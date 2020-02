Ventspils basketbolisti Tallinā LIBL cīņā pārspēj Igaunijas vicečempioni

"Ventspils" sestdien "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) regulārajā čempionātā svinēja pārliecinošu uzvaru Tallinā, bet "Jūrmala"/"Betsafe" piekāpās citai Tallinas komandai "TalTech".

Latvijas-Igaunijas līgas čempione "Ventspils" viesos ar 105:84 (24:20, 31:19, 32:17, 18:28) pārspēja ziemeļu kaimiņu vicečempioni Tallinas "Kalev"/TLU.

Uzvarētāju rindās 21 punktu guva Māris Gulbis, 17 punkti Veslijam Vašpunam, "double-double" - 16 punkti un desmit atlēkušās bumbas - Raienam Luteram, 14 punkti Ronaldam Zaķim, 11 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles - Timotijam Neokartesam Šortsam, bet desmit punkti un septiņas atlēkušās bumbas - Jānim Bērziņam.

Mājiniekiem nedaudz vairāk nekā 27 minūtēs deviņus punktus sakrāja Mareks Jurevičus. Viņš realizēja divus no trim divpunktu un vienu no četriem trīspunktu metieniem, kā arī divus no trim soda metieniem.

Rezultatīvākais mājinieku rindās ar 23 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Karls-Johans Lips.

Maču abas vienības sāka ar nodevu helikoptera avārijā bojā gājušā Kobes Braienta piemiņai, pārtērējot spēles noteikumos noteikto laika limitu. Pirmo grozu viesu rindās guva Zaķis, bet viesi apliecināja, ka jau ar pirmajām izspēlēm ir nolēmuši nepieļaut nekādas vaļības. Vadībā mājinieki tā arī šajā mačā netika, bet desmit punktu pārsvaru ventspilnieki sasniedza vien otrās ceturtdaļas beigās.

Ventspils komanda ar 15 uzvarām 20 dueļos ir ceturtajā vietā, bet Tallinas vienība ar sešiem panākumiem 21 cīņā atkāpās uz 11.vietu.

Pirmajā aplī ventspilnieki uzvarēja ar 97:61.

"Jūrmala"/"Betsafe" viesos ar 73:76 (19:17, 11:19, 20:25, 23:15) zaudēja Tallinas "TalTech".

Tā talliniešiem bija tikai otrā uzvara pēdējās 13 spēlēs.

Viesiem Uģis Pinete guva 23 punktus, 15 Džordana Grānta un 13 punkti, kā arī astoņas atlēkušās bumbas - Denisa Krestiņina kontā.

Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 16 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija Jonass Jerveleinens.

Pirmajā ceturtdaļā vairāk vadībā bija jūrmalnieki. Pēc tam vadības grožus pārņēma Tallinas komanda, bet pēc Pinetes diviem precīziem soda metieniem 15 sekundes pirms mača beigām jūrmalnieki panāca 73:74. Pēc tam deviņu sekunžu laikā viesi paspēja četrreiz pārkāpt noteikumus, panākot soda metienus mājinieku izpildē, taču pēdējais Pinetes trīspunktnieks mērķi nesasniedza.

Jūrmalnieki ar 11 uzvarām 20 dueļos joprojām ir sestie, bet tallinieši ar sešiem panākumiem tikpat mačos pakāpušies uz 10.pozīciju.

Pirmajā aplī jūrmalnieki uzvarēja ar 93:57.

Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas čempionātā 2019./20.gada sezonā piedalās 15 komandas - septiņas Latvijas vienības - "Ventspils", "VEF Rīga", "Ogre", "Jūrmala"/"Betsafe", "Latvijas Universitāte", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Tartu Universitāte", Raplas "Avis Utilitas", Tallinas "Taltech", Pērnavas "Sadam", "Valga-Valka"/"Maks&Moorits", Tallinas "Kalev"/TLU un Rakveres "Tarvas".

No 27.septembra līdz 2020.gada 22.martam komandas sacentīsies divu apļu turnīrā. Astoņas labākās kvalificēsies ceturtdaļfinālam, kur sacentīsies sērijās līdz divām uzvarām. Līgas čempionus noskaidros "Final 4" turnīrā 3. un 4.aprīlī, pēc tam notiks abu valstu čempionātu izslēgšanas turnīri.

Pirmajā Latvijas un Igaunijas apvienotās līgas turnīrā 2018./2019.gada sezonā 15 komandu konkurencē gan pamatturnīrā, gan "Final 4" uzvarēja "Ventspils".