'VEF Rīga' 'sabradā' 'Ogri' un pārliecinoši iekļūst LIBL finālā

Latvijas spēcīgākais klubs "VEF Rīga" sestdien, 9. aprīlī, pārliecinoši iekļuva "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) finālā, pusfinālā ar 116:55 (26:9, 31:19, 31:4, 28:21) sagraujot BK "Ogre".

Finālā svētdien "Arēnā Rīga" vefiņš tiksies ar kādu no Igaunijas klubiem – Ronalda Zaķa pārstāvēto Hābnēmes "Viimsi" vai Andra Mistera "Parnu Sadam". Savukārt "Ogre" svētdien ar šīs spēles zaudētāju cīnīsies par bronzu.

"VEF Rīga" un "Ogre" mača liktenis praktiski bija izšķirts jau pirmajās desmit minūtēs. Ogrēniešu pirmo uzbrukumu ar precīzu metienu noslēdza Mats Juciks, bet tā bija vienīgā reize, kad "Ogre" bija vadībā šajā spēlē. Lai gan "vefiņš" pirmos punktus guva tikai pēc nospēlētām 135 sekundēm, bet pirmās ceturtdaļas vidū Latvijas čempioni bija vadībā tikai ar 8:5, jau pirmās ceturtdaļas noslēgumā "VEF Rīga" bija iespaidīgs pārsvars – 26:9.

Spēles turpinājumā "Ogre" nekādi nespēja apturēt "VEF Rīga" uzbrukumus, bet "VEF Rīga" turpināja "plosīties", beigās izcīnot vienu no pārliecinošākajām uzvarām Latvijas komandu dueļos pēdējos gados. Īpaši katastrofāli "Ogre" aizvadīja trešo ceturtdaļu – vēl 30 sekundes līdz tās beigām ogrēnieši deviņās ar pusi minūtēs bija guvuši tikai vienu punktu.

"VEF Rīga" mačā ar augsti precizitāti uzbruka no tālmetienu līnijas, realizējot 20 no 37 tālmetieniem. Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Džalens Railijs, 20 punktus guva Ronalds Karijs, 18 punkti Aleksandram Madsenam, bet pa 14 punktiem guva Artis Ate un Rihards Zoriks. Ogrēniešiem neviens no spēlētājiem tā arī nesasniedza desmit punktu robežu, rezultatīvākajam ar deviņiem punktiem esot Jānim Antropam.

"VEF Rīga" un "Ogre" regulārajā sezonā tikās divas reizes, abās pie panākumiem tiekot Rīgas komandai – 96:84 un 83:59. LIBL ceturtdaļfinālā līdz divām uzvarām "VEF Rīga" ar 2-0 (95:74 un 88:85 pagarinājumā) pieveica "Tartu Universitāte/Maks & Moorits", bet "Ogre" ar 2-0 (89:77 un 85:69) uzvarēja Tallinas "TalTech".