaz 11 punktus. Rezultatīvākie ar 16 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija Roberts Stumbris un Verners Kohs.

"VEF Rīga" šonedēļ šķīrās no centra spēlētāja Kristijana Krajinas, kurš neesot strādājis komandas interesēs, bet viņa vietā piesaistītais amerikānis Zeks Smits šajā mačā 18 minūtēs un 45 sekundēs guva 11 punktus, realizējot piecus no sešiem divpunktu metieniem un vienu no diviem "sodiņiem", kā arī palika vienas atlēkušās bumbas attālumā no "double-double". Viesu rindās 17 punktus guva Hendriks Ēlmē.

Rīdzinieki ar 22 uzvarām 24 spēlēs turnīra tabulā ir otrie aiz "Ogres". Tartu basketbolisti ar deviņiem panākumiem 23 dueļos ir devītie.

Abu komandu iepriekšējā savstarpējā spēlē rīdzinieki viesos uzvarēja ar rezultātu 83:56.

"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" savā laukumā negaidīti smagi sagrāva "Liepāju" - 94:59 (15:16, 28:17, 23:14, 28:12).

Mājinieku rindās Klāvs Dubults sakrāja "double-double" - 18 punkti un 11 atlēkušās bumbas. Viesu rindās 14 punktus guva Arnis Ate, bet "double-double" sakrāja Pēteris Salmiņš - desmit punkti un 11 atlēkušās bumbas.

Pēc septiņu zaudējumu sērijas Valmieras basketbolisti svinēja jau trešo uzvaru pēc kārtas, pirms tam viesos uzvarot Valgas-Valkas vienību un "Latvijas Universitāti" un sagādājot nepārtraukti pārbūvē esošajai "Liepājai" jau desmito zaudējumu pēc kārtas.

Valmieras komanda ar deviņām uzvarām 24 spēlēs pakāpusies uz desmito vietu un tikpat kā zaudējusi cerības uz iekļūšanu izslēgšanas turnīrā. Liepājnieki ar četriem panākumiem 23 dueļos ir priekšpēdējie 14 komandu konkurencē.

Pirmajā aplī Liepājā pārāki ar 101:93 bija valmierieši, kuri uzvarēja pagarinājumā.

Vēl vienā mačā Roberta Štelmahera un Akseļa Vairoga trenētā un Aigara Šķēles pārstāvētā Tallinas "Kalev"/"Cramo" savā laukumā tikai pēdējā ceturtdaļā panāca pārliecinošu uzvaru ar 104:77 (23:33, 19:13, 26:15, 36:16) pār Rakveres "Tarvas".

Šķēle nedaudz vairāk nekā 25 ar pusi minūtēs guva četrus punktus un septiņreiz rezultatīvi piespēlēja, kā arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas.

Rezultatīvākais mājiniekiem ar 20 punktiem, deviņām rezultatīvām piespēlēm un četrām zem groziem izcīnītām bumbām bija Kails Vinaless.

"Kalev"/"Cramo" ar 21 uzvaru 24 mačos ieņem trešo vietu, bet "Tarvas" ar bilanci 12-11 ir piektie.