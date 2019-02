'VEF Rīga' pagarinājumā 'uguņo' un pieveic 'Zeņit'

Četrus tālmetienus otrā pagarinājuma pēdējās divās minūtēs iemetot Glenam Kouzijam, Latvijas vicečempione basketbolā "VEF Rīga" ceturtdien VTB Vienotās līgas regulārā čempionāta mačā izbraukumā ar rezultātu 102:101 (14:15, 20:21, 19:24, 21:24, 11:11, 17:16) pārspēja Sanktpēterburgas "Zeņit" vienību.

Nesen "VEF Rīga" rindas papildinājušais Kouzijs šajā mačā izcēlās ar 21 punktu un desmit rezultatīvām piespēlēm, bet vēl tikpat punktu guva Andris Misters. Tikmēr Artis Ate guva 17 punktus, Marekam Mejerim bija 15 punkti, bet Artūram Ausējam - 14 punkti.

Laukuma saimniekiem ar 32 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Džeilens Reinolds.

"VEF Rīga" ar piecām uzvarām 18 spēlēs ieņem 11.vietu 14 komandu konkurencē, kamēr "Zeņit" ar desmit panākumiem 16 cīņās ir piektā.

Rīdziniekiem spēles pirmajā nogrieznī izdevās izrādīt līdzvērtīgu pretestību mājiniekiem, pirmās desmit minūtes zaudējot vien ar 14:15. Otrās ceturtdaļas ievadā viesi veica deviņu punktu izrāvienu, divus trejačus un trīs soda metienus grozā raidot Misteram, kurš panāca 23:15.

Pēc tam "Zeņit" sāka pakaļdzīšanos un trīsarpus minūtes pirms puslaika beigām panāca neizšķirtu 26:26. Ceturtdaļas otrajā pusē "VEF Rīga" saskārās ar lielāku pretestību savā uzbrukumā un puslaiku zaudēja ar 34:36.

Otrā puslaika trešajā minūtē Ate palīdzēja rīdziniekiem atgūt vadību (39:38) un cīņa līdz ceturtdaļas vidum ritēja punkts punktā, bet pēc tam laukuma saimnieki pakāpeniski palielināja savu pārsvaru un ceturksni noslēdza ar 60:53 savā labā. Tiesa, "VEF Rīga" basketbolisti vēl vairāk pretiniekus priekšā nepalaida, turklāt nepilnas četras minūtes pirms pamatlaika beigām Artūrs Ausējs ar tālmetienu izlīdzināja rezultātu - 67:67.

Minūti vēlāk Glens Kouzijs pievienoja vēl vienu "trejaci", un "VEF Rīga" bija jau vadībā ar 70:69. Lai gan laukuma saimnieki atguva vadību, tomēr divreiz precīzs bija Ate, kurš pēdējā minūtēs sākumā panāca jau 74:71. Tiesa, 36 sekundes pirms finālsvilpes Kodi Millers-Makintairs ar metienu aiz perimetra izlīdzināja rezultātu. Savus pēdējos uzbrukumus komandas nerealizēja, tādējādi spēle turpinājās pagarinājumā.

Papildlaikā pēc nospēlētām divām minūtēm Misters ar trim "sodiņiem" panāca Rīgas komandai vadību ar 79:76, bet vēl pusminūti vēlāk precīzs no soda metienu līnijas bija arī Mareks Mejeris (81:78). Pusotru minūti pirms pagarinājuma beigām tika panākts neizšķirts, bet Džabrils Durems ar soda metieniem atjaunoja vadību viesiem (83:81). "Zeņit" vēlreiz izlīdzināja rezultātu, bet 45 sekundes pirms papildlaika beigām Mejeris ar metienu no groza apakšas atkal panāca vadību (85:83). Tiesa, mājinieki atkal panāca izlīdzinājumu, līdz ar to bija jāaizvada otrais pagarinājums.

Tajā rīdzinieki atkal ieguva vadību, bet ātri nonāca iedzinējos ar mīnus trim punktiem (87:90). Pagarinājuma trešajā minūtē "VEF Rīga" basketbolisti guva piecus punktus pēc kārtas un samazināja pretinieku pārsvaru (93:95), bet 64 sekundes pirms finālsvilpes Kouzijs ar "trejaci" panāca jau 96:95. Uz mājinieku trīspunktu gājienu Kouzijs atbildēja ar vēl vienu tālmetienu un saglabāja vadību (99:98). Desmit sekundes pirms pagarinājuma beigām otrā laukuma galā tika iemests vēl viens tālmetiens, taču Kouzijs nepalika atbildi parādā un sešas sekundes vēlāk atkal bija precīzs no tālienes un nodrošināja "VEF Rīga" komandai uzvaru.

"VEF Rīga" iepriekšējā Vienotās līgas spēlē ar 85:75 pārspēja Igaunijas čempioni Tallinas "Kalev"/"Cramo", šajā turnīrā izcīnot ceturto uzvaru 17 mačos. Rīdziniekiem izslēgšanas turnīra zona ir trīs uzvaru attālumā.

Nesen "VEF Rīga" sastāvam pievienojās amerikāņu saspēles vadītājs Glens Kouzijs, bet pagājušajā nedēļā komandu atstāja cits amerikāņu aizsargs Endrū Endrūss, kurš rīdzineikiem pievienojās vien novembrī.

Apvienotajā Latvijas-Igaunijas līgā "VEF Rīga" ar 21 uzvaru 23 mačos ir otrajā vietā, kamēr "Zeņit" paralēli startēja ULEB Eirokausā, kur apstājās otrajā posmā.