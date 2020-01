'Ventspils' basketbolisti viesos ar grūtībām pieveic grupas pastarīti

Latvijas vicečempione basketbolā "Ventspils" trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa otrā posma K grupas piektajā spēlē Zvollē pieveica grupas pastarīti.

"Ventspils" viesos pārspēja Zvolles "Landstede Hammers" ar 89:87 (26:28, 20:21, 25:20, 18:18).

Viesu rindās Māris Gulbis guva 19 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, Timotijs Neokartess Šortss sakrāja 14 punktus un piecas rezultatīvas piespēles, pa 13 punktiem guva Mārcis Vītols un Ronalds Zaķis, bet mājiniekiem 24 punktus sameta Noa Dālmens, un pa 16 punktiem Mohameds Herazi, kuram arī astoņas atlēkušās bumbas, un Ralfs de Pagters.

Viss mačs noritēja punkts punktā, un beigās veiksmīgāki bija ventspilnieki. Vess Vašpuns gan četras sekundes pirms mača beigām realizēja vien otro soda metienu, bet mājinieki pēc minūtes pārtraukuma līdz metienam tā arī netika.

Pirmajā aplī ventspilnieki Zvolles komandu mājās sagrāva ar rezultātu 111:74.

Kurzemnieki jau nodrošinājuši vietu izslēgšanas turnīrā.

Citā spēlē Ainara Bagatska vadītā "Kyiv" viesos piedzīvoja negaidīti smagu zaudējumu pret Kermendas "Egis" basketbolistiem no Ungārijas - 74:96 (13:33, 19:27, 20:23, 22:13).

K grupā pa četrām uzvarām piecās spēlēs ir "Ventspilij" un "Kyiv", divi panākumi ir Kermendas "Egis" basketbolistiem, bet Zvolles "Landstede Hammers" cietusi piecas neveiksmes.

"Ventspils" pirmajā posmā triumfēja savā grupā, pa divām reizēm pārspējot Prištinas "Sigal" no Kosovas, Nikosijas APOEL no Kipras un Baireitas "Medi" no Vācijas. Savukārt "Egis" grupā sešās spēlēs divreiz zaudēja Dānijas klubam Orhūsas "Bakken Bears", bet pārējās četrās cīņās pieveica Somijas komandu "Kataja" un Polijas vienību Varšavas "Legia".

"Ventspils" basketbolisti iepriekšējā sezonā tika kronēti par Latvijas-Igaunijas līgas čempioniem, bet pašmāju meistarsacīkstēs izcīnīja sudrabu. Savukārt "Landstede Hammers" pirmo reizi vēsturē kļuva par Nīderlandes čempioni.

"Ventspils" ar 14 uzvarām 19 mačos Latvijas-Igaunijas līgā ieņem ceturto vietu, bet Kurzemes komandas šodienas pretiniece Nīderlandē ar 13 panākumiem 15 cīņās ir turnīra vicelīdere.

Iepriekšējās trīs sezonas "Ventspils" komanda spēlēja FIBA Čempionu līgā, bet šogad nepārvarēja Eiropas trešā spēcīgākā klubu turnīra kvalifikāciju.

Šobrīd komandas sastāvu veido Māris Gulbis, Mārcis Vītols, Artūrs Grīnbergs, Kristaps Ķilps, Dāvids Vīksne, Jānis Bērziņš, Ronalds Zaķis, Jānis Kaufmanis, Klāvs Čavars, Linards Jaunzems, kā arī amerikāņu basketbolisti Vess Vašpuns, Raiens Luters un Timotijs Neokartess Šortss.

Komandu vada galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis, bet viņam asistē Gints Fogels un Gatis Melderis, kā arī fiziskās sagatavošanas treneris Edgars Seredjuks