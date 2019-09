'Ventspils' neiekļūst FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā

Latvijas vicečempione basketbolā "Ventspils" svētdien neiekļuva Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas pamatturnīrā.

Ventspilnieki kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes spēlē savā laukumā ar rezultātu 55:73 (18:13, 12:18, 15:17, 10:25) cieta zaudējumu pret Ungārijas čempioni Sombathejas "Falco", divu maču summā piekāpjoties ar 124:148.

Ventspils komanda sezonu turpinās FIBA Eirokausā, kur apakšgrupā būs jātiekas ar Prištinas "Z-Mobile" no Kosovas, Nikosijas APOEL no Kipras un Baireitas "medi" no Vācijas.

Latvijas vicečempionē rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Mārcis Vītols, deviņus punktus guva Jānis Bērziņš, bet septiņi punkti un deviņas bumbas zem groziem bija Raienam Luteram.

Tikmēr viesiem ar 16 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām atzīmējās Džavonte Rediks.

Jau ziņots, ka pirmajā spēlē Sombathejā ventspilnieki piekāpās ar 69:75, līdz ar to šodien vajadzēja uzvarēt ar vismaz septiņu punktu pārsvaru. Ventspilnieki vajadzīgo handikapu dabūju pirmās ceturtdaļas beigās un otrā puslaika sākumā, bet kopumā pievīla metienu precizitāte, kā rezultātā ceturtās ceturtdaļas sākumā bija desmit punktu deficīts jeb divu maču summā -16. Arī turpinājumā neizdevās atspēlēties un sadeldēt viesu pārsvaru, "Ventspilij" ciešot zaudējumu.

Zīmīgi, ka ungāru komandu vada bijušais ventspilnieku galvenais treneris Slovēnijas speciālists Gašpers Okorns.

Čempionu līgas turnīrā tiks aizvadīta ceturtā sezona un iepriekš no Latvijas šajās sacensībās piedalījusies tikai "Ventspils" vienība. Tikai pirmajā gadā ventspilnieki iekļuva izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, nākamajās divās sezonās grupā ierindojoties attiecīgi piektajā un sestajā vietā un turpinot cīņu FIBA Eiropas kausā.

Pamatturnīrā vieta garantēta Latvijas čempionei "VEF Rīga", kas C apakšgrupā būs kopā ar Vācijas komandu Bambergas "Brose", Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, "Gaziantep" no Turcijas, "Peristeri" no Grieķijas, "Ņižņij Novgorod" no Krievijas un Nimburkas ČEZ no Čehijas, kā arī vēl viena kvalifikāciju pārvarējusī komanda.

"VEF Rīga" Vecā kontinenta klubu turnīros iepriekšējo reizi piedalījās 2014./2015.gada sezonā, kad spēlēja ULEB Eirokausā.

FIBA Čempionu līgas pamatturnīram starts tiks dots 8.oktobrī.

Šogad četrās grupās spēlēs pa astoņām komandām, no kurām četras labākās iekļūs nākamajā kārtā, bet katras grupas četrām pēdējām vienībām turnīrs būs beidzies.

Aizvadītajā sezonā par FIBA Čempionu līgas uzvarētāju kļuva Itālijas klubs Boloņas "Segafredo Virtus".