'Ventspils' izcīna otro uzvaru divos mačos FIBA Eiropas kausa otrajā posmā

Latvijas vicečempione basketbolā "Ventspils" trešdien arī otrajā Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa otrā posma spēlē izcīnīja uzvaru, šoreiz savā laukumā pieveicot Nīderlandes vienību no Zvolles "Landstede Hammers".

"Ventspils" sagrāva "Landstede Hammers" ar 111:74 (28:23, 32:13, 30:16, 21:22).

Mājiniekiem Jānis Bērziņš guva 22 punktus, 19 punkti, deviņas atlēkušās bumbas un mačā augstākais efektivitātes koeficients 29 Klāvam Čavaram, pa 16 punktiem Mārim Gulbim un Timotijam Neokartesam Šortsam, kurš piecreiz rezultatīvi piespēlēja, 13 punkti Jānim Kaufmanim, bet Raiens Luters diviem punktiem pievienoja 14 atlēkušās bumbas. Viesu rindās rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Kevins Blīkers.

Spēles sākumā, viesiem praktiski nekļūdoties uzbrukuma metienos, viņi pēc Noa Dālmana divpunktu metiena izvirzījās vadībā ar 13:6, rīdziniekiem visus sešus punktus gūstot Čavaram. Tomēr pēc Bērziņa trīspunktu metiena mača septītajā minūtē ventspilnieki panāca 19:18 savā labā, bet 12:0 izrāvienu ceturtdaļas beigās pabeidza ar Māra Gulbja trīspunktu metienu. Pēc tam rezultāta starpība turpināja strauji palielināties mājinieku labā, progresam šajā rādītājā apsīkstot vien pēdējā ceturtdaļā. Piecas minūtes un 20 sekundes pirms mača beigām ventspilnieki pēc Kristapa Gludīša trīspunktu metiena sasniedza 100 punktu robežu - 100:67.

Jau ziņots, ka K grupas pirmajā mačā ventspilnieki viesos ar 96:76 uzvarēja Kermendas "Egis" no Ungārijas, bet Zvolles vienība mājās ar 68:77 piekāpās Ainara Bagatska vadītajam Ukrainas klubam "Kyiv".

Jau vēstīts, ka "Ventspils" pirmajā posmā triumfēja savā apakšgrupā, pa divām reizēm pārspējot Prištinas "Sigal" no Kosovas, Nikosijas APOEL no Kipras un Baireitas "Medi" no Vācijas. Savukārt "Landstede Hammers" apakšgrupā divreiz piekāpās Nescionas "Ironi" no Izraēlas, uzvarēja vienā no divām spēlēm pret Austrijas vienību Kapfenbergas "Bulls" un divreiz pārspēja Kipras klubu "Keravnos".

Iepriekšējās trīs sezonas "Ventspils" komanda spēlēja FIBA Čempionu līgā, bet šogad nepārvarēja Eiropas trešā spēcīgākā klubu turnīra kvalifikāciju.

Šobrīd komandas sastāvu veido Māris Gulbis, Mārcis Vītols, Artūrs Grīnbergs, Kristaps Ķilps, Dāvids Vīksne, Jānis Bērziņš, Ronalds Zaķis, Jānis Kaufmanis, Klāvs Čavars, Linards Jaunzems, kā arī amerikāņu basketbolisti Vess Vašpuns un Raiens Luters. Tāpat komandai uz pārbaudes laiku pievienojies Timotijs Neokartess Šortss.

Komandu vada galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis, bet viņam asistē Gints Fogels un Gatis Melderis, kā arī fiziskās sagatavošanas treneris Edgars Seredjuks.

Latvijas basketbolists Artis Ate trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa otrā posma otrajā spēlē izcēlās ar astoņiem punktiem, taču Klužas-Napokas "U-Banca Transilvania" viesos cieta neveiksmi.

"U-Banca Transilvania" izbraukumā ar 76:78 (21:25, 17:23, 25:17, 13:13) atzina Baltkrievijas komandas Minskas "Cmoki", kurā viens no treneriem ir Latvijas basketbola speciālists Edmunds Valeiko, pārākumu.

Ate šajā spēlē laukumā pavadīja 31 minūti un vienu sekundi, kuras laikā iemeta astoņus punktus. Viņš grozā raidīja divus no četriem trīspunktu metieniem, kā arī abus soda metienus, bet garām grozam lidoja abi divpunktu metieni. Tāpat viņa rēķinā sešas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, divas personīgās piezīmes, viens bloks un efektivitātes koeficients 14. Basketbolists maču noslēdza ar +/- rādītāju viens.

Viesu labā Patriks Ričards guva 17 punktus, bet 16 punktus iekrāja Darko Planiničs. Pretiniekiem ar 15 punktiem rezultatīvākais bija Dominē Burnets.

Ates komanda turnīra pirmajā kārtā ar pieciem panākumiem uzvarēja G grupā, bet "Cmoki" ar trim uzvarām un trim zaudējumiem F grupā ieņēma otro vietu aiz Ainara Bagatska vadītās Ukrainas komandas "Kyiv".

J apakšgrupā bez augstāk minētajām komandām spēlē arī Rumānijas komanda Oradeas CSM CSU un Nescionas "Ironi" no Izraēlas.