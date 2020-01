Vējonis: lai spiediens uz pašvaldībām paliek uz attiecīgo cilvēku sirdsapziņas

Latvijas Basketbola savienības (LBS) jaunais prezidents Raimonds Vējonis preses konferencē pēc ievēlēšanas jaunajā amatā atklāja, ka dzirdējis runas par priekšvēlēšanu laikā veiktu spiedienu uz LBS biedriem, tomēr konkrētus iesaistītos cilvēkus nevar nosaukt.

Otrdien notikušajā LBS biedru sapulcē Vējonis izpelnījās 34 balsis, Anete Jēkabsone-Žogota saņēma 14 biedru atbalstu, bet divi biļeteni tika atzīti par nederīgiem. Trešais amata kandidāts Kaspars Cipruss savā biedru uzrunā atklāja, ka "politisko spēļu" dēļ nevēlas kandidēt.

"Liels paldies tiem, kuri balsošanā uzticējās man," medijus un citus klāt sanākušos preses konferencē uzrunāja Vējonis. "Tas neapšaubāmi bija avansā. Būs gan ļoti daudz pašam jāstrādā, gan būs daudz kas jāapgūst. Taču tas man dzīvē nebūs pirmo reizi."

Vējonis uzsvēra četras konkrētas lietas, kuras tuvākajā laikā jāuzlabo – LBS komunikācija ar tās biedriem, nepietiekams jaunatnes treneru atalgojums, kompensācijas sporta skolām par to sagatavotu spēlētāju pārejām, kā arī kompensējošu mehānismu radīšana pēc ziedojumu apjoma krituma basketbola klubiem. LBS jaunais prezidents vēlējās pēc četriem gadiem notiekošajā kongresā jau izjust būtisku progresu.

Līdzšinējais LBS prezidents Valdis Voins uzsvēra, ka basketbola sabiedrības balsojums norāda uz tās vienotību, apsveicot Vējoni ar viņa ievēlēšanu.

"Basketbolam kā lielai organizācijai vienmēr būs panākumi, kā arī problēmas, kuras jārisina," noteica Voins. "Darba vienmēr tur ir daudz. Domāju, ka tagad galvenais veidot komandu, kā arī atrisināt jautājumu par ģenerālsekretāru, kas ir būtiska pozīcija visā basketbola saimniecībā. Novēlu veiksmi prezidentam un basketbolam, lai panākumi būtu arvien vairāk!"

Tieši par ģenerālsekretāra pozīciju Vējonis vēl nespēja rast skaidrību. Viņu pārsteidzis šī brīža ģenerālsekretāra Edgara Šnepa pirmdien veiktais paziņojums neturpināt savu darbību šajā amatā, ja pat viņu tam nolūkojis vēlēšanu uzvarētājs.

"Šnepa paziņojums man pašam bija pārsteigums. Jāsaka, ka nevaru uzreiz nosaukt kādu iespējamu ģenerālsekretāru. Jebkurā gadījumā uzklausīšu basketbola sabiedrību, izvērtēšu iespējamos kandidātus, pieņemšu gala lēmumu un piedāvāšu valdei kādu cilvēku uz apstiprināšanu," pauda Vējonis.

Bijušais valsts prezidents noteica, ka viņam nav sanācis aprunāties ar Edgaru Šnepu. Konkrēta kandidāta viņam šobrīd nav, tomēr prioritāte esot triju nedēļu laikā izveidot lemtspējīgu valdi.

Jaunais basketbola saimes vadītājs arī neslēpa, ka priekšvēlēšanu laikā vairākkārt dzirdējis atsauces uz pašvaldībām veidotu spiedienu, par ko prezidenta amata kandidātiem tika arī vaicāts raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu".

"Protams, ka viesojoties reģionos un tiekoties ar pašvaldībām vai sporta skolu vadībām, nevien vienā vietā nācās dzirdēt: "Kāpēc mēs runājam par basketbolu, ja mums tāpat skaidrs, kādā virzienā jādomā? Mums kāds no vadības to norādījis." Tās variācijas bija dažādas – lai nebūtu problēmu reģionālās reformas sakarā, lai būtu iespējams piesaistīt vairāk finansējumu. Man grūti komentēt, cik šīs runas patiesas vai nepatiesas. Neizslēdzu tādu iespēju, bet tas nav pierādāms. Lai tas paliek uz to cilvēku sirdsapziņas, kuri tādas darbības veikuši,” izteicās Vējonis.

"Varu no savas puses apliecināt, ka no manas puses tādas darbības nav bijušas," turpināja LBS prezidents. "Esmu vienmēr spēlējis godīgu spēli. Tas drīzāk būtu jautājums iesaistītajiem cilvēkiem. Nevaru viņus gan nosaukt."

Tāpat prezidentam tika vaicāts par rīcību Kr.Barona ielā paredzētās basketbola halles jautājumā. Visiem trim prezidenta amata kandidātiem šī projekta noslēgšana tika apsolīta programmā.

"Ar politiķiem kā ar bitēm – nekad jau nevar zināt, kāda būs viņu reakcija," nosmēja Vējonis. "Neapšaubāmi, ka valstij nepieciešama dažādu jomu infrastruktūra. Redzu iespēju kā Latvijas basketbola savienības prezidents iet pie atbildīgajiem cilvēkiem, kuri atbild par finansēm, lai runātu un pārliecinātu, ka šādam objektam nepieciešams atrast finansējumu. Vai tie būtu valsts, Eiropas Savienības fondi vai citi atbalsta mehānismi – varbūt valsts garantēts LBS kredītaizņēmums – iespējami dažādi ceļi. Protams, ka cīņa nebūs vienkārša, bet esmu kā politiķis darbojies dažādos līmeņos. Tā ir priekšrocība."

Bijušais LBS prezidents Valdis Voins amatu pildīja kopš 2011. gada, kad viņš pirmo reizi tajā tika ievēlēts.