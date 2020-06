Vējonis: vēlēšanu laikā nav bijusi vienošanās ar Ciprusu

Latvijas Basketbola savienības (LBS) prezidents Raimonds Vējonis ap 21. janvārī notikušajām savienības prezidenta vēlēšanām nav veicis kādu vienošanos ar biedrības jauno ģenerālsekretāru Kasparu Ciprusu, kurš biedru sapulces dienā atteicās no kandidēšanas uz amatu, piektdien LBS preses konferencē sacīja Vējonis.

Piektdien masu medijiem tika stādīti priekšā LBS jaunais ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss, kā arī Latvijas basketbola līgu jaunais direktors Kristaps Janičenoks, kuri amatos aizstāj attiecīgi Edgaru Šnepu un Edgaru Bērziņu. Lēmumi pieņemti ceturtdien aizvadītā valdes sēdē, kurā abas kandidatūras LBS valde atbalstīja vienbalsīgi.

Vējonis preses konferences ievadā pieminēja bijušā ģenerālsekretāra Edgara Šnepa priekšvēlēšanu dienas solījumu tuvākajā nākotnē atkāpties no amata. To ātrāk liegusi izdarīt ārkārtas situācija valstī.

"Ārkārtas situācijas laikā LBS nenotika nekādas darbības, lai izvēlētos jaunu ģenerālsekretāru," klāstīja Vējonis. "Tā kā ārkārtas situācija tagad atcelta, LBS valde izskatīja manis piedāvāto kandidatūru Kasparu Ciprusu. Kā jau teicu priekšvēlēšanu laikā, labprāt abus prezidenta amatu pretendentus dažādās situācijā aicinātu strādāt LBS. Šajā reizē uzaicināju Kasparu, kurš to izvērtēja un piekrita. Līdz ar to vakardien mums bija diskusijas par šo jautājumu, un pēc plašām diskusijām lēmām to, ka Kaspars kļūst par LBS ģenerālsekretāru. Vienlaikus mums notika LBL direktora izvēle. Par LBL direktoru tika iecelts Kristaps Janičenoks, kurš arī bijis izcila basketbola zvaigzne."

Cipruss, kurš strādā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamentā, pauda prieku, ka jaunajā amatā varēs veltīt 24 stundas dienā savai sirdslietai basketbolam. Šobrīd gan rēzeknietis nevēlējās izteikt kādus skaļus saukļus, jo vispirms viņam jāsaprot reālās LBS iespējas.

"Mani priecē, ka kopš janvāra izdevies kopā apvienot trīs nometnes. Šeit neminu sevi un Kristapu, bet runāju par plaši pārstāvētām komisijām no dažādiem novadiem, ideoloģijām un ar dažādiem basketbola mērķiem. Runājot par maniem plāniem, tas man ir liels izaicinājums, un man jāsaprot viss kopējais lauks. Pirmā lieta, ko gribu izdarīt kopā ar komisijām un biedriem – mums jāizveido mūsu prezidenta Raimonda Vējoņa rīcības plāns, balstoties uz viņa janvārī izsludināto programmu," noteica Cipruss, kurš uzsvēra, ka jāapzinās šobrīd akūtākie jautājumi.

Preses konferencē lakonisks solīja būt Janičenoks, kurš minēja, ka mazāk nekā 24 stundas pēc savas apstiprināšanas amatā nevēlas bārstīties ar kādiem lozungiem. Tāpēc jaunais līgu direktors vien ieskicēja savus mērķus.

"Pirmkārt, gribētu saprast un izveidot vīziju, kā mēs prezentēsim basketbolu un basketbola līgu kā produktu plašākai basketbola sabiedrībai. Otrs ir skatītājs, kurš ir pats galvenais stūrakmens, kāpēc vispār profesionālais sports ir vajadzīgs. Šobrīd skatītājs ne visur, bet ir ļoti liela problēma Latvijā. Negribu solīt, ka no rītdienas būs ļoti pilnas zāles, bet solu, ka pievērsīšu tam nopietnu uzmanību. Vēlos arī izveidot visiem interesantu un saprotamu Latvijas kausa izspēles kārtību," darbības virzienus uzskaitīja Janičenoks, kurš par mazu, individuāli mērķi nosauca vēlmi pierādīt bijušo profesionālo sportistu varēšanu.



