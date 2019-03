'VEF Rīga' uzvar Blūma pārstāvēto 'Parma' komandu

Latvijas vicečempione basketbolā "VEF Rīga" svētdien VTB Vienotās līgas regulārā čempionāta mačā viesos ar rezultātu 78:73 (22:26, 19:19, 18:17, 19:11) uzvarēja pieredzējušā latvieša Jāņa Blūma pārstāvēto Pemas "Parma", turpinot cīņu par vietu izslēgšanas turnīrā.

"VEF Rīga" ar septiņām uzvarām 20 spēlēs Vienotās līgas kopvērtējumā ieņem desmito vietu, bet no izslēgšanas turnīra zonas to šķir tikai viena panākuma tiesa. Savukārt "Parma" ar trim panākumiem 19 mačos ir priekšpēdējā 14 komandu konkurencē.

Rīdziniekiem rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Glens Kouzijs, 16 punkti un 12 atlēkušās bumbas bija Stīvenam Zekam, 15 punktus iemeta Džabrils Durems, bet 11 punkti bija Andrejam Gražulim.

Tikmēr laukuma saimniekiem 15 punktus guva Tre Maklīns, bet Blūmam bija deviņi punkti.

"VEF Rīga" basketbolisti pirmo puslaiku zaudēja ar 41:45, bet spēles otro daļu iesāka ar astoņiem bezatbildes punktiem, četru punktu pārsvaru ar tālmetienu panākot Glenam Kouzijam. Tiesa, trešās ceturtdaļas otrajā pusē vadība tika zaudēta, bet trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Džabrils Durems ar "trejaci" to atguva, panākdams 69:68.

Uz to pretinieki atbildēja ar precīzu uzbrukumu, bet 71 sekundi pirms pamatlaika beigām Stīvens Zeks no soda metienu līnijas atguva viesiem vadību (71:70). Kad līdz finālsvilpei bija palikušas 20 sekundes, Kouzijs svarīgā brīdī iemeta vēl vienu trīspunktnieku un panāca jau 74:70 Rīgas vienības labā. Uz to pretinieki atbildēja ar precīzu tālmetienu, bet otrā laukuma galā divus soda metienus realizēja Andrejs Gražulis. Turpinājumā vēl divus "sodiņus" iemeta Kouzijs, nodrošinādams "VEF Rīga" komandai uzvaru.

Blūms šajā mačā laukumā pavadīja 14 minūtes un 32 sekundes, kuru laikā iemeta trīs no pieciem tālmetieniem, bet aizmeta garām savus abus divpunktu metienus.

Tāpat viņš veica vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva vienu kļūdu, divas reizes pārkāpa noteikumus un tika pie pieciem efektivitātes koeficienta punktiem.

Šo vienību pirmā apļa cīņā pagājušā gada oktobrī "Parma" basketbolisti Rīgā guva uzvaru ar 80:76. Tiesa, pēdējā laikā krietni labāk Vienotajā līgā klājies "VEF Rīga" vienībai, jo tā guvusi četras uzvaras pēc kārtas un turpina cīnīties par vietu "play-off", kamēr "Parma" spēlētājiem ir jau desmit zaudējumi pēc kārtas. Savu iepriekšējo uzvaru šajā turnīrā Permas vienība guva 16. decembrī, kad negaidīti tika pārspēta Kazaņas "Unics" komanda.

Neveiksmju sērijas vidū no "Parma" galvenā trenera amata tika atbrīvots Latvijas speciālists Nikolajs Mazurs.

Savukārt visu turnīru ietvaros "VEF Rīga" guvusi jau 11 uzvaras pēc kārtas.

Tikmēr 36 gadus vecais Blūms šosezon Vienotajā līgā līdz svētdienas mačam bija vidēji iemetis 7,8 punktus. Viņš vēl 2016./17. gadā kopā ar "VEF Rīga" kļuva par Latvijas čempionu.

Savukārt pašreizējais rīdzinieku komandas basketbolists Andrejs Gražulis iepriekšējā sezonā spēlēja tieši "Parma" vienībā.

Šajā Vienotās līgas sezonā regulārajā turnīrā startē 14 komandas, aizvadot divu apļu turnīru un pēc tam astoņām labākajām kvalificējoties "play-off" cīņām. Turnīrā startē deviņas Krievijas komandas, kā arī pa vienai vienībai no Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas.

Iepriekšējā sezonā par čempioniem tika kronēti Maskavas CSKA basketbolisti, kuri finālsērijā ar 3-0 pārspēja Maskavas apgabala "Himki" vienību.

"VEF Rīga" pagājušās sezonas Vienotās līgas turnīrā ceturtdaļfināla sērijā ar 0-3 zaudēja CSKA basketbolistiem, bet Latvijas čempionātā ieguva sudrabu, finālsērijā ar 2-4 zaudējot "Ventspilij".