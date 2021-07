'VEF Rīga' uzzina pretiniekus FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā

Latvijas čempionvienība "VEF Rīga" Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas pamatturnīrā tiksies ar Grieķijas un Ungārijas komandām, kā arī vienu no četriem kvalifikācijas turnīra uzvarētājiem, trešdien tika noskaidrots izlozē Mīsā.

"VEF Rīga" pretinieces D grupā būs Atēnu AEK un Sombathejas "Falco Vulcano", kā arī vieni no kvalifikācijas kārtas grupas uzvarētājiem.

Sešu kvalifikācijas turnīra komandu vidū ir Orhūsas "Bakken Bears" (Dānija), Minskas "Cmoki" (Baltkrievija), Leidenes "Zorg en Zekerheid" (Nīderlande), Monsas "Belfius Mons-Hainaut" (Beļģija), Londonas "Lions" un Trevizo "De' Longhi" (Itālija).

"Man ir liels prieks, ka jau trešo sezonu piedalāmies Čempionu līgas turnīrā. Tās līmenis aug ar katru sezonu un dod lielisku iespēju spēlētājiem sevi apliecināt un pierādīt savas prasmes ļoti augstā līmenī," pēc izlozes "VEF Rīga" prezidentu Gati Jahoviču citē Rīgas kluba preses dienests.

"Par grupas izlozi varam būt apmierināti. Spēlēsim pret labi zināmo un vienmēr spēcīgo AEK komandu no Grieķijas, Čempionu līgā pieredzējušo Sombathejas "Falco Vulcano" un kādu no kvalifikācijas turnīra uzvarētājkomandām. Mūsu mērķis ir izkļūt no grupas, kā arī sasniegt astotdaļfinālu - tāpat kā aizvadītajā sezonā," izlozi vērtē Jahovičs.

Minskas "Cmoki", kas aizvadītajā sezonā ar Edmundu Valeiko treneru korpusā un Tomu Leimani un Klāvu Čavaru sastāvā uzvarēja Baltkrievijas čempionātā un izcīnīja Baltkrievijas kausu, piedalīsies kvalifikācijas turnīrā.

Otrajā kārtā minskieši tiksies ar pāra Leidenes "Zorg en Zekerheid" (Nīderlande) un Monsas "Belfius Mons-Hainaut" (Beļģija) uzvarētājiem.

Savukārt Roberta Štelmahera vadītā Tallinas "Kalev"/"Cramo" ar Akseli Vairogu treneru sastāvā cīņas uzsāks jau kvalifikācijas pirmajā kārtā.

Latvijas - Igaunijas līgas (LIBL) uzvarētāja un Igaunijas čempione tiksies ar Lisabonas "Sporting".

Mareka Mejera pārstāvētā Permas "Parma" no Krievijas kvalifikācijas pirmajā kārtā tiksies ar Elatas "Hapoel" no Izraēlas.

2021./2022.gada sezonā pamatturnīrā piedalīsies 32 komandas, no kurām 28 jau garantēta vieta pamatturnīrā. Vēl 24 komandas cīnīsies par četrām papildu vietām pamatturnīrā.

Kvalifikācija sāksies 13.septembrī, bet pamatturnīrs - 4.oktobrī.

Regulārajā turnīrā 32 komandas tiks sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Apakšgrupu uzvarētājas uzreiz nodrošinās vietu "play-off" pirmajā kārtā, kur tām pievienosies vēl astoņas vienības, kas tiks noskaidrotas "play-in" sērijās starp grupu otro un trešo vietu ieņēmušajām komandām.

Plānots, ka "play-in" turnīrā, astotdaļfinālā un ceturtdaļfinālā uzvarētāji tiks noskaidroti sērijā līdz divām uzvarām. Ceturtdaļfinālu pārvarējušās komandas iekļūs "Final Four" turnīrā, kur cīnīsies par balvu fondu viena miljona eiro apmērā.

"VEF Rīga" komanda, kura trešo sezonu piedalīsies šajās sacensībās, aizvadītajā sezonā sasniedza FIBA Čempionu līgas pamatturnīra otro posmu.

Maijā Ņižņijnovgorodā notikušajā finālastoņnieka turnīrā triumfēja Spānijas klubs Burgosas "San Pablo", nosargājot pērn izcīnīto titulu.

2020./2021.gadā tika izspēlēta turnīra piektā sezona. Pirmajos trīs gados par čempioniem tika kronēti Tenerifes "Lenovo", Atēnu AEK un Boloņas "Segafredo Virtus" basketbolisti.