Preses konferences laikā tika uzdoti vairāki jautājumi par abu jauno LBS pārstāvju iecelšanas kārtību. Portālam "Delfi" zināms, ka ar Janičenoku par LBL direktora amatu kandidēja divi pretendenti, kuri nenāk no tiešas basketbola vides. Savukārt saistībā ar ģenerālsekretāra amatu valdē tika apsvērta doma par konkursa organizēšanu.

"LBS nav obligāti uz amatiem jāsludina konkursi, lai gan, protams, to var darīt," taujāts par šo tematu, atbildēja Vējonis. "Es izvēlējos vērtēt tos cilvēkus, ar kuriem man pašam bijusi sāncensība. Ar Kasparu Ciprusu kandidējām uz LBS prezidenta amatu, un līdz ar to tajā cīņā novērtēju Kaspara potenciālu. Attiecībā uz LBL direktoru – mēs izvērtējām tās kandidatūras, kuras iepriekš dažādos veidos pieteikušās. Arī Kristaps vairākkārtīgi pieteicies uz dažādiem amatiem LBS," klāstīja Vējonis, atgādinot, ka Janičenoks pagājušajā vasarā kandidēja uz vīriešu izlases ģenerālmenedžera posteni.

"Atrast cilvēkus, kuri būtu atbilstoši un uzreiz gatavi darboties, nav vienkārši. Ja būtu atklāts konkurss, ar basketbolu nesaistīti cilvēki gribētu pieteikties. Man ir svarīgi, lai LBL ģenerālsekretārs un LBL direktors, kuriem ir ļoti daudz darba un uzdevumu, ar pirmo dienu varētu ķerties klāt pie darba," domu noslēdza Vējonis, kurš atgādināja, ka tuvojas rudens, kad tiks uzsākta dažādu čempionātu izspēle.

LBS prezidents uzsvēra, ka pirmā saruna ar Kasparu Ciprusu par ģenerālsekretāra amatu viņam bijusi pandēmijas laikā, bet pēdējā valdes sēdē pirms ārkārtas situācijas viņš valdei ierosinājis sākt apsvērt kādus kandidātus. Jebkādas vienošanās ap vēlēšanu laiku ar Ciprusu kā prezidenta amata kandidātu viņš noliedza.

"Protams, ka medijos parādās viedoklis, ka bijušas kaut kādas vienošanās. Viennozīmīgi varu teikt, ka nekādas vienošanās nav bijušas, lai Kaspars atteiktu, viņam kaut ko apsolot. Mans apsolījums bija, ka runāšu ar abiem kandidātiem, aicinot uz amatiem kādās struktūrās. Aneti kā spēcīgu pretendenti uz prezidenta amatu aicināju uz padomi un valdi, bet viņa diemžēl no abām iespējām atteicās. Uzrunāju Kasparu, viņš bija gatavs piedalīties," skaidroja Vējonis, kuram bijis svarīgi sev atrast cilvēkus, kuri ar basketbolu ir uz "tu".

Priekšvēlēšanu laikā Kristaps Janičenoks publiski atbalstīja Anetes Jēkabsones-Žogotas kandidatūru, kas viņu nosacīti licis vērtēt, kā kādas atsevišķas nometnes pārstāvi. Vējonis un Janičenoks gan noliedza, ka jautājums par kādām basketbola frontēm spēlē lielu lomu.

"Manuprāt, tas sadalījums frontēs radies sociālajos tīklos un medijos, jo mums basketbola savienība nav jādala frontēs," par Janičenoka pievienošanos savai komandai atbildēja Vējonis. "Kā jau minēju gan priekšvēlēšanu laikā, gan pēc vēlēšanām, mans mērķis ir visiem kopā strādāt basketbola labā. Mums ir viena fronte – kā ieinteresēt kopumā sabiedrību, lai basketbols atgrieztos kā vispopulārākais sporta veids, kuru izvēlas arī jaunieši."

"Man grūti kaut ko piebilst," komentāru izteica Janičenoks. "Es arī iepriekš priekšvēlēšanu kampaņu laikā uzsvēru, ka pats personīgi negribu dalīties frontēs. Gribu strādāt basketbola labā. Šobrīd tas ir noticis. Apsolu, ka es to darīšu, kā solīju priekšvēlēšanu laikā – strādāšu basketbola labā, nevis atbalstīšu vienu, otru, trešo, ceturto vai, nedod Dievs, piekto fronti."

Priekšvēlēšanu laikā Cipruss kā prezidenta amata kandidāts savā programmā uzsvēra vajadzību, sastrādājoties ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), palielināt sporta skolu treneru atalgojumu. To savā programmā iekļāva arī Vējonis, kurš biedru sapulcē veiktā uzrunā nosauca treneru atalgojumu par svarīgu jautājumu.

Lai gan pandēmija apgrūtina prognožu veikšanu, Vējonis bilda, ka LBS uztur kontaktu ar Latvijas komandu sporta spēļu asociāciju (LKSSA), kā arī nepārtraukti veic sarunas ar IZM, lai šim jautājumam meklētu risinājumus.

"Gribas ne tikai palielīties, bet arī pateikt, ka no šī septembra, izskatās, ka pedagogu un treneru algu likme būs paaugstināta par 40 eiro," piebilda Cipruss. "Tie jau ir pāris procentiņi, tā kā soli pa solim jautājums tiek risināts. Jāsaprot, ka tas ir saistībā ne tikai ar basketbola treneriem, bet arī izglītības sistēmu. Attiecīgi no šī septembra ne tikai basketbola, bet arī citu sporta veida treneriem atalgojums lēnām tiek palielināts."

Ceturtdienas sēdē valde arī apstiprinājusi 3x3 basketbola līgas un Latvijas kausa izcīņas izveidošanu, kurā varētu piedalīties komandas arī no Latvijas Basketbola līgas 2. un 3. divīzijas (LBL2 un LBL3). Savukārt saistībā ar jautājumu par Latvijas Jaunatnes basketbola līgas (LJBL) nākotni 30. jūnijā tiks organizēts jaunatnes basketbola forums, kurā biedriem būs iespēja paust savu viedokli.

3x3 basketbola līgas nolikums valdei un dažādām komisijām gan vēl jāizstrādā. 2. jūlijā notiekošā valdes sēdē tas varētu tikt apstiprināts, minēja LBS prezidents.

"Virkne pašvaldību izteikušas gatavību organizēt šādus turnīrus. No mūsu puses ir doma, ka tie nebūs tikai turnīri, kur komandas sacenšas viena pret otru, bet to laikā notiks arī izglītojošais darbs, lai izglītotu konkrētas pašvaldības, kas iesaistītas 3x3 basketbola aktivitāšu organizēšanā, kā šis darbs jādara," izteicās Vējonis.

Valde tās vairāku sēžu laikā arī apstiprinājusi 3x3 Jaunatnes basketbola līgas nolikuma izveidi, bet 3x3 komisijas dalībnieks Edijs Šlesers izstrādājis profesionālās izglītības programmu 3x3 basketbolā, kuru LBS vēlas akreditēt IZM un reģistrēt kā profesionālu ievirzes programmu.

"Tas tiešām bija liels solis, ko basketbola savienība izdarījusi. Sporta skolās būs iespējas pēc devītās klases izvēlēties basketbolu vai pāriet uz 3x3. Saprotams, ka pēc devītās klases ļoti daudz bērnu aiziet uz lielajām skolām. Tas ne tikai saistīts ar basketbolu, bet arī ar mācīšanos. Mazās sporta skolas būs ieinteresētas attīstīt šo programmu, lai varētu konkurēt basketbola vidē," komentēja Cipruss.

Jau ziņots, ka Kaspars Cipruss ģenerālsekretāra amatā aizstāj Edgaru Šnepu, kurš šos pienākumus pildījis kopš 2009. gada. LBS valdi, kura pieņēma šo lēmumu, pārstāv tās prezidents Raimonds Vējonis, kā arī Daiga Žvirble (Jaunatnes komisija), Agris Galvanovskis (Treneru komisija), Edgars Jansons (3x3 basketbola komisija), Egils Lūsis (sieviešu basketbols), Klāvs Olšteins (Reģionu komisija) un Miks Balodis (vīriešu basketbols, "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ģenerālmenedžeris).